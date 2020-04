_____________________________________________________________

1. MÝTUS: „Je lepší získat kolagen z jídla než z potravinových doplňků“

Určitou dávku kolagenu (samozřejmě tepelně degradovaného) lze opravdu získat z jídla. „Ve 100 gramech nejlibovějšího vepřového je asi 1 gram kolagenu, v bůčku 2 gramy, ve vařené vepřové kůži přes 10 gramů. V hovězím – v tom nejméně prorostlém je zhruba kolem 1,5 gramu, v lojovatějším až kolem 5 gramů. Nejhůř vychází kuřecí – v prsních řízcích je jen něco přes půl gramu kolagenu, v prsíčkách s kůží asi dvojnásobek. Příjem z potravy má ale své nevýhody – vepřové je tučné, hovězí drahé, museli bychom jíst maso denně a podobně,“ uvádí Benda. Pokud jde ale o kolageny v přirozené podobě, s těmi se v potravě téměř nesetkáme. „Snad jen v tatarském bifteku, ale tam je hlavně kolagen I. Syrové chrupavky, kde je nativní kolagen II, ty ohryzává asi málokdo z nás…“ dodává lékař.



2. MÝTUS: „Krémy s kolagenem vyhladí vrásky“

„Kolagen je veliká molekula, v přirozeném stavu stočená do trojité šroubovice a spojená do fibril a vláken, případně do sítí, navíc prostoupená a obalená molekulami cukrů a vody,“popisuje odborník Karel Benda. Kvůli své velikosti na molekulární úrovni se proto nemůže do pokožky vstřebat! Pokud jde tedy o pleťové anti-age krémy či šampony s kolageny, mohou sloužit jako ochrana před zevními vlivy, nicméně kolagenová molekula je příliš objemná na to, aby se z krému dostala do vnitřní struktury kůže a tímto způsobem vyhlazovala vrásky.

3. MÝTUS: „Kolagen v přirozené podobě je kloubní výživa“

V kolagenech panuje trochu zmatek. „Řada výrobců kolagenních přípravků zdůrazňuje jednou čistotu, podruhé vstřebatelnost nebo dokonce teplotu denaturace kolagenů, potřetí třeba zas živočišný druh, ze kterého příslušný kolagen pochází. To jsou ve skutečnosti málo podstatné věci, ale matou veřejnost, a dost možná i pracovníky lékáren. Výrobci jako by si vůbec nepřipouštěli, že hlavní rozdíl mezi kolageny spočívá v něčem docela jiném,“ upozorňuje Benda. A v čem je tedy ten rozdíl? Zatímco želatiny a kolagenní peptidy jsou kloubní výživy, kolagen v přirozené podobě funguje jinak. Zachovává si svou strukturu a díky tomu může imunitnímu systému předat informaci, která se dostane do kloubu. Tělo tak přestane ničit vlastní kolagen nebo boj alespoň zmírní. Jedná se tedy o „samoozdravný“ proces, nikoliv kloubní výživu.

4. MÝTUS: „Živý kolagen obohacuje pokožku o cenné aminokyseliny“

Kolagen v přirozené podobě (označovaný někdy také jako živý kolagen či nativní kolagen) není rozložený, ale funguje jako celek – tudíž z něho žádné aminokyseliny nemohou vzniknout. Podávání formou krémů, mastí či gelů je tedy v případě tohoto typu kolagenu nesmyslné.

5. MÝTUS: „Kolagen v přirozené podobě se vstřebává“

Tento typ kolagenu se nevstřebává – což je vlastně dobře. „V organismu musí projít žaludkem, odolat kyselinám a enzymům a dostat se bez úhony až k lymfatické tkáni v tenkém střevě. Naštěstí právě ona přirozená, nativní struktura jí v tom pomáhá. To, že je hůř stravitelný, nativnímu kolagenu paradoxně pomůže dostat se tam, kam má,“ vysvětluje MUDr. Benda.

6. MÝTUS: „V přípravku je tak malá dávka, že to nemůže nic ovlivnit“

Kolagen v přirozené podobě a kolagenní peptidy mají nejen odlišný mechanismus působení na organismus, ale také diametrálně odlišné dávkování! „Kolagenní peptidy jsou prostě zdrojem surovin pro tvorbu vlastních bílkovin, včetně kolagenů. Podávají se v denních dávkách zhruba od 3 do 10 gramů, aby jich organismus měl prostě dost po ruce. Přípravek, kde je kolagenu 20 miligramů, se za efektivní kloubní výživu skutečně považovat nedá,“ připouští Karel Benda. Úlohou kolagenů v přirozené podobě ale není živit, nýbrž dostat se do střeva a tam obnovit orální toleranci ke kolagenu. „K tomu stačí opravdu malé množství. Zkoušely se různé dávky, zjistilo se dokonce, že mají různé účinky, ale zdá se, že orální toleranci umí navodit dávky kolem 20 mikrogramů. A to je také zhruba množství, jaké vidíme v přípravcích s kolageny v přirozené podobě. Ale jedno je jisté: dávky nativních a hydrolyzovaných kolagenů se nedají přímo srovnávat, to bychom míchali hrušky s jablky,“ doplňuje odborník na kolageny.

7. MÝTUS: „Zázračný kolagen se získává ze žraločí chrupavky“

Nejvyšší kvalitu kolagenu dokládají mezinárodní certifikáty kvality ISO (Bezpečnost kvality, Bezpečnost potravin), rovněž jsou vyráběny pod nejpřísnějšími GMP (Good Manufacture Practice, česky Správná výrobní praxe) normami nejvyššího standardu farmaceutické kvality, které se pravidelně obhajují. Navíc nařízení komise EU určuje zvláštní požadavky na želatinu, kolagen a vysoce rafinované produkty živočišného původu určené k lidské spotřebě A jasně praví, že ošetřené suroviny musí být získány následovně: z domácích a farmových přežvýkavců, prasat a drůbeže, kteří byli poraženi na jatkách a jejichž jatečně upravená těla byla na základě prohlídky před porážkou a po porážce shledána jako vhodná k lidské spotřebě, nebo z usmrcené volně žijící zvěře, jejíž jatečně upravená těla byla na základě prohlídky po porážce shledána jako vhodná k lidské spotřebě. Žralok určitě není jatečné zvíře v EU a ani není zahrnut ve jmenovaných domácích zvířatech.