Díky pravidelnému užívání kolagenu nemám strie ani celulitidu

Letos jste se stala ambasadorku soutěže Žena roku časopisu Žena a život, konkrétně kategorie Byznys. Co to pro vás znamená?

Určitě mě to velmi těší, protože cítím, že pro mě právě začala nová životní etapa. Spuštění mé aplikace ShapeApp mi otevřelo nové možnosti. Je mi 35 let, děti už jsou větší, myslím si, že mám ještě mnoho před sebou. Práce mě nesmírně baví a chtěla bych v ní být úspěšná. Čeká mě ještě dlouhá cesta, nyní jsem na jejím začátku a velmi se těším na vše, co přijde.

Jaké ženy vás osobně nejvíc inspirují?

Mám okolo sebe mnoho žen, které obdivuji, a od každé si dokážu vzít něco inspirativního. Nerada bych jmenovala jednu konkrétní, mám přítelkyně, které jsou velmi úspěšné v tom, co dělají. Snažím se od nich čerpat zkušenosti a pozorovat, jak řeší různé situace, abych si tyto poznatky mohla přenést do vlastního života a práce.

Jste ambasadorskou značky Oslo Skin Lab. Čemu dalšímu se nyní pracovně věnujete?

Kromě Osloskinlab jsem ambasadorkou i několika dalších značek z různých oblastí. Tato spolupráce zahrnuje různé mediální aktivity, příspěvky na Instagramu či účast na eventech. Kromě toho se naplno věnuji své aplikaci ShapeApp, která mi momentálně zabírá nejvíce času a energie. Mým cílem je vybudovat z ní úspěšný byznys. Zároveň nezapomínám na svou tenisovou akademii v Bratislavě, která krásně roste. Snažím se tam chodit několikrát týdně, pomáhat, koučovat a mentorovat. I to je pro mě velmi důležitá součást mého pracovního života.

Co vás vedlo k rozhodnutí navázat spolupráci právě se značkou Oslo Skin Lab?

Došlo k tomu zcela přirozeně. Značka si mě vybrala za svou ambasadorku v době, kdy vstoupila na náš trh, produkty Oslo Skin Lab tak používám už několik let, Za tu dobu jsem prošla několika životními obdobími – od ukončení tenisové kariéry přes těhotenství a mateřství až po můj aktuální návrat do byznysu. Oslo Skin Lab je po celou dobu mým spolehlivým partnerem a naše spolupráce je pro obě strany velmi přínosná. Na jednorázové a rychlé spolupráce si nepotrpím. Preferuji dlouhodobá partnerství, založená na důvěře. Produkty, které propaguji, opravdu používám a stojím si za nimi.

Jaký je váš vlastní přístup k péči o pleť? Máte nějaké oblíbené pečující rituály?

O svou pleť se starám už dlouhé roky. Jelikož jsem byla profesionální sportovkyně a často vystavená slunci, vím, že moje pleť si zaslouží důkladnou péči. Zevnitř se o ni už několik let starám pravidelným užíváním kolagenu Oslo Skin Lab. Zvenku se spoléhám na kosmetiku Envy Therapy – každé ráno a večer používám séra, krémy a tonery. Na péči o pleť si opravdu potrpím. Nikdy bych si nešla lehnout nalíčená – večerní i ranní čištění pleti je pro mě samozřejmostí. Používám masky a různé další produkty, abych své pleti dopřála to nejlepší.

Jako sportovkyně jste musela být zvyklá na zdravý přístup k životu. Řídíte se zásadami zdravého životního stylu i nyní jako dvojnásobná maminka?

Zdravý životní styl byl jedním z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodla vytvořit aplikaci ShapeApp. Na internetu je spousta informací, ale ne všechny jsou pravdivé a důvěryhodné. Rozhodla jsem se zhubnout, protože jsem cítila, že moje tělo není v optimální kondici, a chtěla jsem být zdravá. Snažím se šířit osvětu, že zdraví by mělo být prioritou. Ačkoli je trend body positivity velmi populární, souhlasím s ním jen pokud je vše v rámci zdravotní normy. Obezita je společensky akceptovaná, v žádném případě ale není zdravá. Pokud máme vnitřní orgány obalené tukem, může to vést k různým, často nebezpečným zdravotním problémům.

Jaký vliv na vaši pleť a zdraví má pravidelné užívání kolagenu?

Kolagen užívám dlouhodobě a opravdu na sobě vidím rozdíl. Moje pleť je pružnější, pevnější a celkově ve velmi dobré kondici. Během hubnutí, kdy jsem shodila 25 kilogramů, jsem byla v jeho užívání ještě důslednější, protože jsem chtěla, aby moje pokožka zůstala pevná a pružná. Samozřejmě velkou roli hraje i genetika, ale pokud mohu svému tělu pomoci, proč ne? Díky pravidelnému užívání kolagenu nemám strie, celulitidu ani ochablou pokožku. Produkty Oslo Skin Lab mohu jen doporučit.

