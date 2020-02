_____________________________________________________________



Ryby (19. 2. – 20. 3.)

19. února, vstupuje Slunce do znamení Ryb a vaše sezona za­číná. Učení a poznávání nových věcí vás velmi uspokojí. Úspěchy zaznamenáte i v komunikaci, dokážete vyřešit mnohé ne­srovnalosti, které vás trápily již delší dobu. Láska: V této oblasti by se vám momentálně mělo dařit nejvíce. Lásku budete dávat i přijímat. Můžete poznat i někoho nového, kdo vám vstoupí do života a úplně vás ­oslní. Peníze: Máte šanci být velmi úspěšní ve finančních investicích. Práce: Zkuste využít nabízené příležitosti ke změně své práce. Nové výzvy vás mohou posunout v profesním životě a zvednout vám sebevědomí.

Beran (21. 3. – 19. 4.)

V druhé půli února se ­směle pusťte do dlouhodobějších plánů. Osvoboďte se od ­starých, zajetých vzorců myšlení a chování, otevřou se vám nové možnosti. Bude se vám dařit na milostném poli. Pozor však na výstřelky, ať si nezkazíte fungující partnerský vztah.

Býk (20. 4. – 20. 5.)

Dozrajete ke kompromisu, který bude pro všechny strany výhodný. Budete také schopni podívat se rea­litě do očí, nenasazovat si růžové brýle. Pochopíte, že věci jsou takové, jaké jsou. Pozor na zdraví, mohly by vás přepadnout virózy. Vše vyležte.

Blíženci (21. 5. – 20. 6.)

V druhé půli února máte šanci vyřídit všechny pracovní záležitosti, které se na vás nahrnuly. Dávejte si pozor na pomluvy, nenechávejte se vytáčet neověřenými tvrzeními nebo drby. Ke konci února vás potkají zajímavé příležitosti v lásce. Dobrou zprávou je, že se vztahy zlepší i zadaným ­Blížencům.

Rak (21. 6. – 21. 7.)

V tomto období navštivte nějaké lázně nebo si dopřejte kratší léčebný pobyt. Hvězdy radí dívat se na svět optimističtěji. Neohlížejte se do minulosti a zbytečně se netrapte věcmi, které nemůžete změnit. Věřte, že karta osudu se může zázračně obrátit ve váš prospěch, a ona se i koncem února obrátí.

Lev (22. 7. – 22. 8.)

Lvům toto období nabízí mnoho práce, vrhnete se do ní zcela bezhlavě. Velice se vám bude dařit v lásce. Nejspíš ale budete mít obavy pustit se do něčeho většího nebo závazného. Zbytečně, možná se ochudíte o radosti, které vám láska může nabídnout. Koncem února opatrně na cestách.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Vaše píle a smysl pro pořádek přinesou štěstí a úspěch. Možná budete mít těžkou hlavu z nějakých smluv nebo majetkových záležitostí. Bez­důvodně. Vše dopadne dobře, rozhodnete se správně, a díky tomu si přijdete na nové peníze.

Váhy (23. 9. – 22. 10.)

Únor, a hlavně jeho druhá půle, je pro vás ve znamení změny, která nese lásku a pochopení. Únor je ale i mě­sícem nových nabídek. Nemusíte všechny hned „brát“, ale zamyslete se, zda vás nové výzvy nemohou v životě někam posunout. Můžete totiž začít něco hodně zajímavého.

Štír (23. 10. – 21. 11.)

V druhé půli února buďte opatrní na svoji psychiku. Nepodléhejte velkým emocím, kroťte své vášně a impulzivnost. Zkuste malinko přibrzdit a věci si více promyslet. Nejlepší radou pro vás je heslo: Dvakrát měř a jednou řež. ­Radost a štěstí ale zažijete v lásce a v rodině. Pozor na nachlazení a virózy.

Střelec (22. 11. – 20. 12.)

Společenskost, rozpustilost a chuť si trochu užívat života se dostaví od poloviny února. Budete spokojení a vyrovnaní. Klid a jistota vás těmito dny spolehlivě provedou. Jediné starosti, které se mohou vynořit, budou s ­rodinou. Jako kdyby její členové vycítili, že jste v pohodě, a budou si chtít kousek této po­hody „ukrást“ i pro sebe. ­Začnou vás vysloveně „přetěžovat“ svými záležitostmi a budou chtít, abyste je za ně vyřešili.

Kozoroh (21. 12. – 19. 1.)

V tomto období se budete učit novým věcem, které i dobře „prodáte“. V práci budete úspěšní. Vaše okolí vám dá zřetelně najevo, že vás potřebuje (ale i vaše nápady, sílu a kreati­vitu). Koncem února budete mít skvělou příležitost dát se do pořádku po fyzické stránce. Nebude vás to stát příliš úsilí a vysloveně zkrásníte.

Vodnář (20. 1. – 18. 2.)

Vaše skvělé období ­pokračuje i v této půli února. Celkově vás teď provází rovno­váha – jak v osobním, tak v pracovním životě. Štěstí vás zatím ne­opouští. Zkuste ho co nejvíce ­využít k ­dořešení vleklých záležitostí z minulosti a dotažení věcí až do ­konce. Dávejte si ale pozor na své zdraví, ­rozhodně nic nepodceňujte a nevynechte žádnou preventivní prohlídku. Krásné chvíle zažijete s rodinou nebo ve společnosti.