_____________________________________________________________

Blíženci (21. 5. – 20. 6.)

Druhá polovina května je pro vás časem životního bilancování. Věci se ­ko­nečně rozhýbou. I vy se pohnete z místa, a to jak fyzicky, tak mentálně. Do života vám může vstoupit nová láska. Nový cyklus, který vám přinese dů­ležité informace pro vaši kariérní ­budoucnost, započne 22. května. Láska: Komunikace mezi vámi a vaším milým jen kvete. Můžete si bez větších následků vyříkat záležitosti, které byly pro vás dlouho tabu. Zdraví: Zapracujte na své kondici. Dodržujte ale i zásady duševní hygieny, potřebujete odpočinek nejlépe fyzického rázu. Může pomoci i jóga. Práce: Zaměřte se na vše, co nefunguje podle vašich představ. Máte šanci mnohé změnit, nebo alespoň trochu vylepšit.

Rak (21. 6. – 21. 7.)

Pokud vás zaskočí nedůvěra ve ­vlastní schopnosti nebo pochyby, že věci nezvládáte tak, jak byste chtěli, nedejte se. Dobře víte, co chcete. Naučte se jen stát pevně nohama na zemi a uvěřit svým snům. Vaše síla je v intuici a empatii, využívejte ji i ke svému prospěchu. Navíc vás v lásce čeká nějaké hodně příjemné překvapení.

Lev (22. 7. – 22. 8.)

Možná toužíte po vylepšení svého partnerského vztahu nebo po nové lásce. Příležitost je tady, hledejte ji mezi svými přáteli. Ve svém okolí máte někoho, kdo vás miluje. Zbavte se také určité otrá­venosti, která vás může provázet posledními dny, nesluší vám. Raději si kupte něco nového nebo zajděte k holiči, třeba už se na vás dostala řada.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Otevírá se před vámi skvělý čas. Zase se vám daří ve všech oblastech života – v práci, v lásce a velkou radost by vám mohly udělat také děti. Využijte i novoluní 22. května ve znamení Blížen­ců, které vám může přinést zásadní informace pro vaši budoucnost. Můžete také podepsat důležité smlouvy.

Váhy (23. 9. – 22. 10.)

Dlouhodobě řešíte otázky kolem práce a peněz, nyní se objeví další šance k jejich objasnění. Ve vzduchu jsou nové nabídky zaměstnání, nové projekty, které souvisejí se studiem nebo ces­tami do zahraničí. Je také možné, že potkáte velmi důležitého člověka, který vám dá to nejlepší doporučení, a získáte práci svých snů.

Štír (23. 10. – 21. 11.)

Nebudete vědět, co dřív. Především práce vás nyní bude pořádně vysilovat. Možná vás to ale donutí osekat věci, které nemusíte nezbytně dělat, a začnete více myslet na sebe a své ­blízké. ­Pořád platí, že je před vámi krásné, milostné jaro. Jen nezapo­mínejte na diplomatický styl konver­zace se svými milými.

Střelec (22. 11. – 20. 12.)

Snažte se udržet své vášně na uzdě. Hádky nejsou nejlepším řešením sporných situací. Především v rodině se vyhněte zbytečným rozmíškám, ne­prospívají ani vám, ani vašim blízkým. Zkuste se zaměřit na sport, potřebujete ze sebe „vytlouct“ duši. Možná z této perspektivy pochopíte, že mnoho životních dramat je úplně zbytečných.

Kozoroh (21. 12. – 19. 1.)

Na obzoru je nová láska, nebo aspoň konverzace či intenzivní přemýšlení o ní. Každopádně by se vám ve vztazích mělo v těchto dnech náramně dařit. Měli byste se svým partnerem někam vyrazit, nejlépe do jarní příro­dy a podniknout něco dobrodružného. Opravdu to potřebujete, zapomeňte na chvíli na práci a propadněte kouzlu milostných hrátek.

Vodnář (20. 1. – 18. 2.)

Schopnost pomáhat druhým je vám vlastní, v těchto dnech ji ale zúročíte. Vrátí se vám v podobě odměny možná finanční, možná ve formě nabídky lukrativní práce. Pokud dokončujete studium nebo skládáte důležité zkoušky, můžete vsadit na přízeň osudu.

Ryby (19. 2. – 20. 3.)

Pouštíte se do nových věcí. Jsou jako pomyslná semínka, která zasejete a ona pomalu klíčí. Buďte trpěliví, protože plody sklidíte až za čas, pravděpodobně v červenci, začátkem srpna. V lásce vás čeká období stability a správných rozhodnutí. V práci se vám přes všechny vaše strachy ze změn bude dařit.

Beran (21. 3. – 19. 4.)

Budujete novou kariéru, uvažujete o novém podnikání, chcete rozjet další projekty. Ve všem máte zelenou. Pusťte se do všeho, co by vás mohlo ­bavit, možná vám to překvapivě při­nese i zisk. Nejdůležitějším poselstvím je však uvědomění si vlastních kvalit.

Býk (20. 4. – 20. 5.)

Kariéra a rodina jsou dvě hlavní témata, která budete v těchto dnech řešit. V práci můžete čekat reorganizaci nebo velkou změnu, která se vás dotkne. Změn se nebojte, přijměte je. V jejich rámci máte šanci realizovat svoje plány a sny. Nezapomínejte ani na odpočinek a věnujte se blízkým. Je čas uzdravování rodinných vztahů. ν