Na co bych se jako žena měla zaměřit při výběru ­nového auta?

Parametry rozhodování jsou stejné, ať jste žena, nebo muž! V první řadě by tedy měl zmizet předsudek, že auta jsou mužská záležitost. To rozhodně popírám. Při výběru auta si především ujasněte, k čemu a jak ho budete používat a jaké jsou vaše nároky na bezpečnost. Rozhodující může být také váš vztah k dnes velice modernímu tématu ekologie. Před koupí je každopádně důležité se ve voze svézt, domluvit si třeba jeho půjčení na víkend.

Bezpečnost mě zajímá. Co auta v tomto ohledu dnes umí?

Moderní auta mají zesílenou konstrukci a dokonalejší airbagy, které chrání řidiče i vůz při nárazu – jejich funkce se ovšem ukáže až v okamžiku srážky. Při koupi auta je proto nutné hledět i na prvky takzvané aktivní bezpečnosti, které jsou prevencí nehody. Toyota kupříkladu v základní výbavě každého auta, od nejmenšího modelu Aygo po největší SUV, nabízí balíček Toyota Safety Sense, který zahrnuje pět prvků aktivní bezpečnosti, jako je čtení rychlostních značek (maximální povolená rychlost se vám zobrazí na displeji), upozornění na opuštění jízdního pruhu, což oceníte při ­jízdě na dálnici, adaptivní tempomat, předkolizní systém a automatické přepínání dálkových světel.

Vidíte, zrovna tempomat podle mě používají muži, ale ženám moc k srdci nepřirostl. Proč bychom ho měly používat?

Adaptivní tempomat hlídá vzdálenost mezi auty. Když se příliš blížíte vozu před vámi, vydá auto nejprve varovný signál, a když zjistí, že dostatečně nedobrzďujete, začne brzdit nebo dokonce zastaví. Musím říct, že mě předkolizní systém mnohokrát zachránil – ne v okamžiku, kdy bych jel rychle po dálnici, ale v zácpě, kdy auta popojíždějí stejnou rychlostí, řidič poleví v pozornosti a vůz před ním náhle zastaví.

Dnešní přístroje, například mobily nebo domácí spotřebiče, mají spoustu funkcí, které běžný uživatel nevyužívá. Je to u aut podobné?

Spousta funkcí je využívaná bez ohledu na to, zda je řidič aktivuje. Pokud je někdo vypne, je to jeho chyba. Něco jiného jsou prvky používané v infotainmentu, kam patří satelitní navigace, párování s mobilem, připojení k internetu, zobrazení informací o vozidle a řada dalších funkcí. Tam samozřejmě záleží na tom, jak moc chcete využívat moderní technologie.

Možná chci, přesto dál jezdím v autě, které žádnou ze zmíněných vymožeností neoplývá. Dělám chybu?

Netvrdím, že bychom všichni měli jezdit v nových autech. Průměrné stáří vozů v provozu by ale nemělo být vyšší než sedm či osm let. Bohužel na českých silnicích jezdí auta stará průměrně patnáct let! To znamená, že kolem nás jezdí velké množství dvacetiletých i starších vraků. Nejde o to, že jsou tyto vozy hůř vybavené, ale po letech používání nejsou pevné ani stabilní a jejich deformační zóny fungují jinak. Důsledky srážky v novém a patnáctiletém autě jsou neporovnatelné. Jezdit starým autem v dnešním provozu a při dnešních rychlostech je obrovské riziko. Přitom kupříkladu pět let staré auto není dnes z hlediska ceny nedostupné.

A nejsou bezohlední řidiči větším rizikem než stará auta?

Kultura na silnicích se zlepšuje. Míra tolerance v provozu v zácpách ve velkých městech je dobrá. Když chcete přejet z pruhu do pruhu a slušně gestem naznačíte, vždy vás někdo pustí. Lidí, kteří používají auto jako zbraň nebo věc, která má ukázat jejich dominanci, naštěstí ubývá.

Fair play chování je důležité i pro Toyotu, která je celosvě­tově partnerem olympijských her. Co pro vás osobně tohle spojení znamená?

V České republice jsme zároveň partnerem Českého olympijského výboru, což mě nesmírně těší. Olympijské hnutí je pro mě posvátné, jeho principy mají v dnešní době čím dál větší význam. Kdyby měl každý z nás v sobě kousek olympijského ducha, a to i v řízení, byl by svět lepší. Jsme zároveň partnery paralympijského sportu. Příběhy těchto statečných lidí, jejich osudy, vše, čím prošli a co museli zvládnout, jsou pro nás ­nesmírně inspirativní.

Blíží se olympijské hry v Tokiu. Co tam Toyota chystá?

Objeví se tu auta a autobusy na vodík, které budou vozit sportovce, organizátory i návštěvníky. Dopravní prostředky na vodíkový pohon jsou vedle hybridů dalším segmentem, jemuž se intenzivně věnujeme. Svět se mění a nás těší, že se jako ­firma na těchto změnách můžeme podílet.

Martin Peleška (45)

* Na pozici generálního ředitele společnosti Toyota Central Europe - Czech působí od září 2014.

* Je velkým fanouškem alternativních způsobů pohonu aut, jako jsou hybridy či auta na vodíkový pohon.

* Ve volném čase by se rád věnoval sportu, letošní vážný úraz na lyžích ho ale výrazně zbrzdil: „Myslím, že je to stejné jako po autonehodě, nebo když vás pokouše pes. Neumím si představit, že se ještě postavím na lyže.“

* Je ženatý a stal se otcem dvou dětí.