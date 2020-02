_____________________________________________________________

Poradíte čtenářkám, jak vybrat kvalitní sportovní oblečení? Který materiál je nejvhodnější, který např. odvede pot atd.?

Za mě jsou při výběru sportovního oblečení klíčové dvě věci. Za prvé, jakému druhu sportu se chcete věnovat, aby pro vás bylo oblečení funkční a pohodlné. Za druhé je to rozhodně design. Je to stejné jako při výběru běžného oblečení. Každý kousek vám prostě musí padnout do oka. Když je to láska na první pohled, máte zaručeno, že se z toho stane váš oblíbený kousek a unosíte jej. Důležité je, abyste si vybrala správnou velikost a oblečení vám padlo. Každému vyhovuje něco jiného dle typu postavy, někomu sedí legíny s vysokým pasem, další zase preferuje bedrový střih, či tepláky. Stejné je to při výběru topu. Někdo se lépe cítí v mini topu, někdo zase ve volném tílku, tričku či mikině, která se do fitka určitě na začátek tréninku, než se zahřejete, vždy hodí. Cílem je, abyste se v oblečení cítila komfortně a oblečení vás neomezovalo v pohybu. Pokud si vyberete kousky, ve kterých se budete navíc cítit sexy, cvičení vás bude motivovat a bavit. Zajímejte se i o kvalitu používaných materiálů. Ty jsou pro mě jako návrhářku opravdu stěžejní. Oblečení na cvičení bývá vystavováno extrémní zátěži, proto je kvalita důležitá. Materiál musí být odolný proti otěru, pružný, prodyšný, odvádět pot a rychle schnout. Není-li vám lhostejná ohleduplnost k životnímu prostředí, tak může vybírat módní kousky z udržitelného designu. Jsem ráda, že do této kategorie, se od loňského roku řadí i NEBBIA.

Kde se inspirujete při návrhu nové kolekce? Kdo je vaší inspirací?

Snažím se sledovat světové módní trendy a být neustále v obraze. Ráda se nechávám inspirovat například na různých oborových výstavách. Nejvíce se vždy těším na výstavu textilií v Cannes ve Francii, kde se představují především francouzští a italští výroby materiálů. Na sledování trendů používám různé zdroje, ale vždy si nechávám svůj osobní nadhled. Moje nepostradatelná pomůcka je zápisník a pero, které musím mít vždy po ruce. Pokaždé, když mě něco napadne, nakreslím si to, ať jsem kdekoliv, v autě, v posteli, či na dovolené. Velkou inspirací jsou pro mě také sportovci, kterým je naše oblečení určeno. Právě s nimi konzultujeme vybrané kousky z nové kolekce. Atleti sledují funkčnost a pomáhají nám odstranit případné nedostatky, nehledě na to, že s nimi každoročně zažíváme kopec legrace během focení.

Proč eko kolekce, co vás k ní vedlo? Plánujete do budoucna vytvářet veškeré oblečení eko?

Ekologickou kolekci jsme zařadili do našeho sortimentu z prostého důvodu. Záleží nám na přírodě, a pokud to jde, snažíme se být zodpovědní. Vybrali jsme si jít cestou celkové společenské odpovědnosti a nejde pouze o materiál, který používáme, ale jsou to také například obaly, do kterých produkty balíme. Eko modely jsme měly v plánu vyrábět již dříve, ale nebylo snadné sehnat ten pravý materiál a dobrého dodavatele. Naštěstí se nám to minulý rok povedlo a spojili jsme se se španělskou iniciativou SEAQUAL. Společnými silami tak podporujeme čištění oceánů a mořský odpad zužitkováváme do materiálů. Nová kolekce, jejíž velkolepé představení proběhne v České republice 8. května v Praze, bude mít oproti současné kolekci podstatně vyšší poměr produktů z recyklovaných materiálů. Eko materiály se snažíme postupně navyšovat a v nové kolekci jich bude zase o mnoho více.





Jak vypadá vývoj například sportovního topu?

Vždy je na počátku prvotní nákres. Ten následně několikrát překresluji, dokud nejsem s modelem spokojená. Již od počátku přemýšlím nad vhodným zvolením materiálu a technickými požadavky na model. Technické požadavky následně řeší moje kolegyně Lucka s jednotlivými výrobci materiálů. S kolegyní následně stříháme, tvarujeme a zkoušíme ideální střih. Pokud jsme s prototypem spokojeni, přichází na řadu interní testování a firemní přehlídka, kde jsou nejen naši kolegové z našeho týmu, ale také vybraní koncoví zákazníci, kteří jsou pobídnuti, aby byli k prototypu kritičtí. Z této přehlídky vždy vzniká hrubá kolekce, která se následně testuje na našich atletech. Po schválení našimi kolegy a atlety přichází na řadu technická část, kdy se tvoří střihy, popisy výrobních procesů a normy. Celé úsilí vyvrcholí focením a módní přehlídkou. Vývoj nového produktu není rychlý ani lehký proces, ale vždy to stojí za to. Radost z finálního představení nové kolekce je naprosto nepopsatelná.





Plánujete v květnu módní přehlídku. Na vše se můžeme během akce těšit?

Pražská květnová módní show představí kolekci, která bude hodně zaměřená na recyklované materiály. V rámci módní události plánujeme podělit se také o naší budoucí vizi a směřování naší značky, která je spjata s celkovou odpovědností k sobě samému, svému okolí a naší planetě. Chceme inspirovat a motivovat tím správným směrem ke změnám, které jsou spjaty s udržitelností a zdravým životním stylem. Je to pro nás velmi silné téma a rádi bychom prostřednictvím naší kolekce předávali poselství dál. V minulém roce jsme se uvedením kolekce NEBBIA x SEAQUAL, vyrobené z oceánského odpadu, stali celosvětově první fitness značkou, která se vydala touto cestou. Završením eventu bude otevření již 4. pobočky v České republice, a to konkrétně v OC Westfield Chodov.