Dopřejte své pleti „céčko“ v té nejefektivnější formě: ANTI-AGE SÉRUM EUCERIN HYALURON-FILLER + 3× EFFECT VITAMIN C BOOSTER se během jednoho týdne postará o vyplnění, rozjasnění a celkové povzbuzení vaší pleti.

Cesta k rozzářené, zdravé a hladké pleti? Dostatek vitaminu C. Pokud každý den jíte ovoce a zeleninu, ve které se tento vitamin přirozeně vyskytuje, nebo zobete „céčko“ ve formě doplňků stravy, skvěle. Obojí pomůže jak vaší imunitě, tak kráse, která, jak víme, začíná uvnitř. Ale i „céčkový“ doping zevnějšku se počítá. Důvodů, proč do své skincare zařadit nějaký ten elixír s kyselinou askorbovou alias vitaminem C, existuje hned několik. Hlavní benefit tohoto vitaminu? Je to silný antioxidant, takže prokazatelně pomáhá neutralizovat volné radikály, které vedou k oxidačnímu stresu. Tím výrazně zpomaluje proces stárnutí pleti. Pokud mají naše kožní buňky k dispozici dostatek kyseliny askorbové, je to báječná prevence vrásek a mdlého popelavého tónu pleti. A jeho další superschopnost? Podporuje tvorbu sítě kolagenových vláken, která udržují naši pleť pevnou a pružnou. Co se kosmetiky týče, jeho nevýhodou je nestabilita, proto je dobré vybírat si produkty, ve kterých je tento vitamin dobře ochráněn. Komplexní anti-age sérum Hyaluron-Filler + 3× EFFECT Vitamin C Booster s 10% čistým a čerstvě aktivovaným vitaminem C je vyvinuto tak, aby vitamin C mohl prokázat co nejvyšší účinky. Příjemná textura lehkého séra se rychle vstřebává, posiluje i vyhlazuje pleť a zároveň vyplňuje vrásky. Pleť díky němu získá svěžejší a zářivější vzhled za pouhých sedm dní.