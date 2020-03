_____________________________________________________________

Beran (21. 3. – 19. 4.)

Duben je obvykle vaším měsícem, máte spoustu energie a sil zvládat i nejtěžší úkoly. Letos to může být jinak. I vás unavuje množství práce, která se na vás hrne ze všech stran. Postupnou úlevu však nabízel již konec března, kdy planety Saturn a Mars přešly do znamení Vodnáře a pomohly těm, kdo se narodili zkraje znamení. Láska: Buďte ohleduplní ke svým partnerům, nevylévejte si na nich frustraci z přepracovanosti, nebo naopak z nečinnosti. Práce: V tomto období se zabýváte pracovními vyhlídkami do budoucnosti. Zkuste se trochu uvolnit, nejlépe fyzickou činností, jestli to jen trochu jde, nebo cvičením. Využijte domácí prostředí. Peníze: Finance teď neřešte, vše může být brzy jinak.

Býk (20. 4. – 20. 5.)

Aktuálně se před vámi mohou otevřít nové možnosti komunikace, popřípadě inovativní pracovní postupy, na které jste dříve ani nepomysleli. Uvolnění prožijete i v partnerských vztazích, které pojedou na vlně mentální spřízněnosti. Těšte se na novoluní 23. dubna, které vám nabídne nové začátky.

Blíženci (21. 5. – 20. 6.)

Tohle by mohlo být vaše skvělé období. Jste progresivní, iniciativní a dokážete se o sebe a své blízké postarat i v těch nejkomplikovanějších situa­cích, což se cení. Mohlo by se vám dále dařit i na poli milostném. Pokud toužíte po potomkovi, je k tomu právě teď skvělá příležitost.

Rak (21. 6. – 21. 7.)

Momentálně byste si zasloužili hlav­ně psychickou úlevu, je pravděpodobné, že součas­né i minulé děje nesnášíte nej­lépe. Připravte se na úplněk 8. dubna ve znamení Vah, kdy byste mohli prožít restart především v ­partnerských vztazích, ale i v těch pracovních. Od 11. dubna si dávejte pozor na své rozbouřené emoce a netrapte se zbytečnostmi.

Lev (22. 7. – 22. 8.)

První dubnové dny by vám ­mohly přinést příležitost k volnému pohy­bu, který tak strašně potřebujete. Možnost konečně vyrazit do ­přírody, načerpat nové síly a sluneční energii. Také děti by vám mohly začít ­dělat radost a péče o ně už pro vás nebude tak obtížná.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Vaše silné období začalo už předcho­zím úplňkem ve vašem znamení, kte­rý vám (i všem ostatním) ­nadělil zvýšená hygie­nická opatření a péči o zdraví. Situace by se pro vás mohla změnit 8. dubna novým úplňkem, tento­krá­te ve znamení Vah, který vám k velké ­úlevě přinese urovnání partnerských i dalších rodinných vztahů.

Váhy (23. 9. – 22. 10.)

Skvělé příležitosti v pracovní oblasti, které se před vámi nedávno otevíraly, se možná trochu zbrzdily. Ale absolutně nic nevzdávejte, začátek dubna je totiž vaše šťastné období. Právě vy teď můžete přijít s revolučními ­nápady, s přelomovými a inovativními postupy, a navíc se můžete pokusit zakopat propasti mezi znepřáte­lenými stranami.

Štír (23. 10. – 21. 11.)

V první dnech tohoto měsíce vám ­nechybí bojovnost a touha ­vyřešit i to, co se dlouho zdálo být neřeši­telné. A mohlo by se vám nakonec zadařit, obzvláště po 11. dubnu se před vámi totiž otevřou nové, vítané možnosti. Dostanete báječné nápady, jak zabezpečit chod vaší domácnosti i svoji práci.

Střelec (22. 11. – 20. 12.)

Nyní se vám, na rozdíl od jiných znamení, otevřou možnosti k nějakému pohybu, možná i k cestování. A když ne zrovna fyzickému, tak duševnímu určitě. Právě vy se nikdy nenecháte zlomit a v nejhorším se stanete takovým „tulákem po hvězdách“.

Kozoroh (21. 12. – 19. 1.)

První dubnové dny vám sice pořád přinášejí velmi intenzivní události do života, ale nyní by mohly být již „lehčího“ charakteru. Prožijete do jisté míry uvolnění, sníží se míra požadavků na vás od vašich blízkých i pracovního kolektivu. Zjistíte, že nejste jediní, kdo zachraňují svět.

Vodnář (20. 1. – 18. 2.)

Konečně jste na tahu vy. Začátek dubna je pro vás velmi příznivý, obzvláště pro ty, kteří se narodili hned zkraje znamení. Díky svým skvělým nápadům a společenské zodpovědnosti dokážete nemožné. Velmi by se vám mělo dařit i v lásce, obzvláště v období po 8. dubnu.

Ryby (19. 2. – 20. 3.)

První polovina měsíce je obdobím, které se vás bude velmi dotýkat především po psychické stránce. Jste to však vy, kdo i přes nejrůznější pří­koří neustále věří ve šťastné konce, druhé povzbuzují a jsou schopni se pro ně obětovat. A za to vám patří velké díky!