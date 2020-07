_____________________________________________________________



Ve dvaceti letech jste si založila vlastní kavárnu. Proč kavárnu a proč jste začala podnikat v tak mladém věku?

Na vysokou školu se mi moc nechtělo, mým snem bylo otevřít si cukrárnu, protože jsem byla doslova závislá na sladkostech. A dortíky s kávou mi nakonec změnily život.

Na začátku vašeho podnikání jste ani kávu nepila a s přípravou kávy jste žádné zkušenosti neměla, kde jste se vše naučila?

Postupně za provozu na samotném začátku. Tehdy nebyly žádné knihy o kávě a její přípravě, ani pořádně žádné kurzy. Trénovala jsem na rodině a kamarádech a pak na chudácích prvních zákaznících. Ale řada z nich byla nadšená, chodili k nám téměř denně. Hodně jsem se také naučila na baristických soutěžích.

Jak je na tom Česko s kávou? Chodíte vůbec ještě do kaváren, když si umíte připravit vlastní kávu?

Kávová kultura se u nás neuvěřitelně posunula dopředu, je to nádhera a přibývající počet nových kaváren mě těší. A to nejen v Praze, ale v celé ČR. Mám řadu oblíbených kaváren, například Pikolu v Šumperku, Gabi Café v Říčanech, Mazelab.coffee, Kafemat, Pražírnu, Café Jen v Praze a další.

Po prodeji kavárny jste se začala soustředit na školení, jaké druhy kurzů nabízíte?

Nabízíme různé druhy: základní či latte art, které jsou na celý den. Učíme na nich základy o kávě, jejím zpracování a pražení. Potom nastavení mlýnku, přípravu espressa, šlehání mléka a cappuccino s obrázky. Pořádáme také školení společně se značkou Sage pro domácí uživatele, kteří mají doma kávovar a chtějí se naučit, jak si připravit skvělé espresso a cappuccino doma. Dále máme kurzy filtrované kávy, senzorická školení a pokročilé techniky u mého manžela. Více o kurzu zde.

Vedete kávové kurzy pro baristy i začátečníky. Napsala jste Velkou knihu o kávě a společně se svým manželem pražíte vlastní kávu Naughty dog. Co plánujete dál?

Neustále se snažíme zlepšovat vše, co děláme. Jak školení, tak i pražení, kterému bychom se chtěli v budoucnu více věnovat. V tuto chvíli pražíme jednou týdně a pomalu se nám rozšiřuje základna našich odběratelů. Mým snem by bylo přesunout se s pražírnou nebo kavárnou někam k moři, tak uvidíme, jestli se nám to jednou podaří.

PETŘIN TIP: Na co se zaměřit při výběru kávovaru? Pokud si chcete doma připravit espresso a cappuccino jako v kavárně, dokážete to jedině s pákovým kávovarem. Bude to sice chtít trochu cviku a trpělivosti a s přípravou budete muset hrát, ale třeba jí nakonec propadnete a káva se stane vaším velkým koníčkem.