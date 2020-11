_________________________________________________________

Jaký příběh stojí za vznikem značky?

Již od raného dospívání věnuji stavům, které mi perioda přináší, mimořádnou pozornost. S každým cyklem jsem zažívala velké bolesti a kvůli intoleranci látek obsažených ve vložkách používám celý život výhradně tampony. Vím, že v tomto ohledu nejsem výjimečná. Podobné problémy řeší spousta žen. Některé prožívají i závažnější stavy, například potíže s otěhotněním, v nejhorším případě se potýkají s rakovinou děložního čípku. Perioda je ale přirozenou a nedílnou součástí života žen. Vložky či tampony je tedy třeba používat čtyřiadvacet hodin většinou sedm dní v měsíci. Jelikož je pochva nejsavější orgán ženského těla, okamžitě začne vstřebávat veškeré látky, které běžné tampony obsahují.

Cítím tak, že by každá z nás měla přijmout odpovědnost sama za sebe a za to, co vkládá do svého těla, do svého lůna. Uvědomila jsem si, že se toužím vrátit k původnímu, přirozenému stavu zamýšlenému přírodou. Začala jsem hledat cestu, jak se propojit sama se sebou, jak zůstat propojena se svým tělem. Po několika testováních se nám společně s odborným týmem podařilo objevit organické tampony, o kterých jsem byla přesvědčena, že mi mohou ulevit od napětí a úzkostí v době menstruačního cyklu.

Hned po prvním použití organických tamponů jsem poznala rozdíl. Silné křeče, které jsem považovala za samozřejmý projev při každé periodě, zásadně polevily. Pochopila jsem, že řešení je opravdu prosté – používat pouze přírodní látky, udržovat své lůno v čistotě a žít v souladu se svým tělem, přírodou a vnitřní přirozeností. Toto jednoduché řešení je dostupné nám všem, které máme či znovu nacházíme intimní vztah samy se sebou. Každá můžeme převzít odpovědnost nad přirozenou součástí našeho ženství, na kterou často pohlížíme jako na něco nečistého. Přitom je to právě naopak. Je načase začít periodu vnímat jako symbol čistoty a nevinnosti. Je načase zažít, jaké to je, když naše lůno najde cestu zpět do ráje.

V čem se LOTA tampony liší od ostatních?

Ženská sliznice dokáže absorbovat větší množství chemikálií než pokožka celého těla, proto jsou naše tampony vyrobeny ze stoprocentní biobavlny. Naše biobavlna je z přísně kontrolovaného ekologického zemědělství (GOTS certifikace), neobsahuje žádné umělé hmoty, chlor, chemická barviva, dioxiny ani parfemace, které jsou v konvenčních značkách běžnou součástí. Udržuje optimální pH a vlhkost, je vysoce hypoalergenní a vhodná pro citlivou pokožku.

Menstruace a vše s ní spojené, je stále téma, o kterém se veřejně moc nemluví...

Jak jsem již několikrát zmínila, jsem přesvědčena, že silné, zdravé a sebevědomé ženy dokážou vytvořit krásný a smysluplný svět kolem sebe. A o tom projekt LOTA je – informovat ženy, jak důležité je starat se o to, co do svého lůna vkládají, zajímat se o své tělo a problémy, řešit bolesti a obtíže s tímto stavem spojené a o vše se podělit s ostatními. Jde o problematiku, která je stále dosti kontroverzní, a mým cílem je změnit to.

V e-shopu nabízíte i doplňkové produkty, jako jsou tašky, trička a podobně.

Když jsem si dělala průzkum trhu, přišla jsem na to, že až dvanáct procent dívek v ČR nemá finanční prostředky na nákup menstruačních pomůcek. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla náš sortiment rozšířit o produkty, které se ženám v praktickém životě hodí a veškerý výtěžek z nich budeme moci použít na koupi hygienických pomůcek právě pro tyto dívky. Vzhledem k tomu, že Verunka Kašáková je duše dětských domovů a má přehled o dané situaci, oslovila jsem právě ji. Společně bychom chtěly takto pomáhat tam, kde je to potřebné.

Plánujete rozšířit sortiment?

Určitě máme v plánu sortiment rozšířit tak, aby si každá žena mohla přijít na své. Bohužel je všechno strašně finančně a časově náročné. Tampony jsem zvolila jako výchozí krok proto, že jde o nejpraktičtější menstruační pomůcku, kterou ženy v produktivním věku používají nejčastěji. V tuto chvíli máme ve vývoji dva druhy menstruačních kalíšků, ale časem bych ráda sortiment doplnila o slipové a noční vložky. Přemýšlím i o menstruačních kalhotkách, v tuto chvíli je to ale hudba budoucnosti.

Více o značce zde: www.lota.care