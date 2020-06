_____________________________________________________________

Společně se svým manželem dovážíte veškeré značky norské módy, jak vznikl tento nápad?

Manžel dříve pracoval ve firmě, která dovážela z Norska produkty do vodárenského průmyslu, takže měl k této severské zemi a jejím obyvatelům velice vřelý vztah. Když začal podnikat, měl už docela jasno, že ve spolupráci s Norskem bude pokračovat. Chvíli hledal, co u nás v Česku nemáme. Začal k nám dovážet značku Devold, která se už více než sto šedesát osm let specializuje na výrobu prádla z merino vlny. Já jsem zase hledala pořádný, teplý, vlněný svetr se vzorem pro manžela pod vánoční stromeček. A takhle to asi nějak vzniklo.

Dohromady již nabízíte patnáct značek, plánujete ještě rozšířit portfolio?

Nemůžu mluvit za manžela, ale v tuto chvíli nevím, že bychom portfolio značek rozšiřovali. Ale nikdo nikdy neví. Pokud se objeví zajímavá značka, proč ne.

Ve vašem e-shopu najdeme oblečení na běh, fitness, zimní sporty, rybaření… Vy sama sportujete? Který sport provozujete pravidelně?

Ano, máme oblečení a vybavení pro spousty sportů. Myslím, že nejvíce zastoupena je u nás turistika, velká část produktů je určena pro pohyb a pobyt venku v přírodě. A to je právě norský styl života. Co nejvíce pohybu na vzduchu v přírodě, a je jedno, jaké je počasí.

O pravidelnosti se u mě moc mluvit nedá, ale teď, když mi vyjde čas, je to jóga na louce a indiánský běh.

Kristýna Dolejšováza projekt Za normální holky, Ivana Jirešová, Eva Samková, Jiří Menzel a jiní. Všichni jsou vašimi ambasadory, pamatujete si, kdo jím byl úplně první?

Úplně prvním ambasadorem byl a stále je náš nejlepší horolezec Marek Holeček, držitel několika ocenění, jako je třeba Piolet d’Or neboli Zlatý cepín. Z vyjmenovaných je první úžasný pan režisér Jiří Menzel a jeho žena Olinka. Krásně se spolupracuje i s Ivankou Jirešovou a Evou Samkovou. Také dlouhodobě spolupracujeme s českým polárníkem Václavem Sůrou či dokumentaristou Petrem Horkým. Všichni jsou to skvělí lidé.

Ze začátku jste společně s manželem kvůli obchodu hodně cestovala. Cestujete ráda i mimo práci? Na jakou zemi/město nejraději vzpomínáte?

Cestování je pro mě zážitek, dobrodružství, přátelství a dává mi nadhled. Je to poznávání nových zemí, kultury, jídla, hudby… ale i sama sebe. Ráda cestuji do zemí, kde ještě není tolik rozjetý cestovní ruch, někde po celou dobu pobytu nepotkáme ani internet. Na každé zemi bylo a je něco krásného, někde není právě ten uspěchaný svět a všude jsou příjemní lidé, někde je to naopak blázinec. Některou zemi jsem navštívila dvakrát, ale to jen proto, že jsem ji nestihla poznat celou, a bohužel jsem viděla velkou změnu – spoustu nových hotelů, moře plné plastu, ale i velkou změnu v chování místních obyvatel: „Ty jsi turista, tak dej.“ Zatím cesty jen plánuji, uvidíme jaká bude situace.