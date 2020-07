_________________________________________________________

Založila jste českou značku Circlle, která vyrábí udržitelné sportovní oblečení. Povězte nám svůj příběh, jak značka vznikla?

Začalo to, když jsem pracovala v zahraničí v luxusním sektoru. Vystudovala jsem v Monaku Msc. Luxury Brand Management a aspirovala jsem vybudovat si kariéru v tomto sektoru. Vždy mě lákaly hezké, kvalitní, nadčasové výrobky a jejich příběhy od nápadu přes výrobu až po jejich cestu ke klientům. Zároveň jsem vždycky měla ráda byznys a jsem takový vůdčí typ, co má rád věci pod svou kontrolou. Jsem také člověk, který nemá rád stereotypy, ale má rád změny a progresi. Začala jsem pracovat na stáži v Monaku a po přesunu do Paříže jsem si začala uvědomovat, že by mě to dlouhodobě neuspokojilo, a hledala jsem se tak nějak sama, začala jsem s jógou, která mi pomohla si uvědomit, na čem mi záleží, a tak nějak se vracet ke svému dětskému já a hodnotám a zálibám, které jsem dříve měla. Víc jsem si díky tomu uvědomila i nátlak v luxusním průmyslu na materialismus, konzumní způsob žití, stejně jako v jiných odvětvích.

Začala jsem se zajímat o udržitelnou módu. Díky značce, pro niž jsem pracovala, a konglomerátu, který ji vlastní, jsem si přes London College of Fashion udělala online kurz na Fashion and Sustainability, což mi otevřelo oči v tom, jak velký dopad má móda na životní prostředí a lidi, kteří v ní pracují, hlavně pokud se bavíme o rychlé módě. Je to obrovský průmysl, zaměstnávající ohromné množství lidí po celém světě, a my si ty dopady často neuvědomujeme (zdravotní, sociální, psychické atd.). Postupně jsem se začala vzdalovat své práci a přemýšlela, co svého bych mohla vytvořit. Zároveň mě hodně trápí, co se děje s přírodou, nadměrné užívání plastů a znečištění oceánu. Odmítla jsem lukrativní nabídku na povýšení, sbalila si věci v Paříži a odletěla na měsíc na Bali na kurz učitele jógy. Po návratu jsem si tu neměla co koupit na cvičení, co by splnilo moje estetické a zároveň etické a ekologické požadavky, nedávalo mi smysl dovážet sem něco z Ameriky/Austrálie, i když třeba jsou ty značky inovativní a používají recyklované materiály, stále to ale vyrábějí v Asii a nedomýšlejí mnoho detailů.

Tak vznikl nápad mít vlastní značku a kolekci sportovního oblečení inspirovaného jógou a oceánem, které by bylo eticky a lokálně vyrobené, a zároveň využívat recyklované, kvalitní materiály od evropských dodavatelů (v ČR nikdo takový není). Chyběl mi tu někdo, kdo by řešil každý kousek výroby a materiálu co nejvíce udržitelně. Chceme posouvat hranice udržitelnosti a posouvat se k cirkulárnímu systému.

Vaše produkty mohou někomu připadat drahé, proč používáte materiál Econyl z Itálie a jaký je cíl značky?

Dovolím si oponovat tím slovem drahé. V dnešní době máme nastavené myšlení tak, že všechno si koupíme levně, a je to kvůli vlivu rychlé módy, která nám podsouvá, že se vše dá pořídit od dvou set do tisíce korun. Pak máme další protipól, luxus, tam se také nepochybuje o cenách přesahujících desítky tisíc za kus oblečení. Musíme začít uvažovat nad tím, kolikrát si danou věc vezmeme na sebe, raději bychom si měli kupovat nadčasové kvalitní kousky než něco, co je trendy nyní, ale vezmeme si to jen párkrát na sebe. Musíme uvažovat a nastavit byznys model tak, aby všichni v dodavatelském řetězci byli adekvátně odměněni, a vyjde nám férová cena.

Přece stejně jako my chceme být ve svém zaměstnání adekvátně ohodnoceni, tak i lidé, kteří šijí a vyrábějí oblečení, si zaslouží to samé. Šijeme lokálně a jsme pyšní na to, že známe lidi, kteří pro nás šijí, víme, že pracují v dobrých pracovních podmínkách, mají normální pracovní dobu, dovolené a jsou dobře placeni. V žádném případě neslevíme na tomto standardu za cenu levnější výroby, jako to dělá spousta rádoby lokálních značek.

Každý týden nám chodí nabídky z Asie, především z Číny, Pákistánu a dalších lokalit, s frázemi o levné, rychlé a na míru přizpůsobené výrobě, posílají nám ukázky střihů, které rozeznáváme na českém trhu u jiných značek. Pokud bychom to dělali čistě kvůli maržím a cenám výroby, tak se vůbec nemůžeme bavit o udržitelnosti a etičnosti. V dnešní době už máme na světě tolik produktů, značek a všeho nadbytek, takže pokud už vzniká nová značka, tak by měla něco měnit a posouvat dál, jinak je to z naší strany čisté pokrytectví a ignorance toho, co se děje ve světě.

Co se týče materiálu, ECONYL jsme zvolili jako první materiál kvůli tomu, že mají naprosto technologicky inovativní proces a řeší problém plastu v oceánech. Spousta sportovního oblečení je z nylonu, tak proč nepoužít ten recyklovaný, který navíc s novým materiálem má nižší emise a dopad na životní prostředí. Nezůstáváme pouze u toho, máme další materiály, které v budoucnu zařadíme, je super pozorovat, jak se trh vyvíjí a jaké inovace a novinky se objevují v této oblasti.

Respektujete planetu, kterými vlastnostmi se může chlubit vaše značka?

Respektujeme nejen planetu, ale i lidi a výrobu, což jsou často aspekty, které některé značky opominou nebo neřeší další detaily, tomu my říkáme povrchní udržitelnost. Mezi naše hodnoty patří tedy udržitelnost. Kdykoliv můžeme, vyhýbáme se používání nových zdrojů. Udržitelní jsme i ve výrobě, jsme proti najímání levné síly, která by musela pracovat v nehostinných podmínkách. Naše nitě rPet se vyrábějí z recyklovaných plastů, používáme kompostovatelné obaly a design i výrobu držíme stoprocentně v Česku. Další hodnotou je transparentnost, nemáme co skrývat a i pobízíme naše klienty a zájemce, aby se nás na cokoliv zeptali.

Většinou když nějakou informaci u značek nemůžete najít, ať už jde o výrobu, nebo pracovní podmínky, tak si můžete být jistí, že udržitelné v tomto aspektu nejsou. Transparentnost je klíčová. S tím souvisí další hodnota, etičnost. Materiály i pracovní sílu bychom dokázali najít v Asii. Neetické zacházení se zaměstnanci a vyšší uhlíková stopa při dopravě jsou však něčím, co nechceme podporovat. Pracujeme jen s dodavateli a lidmi, které můžeme sami osobně navštívit. Udržitelná móda je taková, co nepodléhá trendům, takže estetičnost je další důležitá vlastnost naší značky. Určitě jste si všimli, že naše oblečení „nekřičí“. Držíme minimalistický design a loga přes celou nohavici nebo půlku trička u nás nikdy nenajdete.

Věříme, že Circlle si kupujete pro sebe, ne pro své okolí. A jsme autentičtí, naše značka je od základů postavena na pracovních zkušenostech a znalostech zakladatelky, a nikoli na marketingové vlně udržitelné módy. Stále hledáme nová a lepší řešení, nejsme tu od toho, abychom pouze vytvořili nové produkty, ale něco změnili a posunuli se dál.

Pořádáte i různé akce jako jógové lekce a pobyty. Může se přihlásit i začátečnice?

Může, udržitelnost je i to, že je to pro každého, ať už se jedná o oblečení, nebo pohyb. Takže začátečníky vítáme a právě jim skrze naší komunitu chceme ukázat, že není čeho se bát, a i jim pomoci potkat lidi, co mají podobné zájmy, smýšlení. Často se v rodině nemáme o tomto tématu s kým bavit nebo narazíme na střety, takže chceme skrze naši komunitu tento prostor na komunikaci poskytnout. Jógové lekce a akce najdete zde.

Plánujete novou kolekci? Dočkáme se dalších barev?

Ano, v červnu vyšly nové barvy. Dále pracujeme na nové kategorii produktů, plavkách. A další kolekce s novými střihy a z nových materiálů je už také v přípravě. Nedržíme standardní módní kalendář, tvoříme udržitelně, pomalu, není třeba mít dvaapadesát kolekcí ročně jako rychlá móda. Circlle můžete sledovat i na Instagramu.