Vodnář (20. 1. – 18. 2.)

Období konce ledna a začátku února je u vás tradičně silné. Máte dost energie a invence. Vynikáte v komunikaci s blízkými, navazujete nová důležitá přátelství. Zrozence první dekády znamení čekají i náhlá překvapení nebo nečekané situace, se kterými se budou muset vyrovnat. Vodnáři ale obvykle najdou originální řešení. Ani teď tomu nebude jinak.

Komunikace a myšlení: V tomto období budou vašimi nejsilnějšími stránkami. Láska: Dávejte si pozor na neuvážené city. Nevěřte všem, kteří vám vyprávějí, jak jste úžasní a neodolatelní. Ne že by to nebyla pravda, ale úmysly lichotníků nemusejí být vždy úplně čisté. Peníze: V tomto období ukvapeně neinvestujte ani zbytečně neutrácejte.

Beran (21. 3. – 19. 4.)

Nadcházející období vám nabídne svěží energii a zajímavé příležitosti hlavně v pracovní oblasti. Naučíte se nové věci, pokoříte další mety, posunete se zase o kousek dál. Ohledně vztahů se vám bude dařit mimořádně dobře. Láska a přátelství vás drží nad vodou. Mohou vás zaskočit nečekané úřední záležitosti, které ale s pomocí přátel vyřešíte.

Býk (20. 4. – 20. 5.)

Dávejte si pozor především na vlastní myšlenky. Vypadá to, že mnoho problémů je jen ve vaší hlavě a ve skutečnosti neexistují nebo nejsou tak vážné či neřešitelné, jak vám připadají. Zkuste některé záležitosti hodit za hlavu, netlačit tak na pilu. Možná se bez vašeho přičinění vyřeší samy.

Blíženci (21. 5. – 20. 6.)

Komunikace, originální myšlení a řešení situací budou vašimi silnými stránkami, stejně jako vzdělávání, učení se novým věcem, úspěšné skládání zkoušek. Toto období vám nabídne mnoho důležitých kontaktů pro budoucnost, proto se nevyhýbejte žádné společenské události. Můžete cestovat nebo vyrazit na krásnou zimní dovolenou.

Rak (21. 6. – 21. 7.)

Období, kdy se můžete lehce hledat. Nevíte, čemu důvěřovat, do čeho vrhnout svoji energii a sílu. Především v pracovní oblasti budete pod tlakem. Dávejte si pozor na přepracování, mohli byste i onemocnět. Dařit se vám bude ve společnosti, prožijete radost a štěstí. Více se bavte a důvěřujte své intuici.

Lev (22. 7. – 22. 8.)

Koncem ledna do vašeho života vstoupí naděje na šťastné řešení dlouhodobých problémů. Je ale možné, že vás občas zasáhne vlna pocitu marnosti. Nevzdávejte se, máte šanci své záležitosti dotáhnout do zdárného konce. Je tu období, kdy se vám doslova ukáže „světlo na konci tunelu“.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Je možné, že vás zaskočí úřední záležitosti, které je třeba vyřešit co nejdříve. Objeví se i nové pracovní nabídky. Nebojte se jich, věřte si, že vše zvládnete. Případná nová práce vás posune dále, zvýší sebevědomí a povede i k vylepšení rodinných vztahů. Nevyhýbejte se společenským akcím, hodně cestujte.

Váhy (23. 9. – 22. 10.)

Konec ledna a začátek února vám nadělí půvab, krásu a šarm. Budete se cítit skvěle, máte pocit, že jste okouzlující, žádaní, neodolatelní. Objeví se nové pracovní příležitosti, projekty a naděje na další zdroje financí. Pozor si dávejte na vztahové trojúhelníky, dobře si rozmyslete, co ve svém milostném životě chcete a co od něj očekáváte.

Štír (23. 10. – 21. 11.)

Čas, ve kterém se vám mohou plnit láskyplné sny nebo touhy po velké osudové lásce. Nemusíte se však zamilovat jen do člověka, můžete propadnout své práci, objevit nového koníčka nebo duchovní cestu, která vám bude sedět. Máte šanci na psychickou obnovu a regeneraci duše. Znovuzrození je pravé slovo pro toto období.

Střelec (22. 11. – 20. 12.)

Období, kdy se můžete o sobě hodně dozvědět. Pochopit, co jste v minulosti dělali špatně a co je třeba změnit. Ob­jeví se příležitosti k seznámení. Dobře vám bude v pracovním kolektivu, jste oblíbení a žádaní. Chvílemi to bude vypadat, že vám pracovní vztahy nahrazují ty rodinné.

Kozoroh (21. 12. – 19. 1.)

Někteří z vás mají za sebou těžké ob­dobí. Nezůstávejte sami, nevylučujte se ze společnosti, druzí vám mohou výrazně pomoci. Koncem ledna k vám přichází síla, vrací se vám životní energie. Pamatujte na heslo „co vás neza­­bi­je, to vás posílí“. Vše zvládnete. Dosta­ví se i láska. Nezadaní mohou ­potkat osudovou známost.

Ryby (19. 2. – 20. 3.)

Můžete řešit věci, které souvisí s majetkem nebo penězi. Nebojte se zariskovat, objevit nové příležitosti a zdroje ­obživy. Hoďte strachy za hlavu, daří se vám, obzvláště v práci sklidíte zaslou­ženou odměnu. Užívejte života a trochu relaxujte. Pro vztahy platí rada – nemlčet a komunikovat.