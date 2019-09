Kromě všech vychytávek v této době již téměř standardních, jako jsou automatická LED světla, zadní kamera, bez níž si už nedovedu parkování představit, nebo dotykový panel, mi uhranul krásný a elegantní interiér, extra pohodlné sedačky a vůbec celkové pohodlí vozu. A samozřejmě jízdní vlastnosti. Neměla jsem možnost auto vyzkoušet v terénu, jela jsem pouze po dálnici, rychlostních silnicích, okreskách a nekvalitních vozovkách na vesnicích, nicméně je vidět, že vůz má opravdu super výkon a silný motor.

Především bych však chtěla vyzvednout to, co je i filozofií mé firmy – minimální dopad na životní prostředí, který u auta zajišťuje hybridní motor. Vůz velmi často při rozumné jízdě jede na elektřinu, kterou si samo vyrábí, což jsem zatím u žádného jiného hybridního modelu neviděla. Je to skvělé zejména při popojíždění v kolonách nebo na parkovišti.

Určitě musím vyzdvihnout i tichost auta. Někomu možná může vadit, ale pro mě to byl balzám pro uši. Jízdu jsem si tak vychutnala podle svého gusta a hned bych si ji zopakovala.

Veronika Machková





Je nominovaná na Ženu roku v kategorii Byznys. Před pěti lety začala s domácí výrobou mýdla klasickou metodou za studena z kvalitních rostlinných olejů. Postupně vybudovala firmu Almara Soap, která se v oboru řadí mezi lídry trhu. Značka dbá na ekologii a na minimální odpad.

„Toyotu mám v oblibě, jiné auto jsem ani neměla. Skvělá jízda v nové RAV4 se ale nedá srovnat s mým starým modelem z roku 2003.“

„V současné době mi hybridní vůz se samonabíjením přijde zcela bez debaty jako nejekologičtější i finančně nejvýhodnější řešení. Pokud budu Yarise za něco měnit, tak jedině za hybrid od Toyoty.“



„V současném voze musím při předjíždění sešlápnout plyn až na doraz, tady jsem jen lehce přidala a auto se chovalo pohotově jako sporťák – bez zásadně zvýšeného hluku.“