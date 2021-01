__________________________________________________________

Můžete nám představit tvůrce značky Paon a jak vznikla?

Za Paonem stojím já, Andrea Kopalová, Tuguldur Roštínská Burmaa a náš společník Václav Staněk. Naše značka vznikla ještě během studia na vysoké škole, kde jsme s Togi chodily do stejného ročníku. Vašek se k nám přidal před více než rokem. Pomáhá nám s vývojem značky a posouváním vpřed. Ovšem vznik Paonu byl intuitivní. S Togi jsme měly chuť vytvářet něco vlastního, být kreativní a seberealizovat se. Spodní prádlo nám přišlo jako velmi specifický produkt. Doteď je každá kolekce pro nás výzvou. Vše musí být materiálově i střihově perfektní a to nás baví.

Slovo paon pochází z francouzštiny, co to znamená?

„Le paon“ znamená v překladu páv. Můžete se divit nebo ne, ale zjistily jsme to až potom, co jsme název vybraly. Páv je pro nás velmi ušlechtilýa v určitém ohledu i dokonalý tvor, proto je jenom třešničkou na dortu, že je názvem naší značky.



Všechny vaše produkty jsou šité v Česku, můžou si tedy čtenářky nechat prádlo ušít na míru?

Rozhodně ano. Kromě toho, že spolupracujeme s šicí dílnou na Moravě, máme vlastní švadlenu v Praze. Ta se věnuje úpravám a šití na míru. Navíc, abyste si u nás nechaly ušít bralettku na míru, nepotřebujete navštívit náš showroom. Stačí, když nám své požadavky na vybranou bralettku a míry pošlete e-mailem. Samozřejmě vše nejdříve konzultujeme se zákaznicemi. Vybíráme spolu nejlepší střih, který se bude pro tvar a velikost prsů hodit. Následně předáme informace švadleně, která bralettku ušije, většinou je to do čtrnácti dní. Pokud jsou potřeba nějaké další úpravy, není to samozřejmě problém.

V dnešní době je výběr dámského prádla opravdu široký. Který produkt je nejprodávanější? Máte svou oblíbenou podprsenku?

Naším nejprodávanějším produktem je bralettka FLY.Vyniká svým specifickým střihem, který je vhodný jak pro malé, tak větší prsy. Navíc je velmi pohodlná a v létě ji můžete nosit i jako top.



Ája: Nicméně pro mě je momentálně nejoblíbenější bralettkou MONA, která je jednoduchá a zároveň rafinovaná. Je z jemného bambusu a neskutečně pohodlná.

Togi: Nejvíc jsem si teď zamilovala bralettku ARIA,což je opravdu v této době, kdy kojím dcerku, jediné, co je mi příjemné nosit.

V nabídce máte nejen dámské, ale i pánské prádlo a plavky. Chystáte ještě nějaké novinky?

Ano. Novinkou je jednobarevný pyžamový set z jemného modalu. Tento rok plánujeme i kojenecké podprsenky, po kterých je teď u nás poptávka. Navíc se Togi před pár měsíci narodilo miminko. Jde tedy o ideální dobu na testování našich vlastních produktů.