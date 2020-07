___________________________________________________

ROZHOVORY

Mladá malířka je důkazem toho, že limity neexistují. Zuzana Murtinger se rozhodla uspořádat výstavu a prodávat obrazy v době, kdy nastoupila na mateřskou dovolenou. A originální díla tvoří ve svém bytě.

„Protějšek nám musí vonět, fyzicky nás přitahovat. Přírodu neobelžeme,“ tvrdí párový terapeut Jan Vojtko.



NEJSTE SAMA

Umění říct si o pomoc. Zatnout zuby a pokusit se obtížnou situaci zvládnout sama je pro mnohé z nás jednodušší než si říct o pomoc. Proč my ženy často neumíme zavčas vyslat signál SOS?

Jana Zbořilová veřejně odhalila své hrůzné tajemství, aby pomohla ostatním obětem sexuálního násilí. V deseti letech zažila pohlavní zneužití. A potom ještě v devatenácti. Dvakrát.

Jeho vystoupení šokují, pobuřují, možná i trochu urážejí, ale zaručeně vás rozesmějí. Stand-up komik, básník, moderátor, copywriter a spisovatel Jiří Charvát je muž mnoha profesí, které spojuje jedno – jeho dar slova a písma.

RELAX

Ukázka z knihy Evy Benett. Do třiceti jezte, co se do vás vejde!

V Česku máme nejvíce rozhleden na světě. Které jsou nejkrásnější?

MÓDA A KRÁSA

Vyrazte na stylovou procházku. Zahalte se do romantických krajkových modelů, které podtrhnou vaši ženskost.



Chystáte se s rodinou, kamarádkami či partnerem na dovolenou? Ať už se vydáte k moři, do hor, či do města, nezapomeňte se vybavit kosmetikou, která vám ušetří čas i místo a splní všechna očekávání!

__________________________________________________

Časopis si můžete i předplatit. Sledujte nás na Facebooku a na Instagramu.