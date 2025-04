Co znamená krása pro úspěšnou zpěvačku Elizabeth Kopeckou? | foto: Archiv Eucerin - Žena Roku 2025

V soutěži jste nominovaná v kategorii Síla. Co pro vás ženská síla znamená?

Ženská síla spočívá podle mě ve schopnosti dělat věci tak, jak je cítíte, a nenechat se zastavit pochybnostmi. Jen pak můžete vyzařovat sílu a sebevědomí. My ženy máme obrovské štěstí, že si to v dnešní době můžeme dovolit. Svobodu dělat, co chci a jak chci, ženy vždycky neměly, svých možností bychom si proto měly skutečně vážit.

Co si představujete pod pojmem ženská krása? A je pro vás důležitá? Krása pro mě není na prvním místě, rozhodně ji ale považuji za velmi důležitou. Což je bezpochyby do jisté míry ovlivněno mou profesí. Krásná žena je podle mého názoru ta, která zná svou hodnotu, věří si a je autentická. Přirozenost a autentičnost je přece vlastní každé ženě. Stačí ji neskrývat a odložit zbytečné masky, za které se mnohdy schováváme. Jen přirozená žena totiž může být i krásná.

Co děláte pro to, abyste se sebou byla spokojená?

Snažím se žít v souladu s mými hodnotami. Myslím, že když se tohle ženě daří, pak z ní krása a spokojenost doslova vyzařují. Je důležité, abychom byly spokojené a srovnané samy se sebou.

Patříte k ženám, které jsou vzhledem ke své profesi hodně na očích, a kromě chvály sklízejí čas od času nevyhnutelně i kritiku. Jak se vyrovnáváte s negativními reakcemi okolí?

Snažím se brát kritiku konstruktivně. A věřím tomu, že čas a získané životní zkušenosti člověka zocelují. Díky tomu mohu dnes říct, že mě negativní komentáře už neovlivňují v tak velké míře, jako tomu bylo dřív. Ale trvalo mi, než jsem k tomuto nadhledu dospěla.

Co je pro vás absolutně zásadní součástí péče o sebe sama?

Troufám si říct, že na prvním místě stojí schopnost odpočívat a dopřát svému tělu zasloužený relax. Sama to rozhodně nepodceňuji. Naprosto zásadní je pro mě spánek. Potřebuji každou noc svých osm hodin. Protože když jsem odpočatá, pozitivně se to projeví nejen na mém vzhledu, ale i v práci. Když jsem psychicky a fyzicky v pohodě, lépe se mi píšou i texty.

Bez čeho se ve své péči určitě neobejdete?

Miluju večerní rituály. A jedním z nich je kvalitní skincare. Prvním krokem mé večerní péče je důkladné odlíčení. Následně nanáším Hyaluron-Filler Epigenetic Omlazující sérum, které působí hned proti 10 známkám stárnutí (často ho používám i ráno, je báječné jako podklad pod make-up) a Noční krém Hyaluron-Filler 3x EFFECT, který viditelně vyhlazuje jemné linky i hluboké vrásky a regeneruje pleť během spánku. Na den jsem si oblíbila Ochranný krémový gel na obličej Oil Control, SPF 50+, se zmatňujícím efektem, vím totiž, že ochrana pleti před škodlivými vlivy slunečního záření je naprosto nezbytná, a to bez ohledu na roční období.

