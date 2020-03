_____________________________________________________________

Zlepšujte kondici!

Ačkoliv neexistuje jednotné doporučení, jaký konkrétní sport je nejvhodnější, obecně se odborníci shodují, že prospěšné jsou různé formy posilovacího cvičení, které zvyšují svalovou sílu, a zároveň aerobního cvičení, jež zlepšuje celkovou kondici. „Vhodné je proto střídat v relativně krátkých intervalech cviky zaměřené na různé partie jako u kruhových tréninků. Většinou i lidé, kteří pravidelně necvičí to zvládnou, protože chvíli procvičují nohy, pak si zase sednou a zaměří se na ruce, takže si nohy odpočinou,“ popisuje mechanismus cvičení fyzioterapeutka Klára Novotná.

Český fitness projekt přišel s lekcemi, které vyzývají ke cvičení doma. Čtyři on-line videa pod název Cvičte doma s FITFAB Strong reagují na současnou situaci vyhlášení karantény a motivují k pohybu i při pobytu doma. Lekce trvající 20 až 25 minut jsou, stejně jako všechny předchozí, ke zhlédnutí a stažení zcela zdarma YouTube a Vimeo. Videa jsou zveřejňována jednotlivě, a to každou neděli od 15. března.







Naučte se pracovat s tělem

Pro začátečníky bude vhodným cvičením i jóga. Zlepší potíže s citlivostí a koordinací a naučíte „komunikovat“ se svým tělem. Mnohdy se začíná s cvičením pouze v představách se zavřenými víčky, cvik se představuje a tím aktivuje buňky, jež pohyb řídí. „Ty svaly neudělají viditelný pohyb, ale kdybychom to měřili, byla by tam zaznamenaná svalová aktivita,“ vysvětluje specialistka. Možnost být ve formě nabízí také on-line platforma Gymbee se stovkami video a audio lekcí s předními experty. Zkuste například orientální břišní tanec, lekci sebeobrany či oční jógu.





Posilujte pánevního dno

Preventivně je vhodné provádět cvičení svalů pánevního dna, doporučuje se 2-3x týdně. Cvičit lze vleže i vsedě a při cvičení můžete jako pomůcku využít také míček.

Vyzkoušejte s ním následující cvik. Posaďte se na židli, chodidla jsou na podlaze, páteř je napřímená a vytahuje se za hlavu vzhůru. Mezi kolena si vložte malý míček. Aktivujte jednotlivé vrstvy svalů pánevního dna. Koleny tlačte do míčku. Chvíli držte, volně dýchejte. Povolte a uvolněte. Zopakujte desetkrát.





Když dlouho sedíte...

Kdo mohl, přesunul v těchto dnech své pracovní aktivity do domácího prostředí. Dlouhodobé sezení u počítače ovšem není pro tělo vhodné. Snažte se proto několikrát denně pravidelně protahovat. Uvolníte svaly, naberete novou energii a budete se moci opět soustředit na důležité pracovní úkony.

Zkuste například tento cvik. Sedněte si na židli, nohy zůstanou v pozici od sebe. Vzpažte a poté proveďte úklon trupu. Vzpaženou ruku vytahujte do dálky přes hlavu, pánev držte na místě. Totéž na druhou stranu. Vydržte aspoň 30 vteřin.

Při práci si můžete protáhnout i lýtkové svaly. Opřete si ruce o stůl či židli. Protahovanou dolní končetinu zanožte. Koleno přední nohy je pokrčené, zadní natažené. Pánev posunujte směrem šikmo dopředu dolů. Zadní patu držte na zemi. Vystřídejte nohy. Poté můžete přinožit, vystrčit zadek a povolit, hlavu mezi ruce. Vydržte alespoň 30 vteřin.





Nezapomínejte na relaxaci

Správná relaxace může pomoci lépe zvládat únavu. Díky schopnosti relaxovat se přetížené svaly lépe zregenerují, mohou lépe fungovat a méně se unaví. Celková relaxace by měla trvat alespoň 20 minut, ale můžete relaxovat i déle. Myslete na to, že odpočinek mezi cvičením by měl být vždy alespoň stejně dlouhý jako cvičení nebo o trochu delší.