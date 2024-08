Chuť našich ryb vás vyrazí z bot

„Rybárna a zpracovna ryb v Klatovech funguje od roku 1998. Od roku 2010 jsme se stali samostatnou akciovou společností. Původně byla na tomto místě vodárna, poté budovu zakoupilo místní rybářství a nakonec se vše přestavělo na provoz, který stále rozvíjíme a vylepšujeme,“ začíná své vyprávění Adéla Schejbalová, zástupkyně ředitele a vystudovaná rybářská inženýrka, která se celý svůj profesionální život pohybuje kolem ryb.

Dnes je Zpracovna ryb Klatovy vybavena pro veškeré potřeby rybího provozu. „U nás najdete vše. Od sádek, kde je třeba stálý a pečlivý dohled i o víkendech a v noci, aby bylo o naše ryby perfektně postaráno, až po porcovnu, udírnu a prodejnu,“ vyjmenovává Adéla. Provoz i prodejnu najdete po cestě z Klatov do blízkého Tajanova. Otevřeno je od pondělí do pátku a nabízejí tu všechny místní produkty, především čerstvé ryby. „V každé prodejně, která pracuje s čerstvými rybami, musí zákazník dostat led, aby zůstala zachována kvalita výrobku. Produkty našemu zákazníkovi na přání zabalíme tak, aby vydržely třeba cestu až do Ostravy,“ popisuje se zaujetím Adéla. „Vždy se ptáme zákazníka: Jak dlouho s tou rybou pojedete? Jakmile jede déle než 15 minut a venkovní teploty vystoupí nad 20 °C, zakoupenou rybu zabalíme tak, aby byla obložená ledem ze všech stran. Kvalita a čerstvost je pro nás a naše zákazníky tím nejdůležitějším,“ popisuje pečlivost, kterou věnují každému zákazníkovi, Adéla Schejbalová. „Samozřejmě se zákazníky vždy ještě proberu, jak se chystají rybu dále zpracovávat, a dodám jim tipy na to, aby z přípravy vytěžili to nejlepší. Je to jedna z věcí, která mě na tom baví nejvíce. Předávat všechny informace a bavit se o jídle,“ směje se Adéla.

V nabídce má Zpracovna ryb Klatovy nejen ryby od lokálních chovatelů, ale také jesetery a sumečky, kteří jsou odchovaní v jiných částech Čech. Z mořských plodů pak nabízí například kalamáry, mušle a několik druhů krevet. Nabídku doplňuje široká škála konzervovaných a marinovaných ryb, u nichž je – stejně jako u ostatních výrobků – hlavním kritériem chuť. Chloubou podniku je nabídka uzených ryb. „Stále vymýšlíme, co by se z jaké ryby dalo vyudit, abychom získali to nejlepší a měli ty nejzajímavější výrobky,“ říká Adéla. A za pravdu jí dává také ocenění Regionální potravina za jejich uzeného sivena za rok 2022 pro Plzeňský kraj, další z dlouhé řady úspěchů v soutěži o toto prestižní označení. Vítězství, byť s jiným uzeným výrobkem, firma obhájila i v roce 2024.

Siven je vynikající lososovitá ryba, která je chuťově podobná pstruhovi. „Sivena nikdo jiný nedělá, hodně lidí se zaměřuje na pstruhy. V takovém množství a kvalitě se siven produkuje jen tady v Klatovech. Náš siven je odchován nedaleko od nás v Anníně na Šumavě, na vodě z Otavy, kde ryba roste až 18 měsíců. Poté ryby převezeme k nám, kde je rovnou zpracujeme a nakládáme do slaného roztoku. V něm je jen obyčejná kuchyňská sůl. Nic víc. Žádné konzervanty, žádný umělý kouř. Horký kouř, kterým ryby udíme, je z bukové štěpky. V jednoduchosti je prostě krása,“ popisuje se zaujetím Adéla a dále pokračuje: „Stejně děláme všechny naše uzené ryby. Vyuzené výrobky následně zachlazujeme, balíme a expedujeme je k zákazníkům po celé republice.“

„Prvotním podnětem, proč jsme se do soutěže o Regionální potravinu hlásili, bylo zviditelnění společnosti. Ocenění funguje především u malých odběratelů. Zde nám ke zviditelnění Regionální potravina opravdu pomohla. Stává se nám, že přijedou lidé až z druhého konce republiky, protože jim někdo dal ochutnat naše ryby, které je zaujaly natolik, že se tu museli sami zastavit. To nás samozřejmě vždy potěší, ale jak říkám: hlavní je kvalita a čerstvost a o té ocenění vypovídá nejvíce,“ uvádí Adéla a dodává, že úspěch stojí především na skvělém týmu.

„Všichni v provozu musíme fungovat jako tým. Musíme táhnout za jeden provaz, fungovat spolu jako lidi a táhnout tu naši káru dál. Musíme se na sebe spolehnout. Ať jde o kluky venku u sádek, kteří loví ryby a dokážou vše spravit, až po bezkonkurenčně nejrychlejší holky, které balí uzenou rybu,“ uvádí.

„Jsou chvíle, kdy je třeba každá ruka. Rybářství je řehole, a kdo zažil Vánoce v klatovské zpracovně ryb, přesně ví, o čem mluvím. Za to si všech našich lidí vážíme a víme, že spolu dokážeme velké věci,“ svěřuje se Adéla. „Během prosince zpracujeme až 150 tun ryb, což je enormní nárůst oproti běžným měsícům, kdy produkce dosahuje kolem 20 tun. To je pravý nefalšovaný vánoční punk,“ uzavírá Adéla s úsměvem.

