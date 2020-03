Jak jste se dostala ke zpěvu?

Už odmalička jsem milovala zpěv, zpívala jsem úplně všude, myslím, že jsem se už rozezpívaná narodila. Všechno začalo sborem v kostele, později jsem zhlédla muzikál a řekla si, že tohle chci jednou v životě dělat. Přišel první konkurz a vyšlo to, pak druhý a zase. Pro mě jako malou holku úplně splněný sen. V mých patnácti ale přišel zlom a já začala tíhnout k tomu, dělat vlastní muziku a zpívat přesně to, co chci já. Na správném místě jsem se ocitla ve správný čas. Potkala jsem skvělého muzikanta Ondru Fiedlera, se kterým jsme vytvořili můj první singl – Příběh. No a pak už to šlo tak přirozeně samo.

Kdo vás nejvíce podporuje ve vaší kariéře?

Určitě rodina! Bez ní by to nešlo, maminka mě jako malou vozidla do divadla, na všechny akce a vystoupení. Byla taková moje taxikářka. Přes celou republiku na vystoupení a zase večer zpět, protože jsem ráno musela do školy. Ale zase jsme si vždycky hezky popovídaly a nasmály se.

Jaké jsou vaše koníčky mimo zpěv?

Mým dalším velkým koníčkem jsou koně. Miluji je odmala a mám dva vlastní. Snažím se jim věnovat zbytek svého volného času. Během posledního roku jsem si velmi oblíbila i surfování. Je to moje velká vášeň. Miluju oceán, západy slunce a pocit svobody na surfu. Je to dokonalé. V nejbližší době plánuju další surftrip do Peniche v Portugalsku, tak se moc těším.

Prozradíte nám, zda plánujete další videoklip?

Ano, plánuju. S kluky ze studia LittleBeat v Bratislavě jsme napsali skvělou písničku a momentálně k ní řešíme klip. Točit budeme na konci března a režii si vezme na starost Jakub Mahdal, takže už teď vím, že to bude pecka. Tentokrát chceme klip udělat malinko jednodušší než ty předchozí – co nejvíc o mně. Píseň je totiž velmi osobní, proto chci, aby byl jen třešničkou na dortu.

Jaké jsou vaše pěvecké cíle do budoucna?

Nejsem typ člověka, který by si kladl přehnané cíle. Raději si stanovím takové, jaké jsou pro mě v danou chvíli reálné, a pak je posouvám. Chtěla bych si najít kapelu a hrát s ní koncerty a festivaly, být sehraná parta, která miluje svou práci a drží při sobě. Tohle bych si jednou opravdu moc přála.