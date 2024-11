Darujte krásu a péči: Vánoční inspirace od Avonu pro celou rodinu

Výběr správného dárku může být náročný, Avon vám ale přináší pět inspirací, které potěší každého člena rodiny. Ať už se rozhodnete pro klasické vánoční vůně nebo luxusní sady péče o pleť, jistě najdete pro každého něco, co zahřeje u srdce a potěší smysly.

Za každých okolností svá

Vánoční dárková sada Far Away Beyond The Moon od Avonu vás okouzlí nejvyšší koncentrací vonných olejů pro intenzivní a dlouhotrvající zážitek. Ať už se připravujete na vánoční večírek nebo si užíváte poklidné chvíle doma, tyto vůně vás obklopí pocitem sebevědomí. Dárkové balení Far Away Beyond the Moon si koupíte za 549 Kč.

Sváteční chvíle s novinkou TTA Celebrate

Novinka Avon TTA Celebrate přináší radost do každého okamžiku. Tato vůně kombinuje svěží a květinové tóny neroli, tahitského květu tiaré a tuberózy, čímž vytváří unikátní parfémovou kompozici, která je jako stvořená pro sváteční chvíle. Vůně prozáří vaše dny a přinese vám pocit radosti a oslavy každodenních okamžiků. TTA Celebrate je ideálním dárkem pro ženy, které milují luxusní a výrazné parfémy s celodenní výdrží. Vůni můžete pod stromeček darovat také v podobně krásné růžové sady, která je doplněná o krém na ruce. 2 dílnou dárkovou sadu TTA Celebrate si můžete zakoupit za 649 Kč.

Dokonalá péče o pleť

Avon přináší také sadu péče o pleť Anew Power, která pomáhá obnovit ztracený kolagen v pleti už za sedm dní. Díky kameni Gua-sha, který se stal populárním pro své účinky na pleť, můžete dosáhnout pevnější a hladší pokožky přímo u vás doma. Pravidelná masáž spolu s aplikací séra Anew Power podporuje regeneraci pokožky a vyhlazuje jemné vrásky. Dárkový set Anew Power zakoupíte za 899 Kč.

Tip na dárek pro muže – vonná dárková sada Wild Country

Výběr dárků pro muže bývá často obtížnější. Avon však nabízí sady, které jsou ideálním řešením pro každého muže. Sada sprchového gelu na tělo a vlasy, kuličkového deodorantu a toaletní vody EDT je perfektní volbou. Tyto produkty poskytují autentickou a nespoutanou mužskou vůni, která zaručuje komfort a eleganci při každé příležitosti, ať už jde o pracovní setkání nebo volný čas. Darkové balení Wild Country si zakoupíte za 369 Kč.

Set pro neodolatelný pohled

Všechny milovnice dokonalého líčení si zamilují Lash Genius dárkovou sadu, která potěší každou ženu toužící po výrazných řasách a krásně zvýrazněných očích. Sada obsahuje řasenku Lash Genius, která dodá nejen objem, ale i délku, a precizně oddělí jednotlivé řasy. Kromě toho v ní najdete také tužku na oči Glimmerstick, díky níž jednoduše dosáhnete intenzivního a definovaného líčení. Tento set je skvělým způsobem, jak obdarovat ženu, která touží po dokonalém pohledu při každé příležitosti. Cena Lash Genius dárkové sady je 279 Kč.

Objevte širokou nabídku dárků pro všechny vaše blízké na www.avon.cz.