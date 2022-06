NA BUCHTIČKY

400 g hladké mouky PENNY, 250 ml mléka BONI, 100 g cukru, 100 + 30 g másla (do těsta + na potření) BONI, 1 vejce Karlova koruna, 20 g droždí, špetka soli, 3 lžíce rostlinného oleje, kůra z ½ citronu

NA POTÍRÁNÍ BUCHTIČEK

2 lžíce rozpuštěného másla BONI, 2 lžíce rumu

V rendlíku rozehřejte mléko. Na kvásek smíchejte 50 ml vlažného mléka, rozdrobené droždí, 2 lžíce mouky a 1 lžíci cukru. Nechte 10 minut pracovat. Do mísy dejte mouku, přidejte zbylý cukr, špetku soli a promíchejte. Uprostřed vytvořte důlek, do kterého nalijte zbytek vlažného mléka i rozpuštěné máslo. Mírně promíchejte, do mléka zapracujte část okolní mouky a vejce. Přidejte kvásek, kůru z citronu a začněte míchat – buď v robotu, nebo klasicky vařečkou. Bude to trvat asi 10 minut. Potřebujeme, aby těsto začalo být elastické a odlepovalo se od okrajů mísy. Hotové těsto krátce propracujte na lince, kterou si můžete potřít olejem pro snazší manipulaci. Těsto stočte do bochánku a nechte kynout asi 60 minut (dokud neznásobí objem). Vykynuté těsto rozdělte na 8 až 10 dílů, které rozválejte do tenkých provazců. Počet provazců i jejich délku přizpůsobte velikosti pekáče (viz video). Vytvarované provazce pak vedle sebe rozložte na dno vymazaného pekáče a s pomocí stěrky nebo nože postupně vykrajujte jednotlivé buchtičky. Vytvarované buchtičky potřete zbylým rozehřátým máslem. Zakryjte a nechte dále kynout – asi 20 až 30 minut. Dejte do trouby rozehřáté na 180 °C a pečte asi 30 minut dozlatova (doba pečení se bude různit podle velikosti a výšky pekáče/plechu). Poté je potřete rozpuštěným máslem, které smíchejte s rumem.

NA ŽLOUTKOVÝ KRÉM

250 ml 33% smetany BONI, 80 g cukru, 30 g másla, 25 g bramborového škrobu PENNY, 2 vanilkové cukry Karlova koruna, 3 žloutky, malý panák rumu

Krém k buchtičkám můžete připravit na konci nebo klidně v průběhu prvního kynutí těsta. V rendlíku přiveďte k mírnému varu smetanu. V míse smíchejte cukr, vanilkový cukr, panák rumu a kukuřičný škrob. Přidejte žloutky a dobře promíchejte. Směs začněte přidávat do smetany, důkladně míchejte, ať se vám to nesrazí. Za stálého míchání krém přiveďte k mírnému varu – zhoustne docela rychle a stačí jen minuta. Nakonec krém zjemněte máslem.

NA SERVÍROVÁNÍ

čerstvé letní ovoce (maliny, borůvky apod.) Buchtičky dejte na talíř, polijte krémem a servírujte s čerstvým ovocem.

Dobrou chuť!