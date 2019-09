______________________________________________________________

1. Buďte kreativní

Vzpomínáte si, jak jste si dokázala jako malá hodiny malovat nebo plácat hlínu na keramice? Vypnula jste hlavu a jen nechala ruce, ať pracují. Zamyslete se, která manuální činnost vám dělávala radost, a vyhraďte si na ni alespoň hodinku týdně. Krásně si u toho odpočinete a zbavíte se stresu. Inspiraci načerpejte na internetu, třeba na Pinterestu, kde pod heslem DIY (Do it yourself) najdete spoustu kreativních nápadů.

2. Sama na kávu

Do kavárny nemusíte chodit jen s kamarádkou, která vám vymluví díru do hlavy, nebo na pra­covní schůzku. Najděte si stolek, kde vás nikdo nebude rušit, a vychut­ná­vejte si lahodnou kávu jen tak sama se sebou. Až vás přestane bavit pozo­rovat okolí a poslouchat cizí rozho­vory (to se samozřejmě nedělá, ale je to zábava), můžete se začíst do knížky nebo si zapisovat svoje myš­lenky do poznámkového bloku. Tip redakce: Vyzkoušejte například Pumpkin Spice Latté ze Starbucks.

3. Nechte se hýčkat





Svou energii stále někomu dáváte, o někoho se staráte. Teď je řada na vás. Zajděte si na masáž, ke kadeřnici, na nehty. Investujte do sebe, jsou to nej­lépe utracené peníze. Každá žena se potřebuje cítit krásná, jen na to v každodenním shonu nemáme čas. Nechte profesionály, aby vás rozmazlovali a opečovávali. Zasloužíte si to! Tip redakce: Užijte si příjemnou masáž či kosmetické ošetření v luxusním Aether Esthetic and Beauty Institute.

4. Běžte na procházku





Už starořečtí myslitelé vyučovali své žáky při dlouhých procházkách ve stinných alejích. Inspirujte se jimi a běžte se jen tak projít. Bez cíle a spěchu. Vyčistíte si hlavu a utřídíte myšlenky. Díky tomu vznikne prostor pro nové nápady a efektivní řešení. Je to levnější než sezení u terapeuta, a ještě si k tomu protáhnete tělo.

5. Cestujte

Cestování je skvělý způsob, jak se odpoutat od každo­denních starostí a na chvíli od všeho „utéct“. Stačí odjet jen na pár dní a znovu načerpáte energii, získáte nové zážitky a dost pravděpodobně poznáte zajímavé lidi. Je jedno, jestli vyrazíte do přírody na Šumavu, nebo na prodloužený víkend do Španělska. Zarezervujte si ubytování, ale jinak si dovolenou příliš neplánujte. Zkrátka odjeďte a nechte vše volně plynout! Zjistíte, že ty nejlepší zážitky a setkání přijdou samy. Stačí být otevřená a následovat svou intuici.

6. Sportujte

Někdo si odpočine při hluboké meditaci, jiný se potřebuje pořádně vypotit u sportu. Najděte si pohyb, ze kterého máte radost. Tancujte, cvičte jógu, plavte, běhejte, prohánějte se na kolečkových bruslích. Důležité je, aby vás pohyb bavil a nedělala jste ho jen proto, abyste zhubla a potrápila tělo. Tip redakce: Navštivte dvoupodlažní, prostorné, plně klimatizované fitness centrum Aquapalace Praha.