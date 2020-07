_____________________________________________________________

Jste ředitelkou v rodinné firmě USSPA, která se specializuje na výrobu vířivek a termálních bazénů. Firmu založil váš tatínek, ale vy sama jste měla „ten“ nápad.

Táta byl po revoluci odhodlaný podnikat. Když jsem se v létě 1993 vrátila z ročního pobytu v USA, kde jsem byla jako výměnný student na střední škole, hledal inspiraci, do čeho se pustit. Když padla otázka, co se mi v Americe líbilo, první, co mě napadlo, bylo spa. Přitom v té době byla v Americe inspirace na každém kroku.

Tehdy jsem hrála závodně tenis a cítila, že regenerace po sportu byla podceňována a přitom tak potřebná. Táta šel se svou vizí ještě dál, věřil, že lidé budou do budoucna potřebovat odpočívat efektivně a příjemně nejen po sportu, ale i po práci. Věřil, že regenerace fyzických a hlavně psychických sil bude stále potřebnější. Letos slavíme pětadvacet let od založení firmy.

Nejprve jsme z USA dováželi skořepiny a komponenty a v Ústí nad Orlicí jsme z nich spa montovali. Následně jsme je prodávali a instalovali. Postupně jsme ale začali směřovat ke kompletní vlastní výrobě a především k vlastnímu vývoji a designu. Za tři roky jsme v Dobrouči začali rozjíždět vlastní výrobu. Už téměř dvacet let jsme ryze český výrobce, největší firma na domácím trhu a exportér do dvaceti zemí světa s vlastní dceřinou společností ve Španělsku.

Čemu dáváte přednost vy? Relaxaci ve vířivce, nebo plavání v bazénu?

Mám ráda obojí a každé si užívám trochu jinak. Vzhledem k tomu, že v nabídce máme swim spa, (spojení vířivky a celoročního bazénu) nemusím si vybírat. Se swim spa mám vnitřně spojenou dobu, kdy byl náš syn úplně malý a v příjemně teplé vodě trávil dlouhé hodiny. Později, když už na špičkách dosáhl na dno a sám začal plavat, jsem na něj dohlížela a zároveň relaxovala na schodech u masážních trysek.

Několikrát týdně si před prací chodím zaplavat, stal se z toho můj ranní rituál. Plavání v protiproudu výborně zpevňuje a posiluje celé tělo a ranní scenérie kolem se zpívajícími ptáky je bonusové pohlazení pro duši. Stejně tak vířivka má v našich rodinných zvycích nezastupitelné místo. Nejraději do ní chodíme s manželem večer. A čím je večer chladnější, tím lépe.

Na co by se měl zákazník zaměřit při výběru vířivky?

Nejprve by si měl správně vybrat dodavatele a ujistit se, že mu bude příštích dvacet let nablízku a zajistí tak potřebný servis a podporu. Také by měl vsadit na kvalitu, není vířivka jako vířivka. Ta laciná ho může nakonec vyjít hodně draho v poměru cena, výkon a hlavně životnost. Je nutné si předem vytvořit přehled o trhu, nechat si poslat katalogy od vybraných značek a především zajet do showroomu. Vířivku nelze vybírat na obrázku. Je třeba si ji prohlédnout naživo a úplně nejlépe i vyzkoušet. Kvalita se projevuje v mnoha aspektech – od promyšleného designu přes funkční ergonomii, použité komponenty a materiály až po chytré technologie a další přidanou hodnotu. V rámci vybrané značky je pak dobré vybrat model, který odpovídá prostorovým možnostem, očekáváním ohledně používání a také velikosti rodiny.



Vaše vířivky a bazény můžeme vidět nejen na soukromých zahradách, ale i v hotelích či přímo ve spa. V jakém hotelu nebo spa je můžeme vidět?





Naše komerční spa slouží hostům v malých penzionech i velkých hotelích napříč republikou – od hotelu Ostrov v Českém Švýcarsku po hotel Vinice Hnanice na jižní Moravě nebo i eco-chic hotel Chateau Mcely. Spoustu našich realizací najdete i v zahraničí, jako třeba v hotelu Grand Jasná v Nízkých Tatrách či v hotelu AR Diamante Beach ve španělském Calpe. Mezi ty nejexotičtější destinace, kde můžete relaxovat v našich spa, patří určitě Spojené arabské emiráty, Irák, Seychely nebo třeba mimořádný resort českých investorů Zuri na Zanzibaru.



Jak vypadá váš pracovní den?

Ve firmě pracuji společně s manželem, a tak i základní obrysy každodenního programu máme podobné (tedy pokud někoho z nás nečeká pracovní cesta, což je za normálního režimu v mém případě poměrně často). Vstáváme kolem sedmé hodiny, dohlédneme na syna, což v podmínkách letošního roku znamená ujistit se, že bude vzhůru na online výuku a před ní si dá snídani. V optimálním případě si jdu zaplavat. Do práce přicházíme kolem osmé hodiny. U snídaně a hrnku černého čaje si pročistím příchozí e-mailovou poštu, proběhnu reporty z controllingu a další výstupy. Následují plánované schůzky a práce na aktuálních projektech. Na oběd jezdíme spolu s manželem a švagrem, který u nás ve firmě vede obchod, do nedalekého Letohradu. Odpolední program mívám rušný a plný operativy přibližně do půl páté, pak se postupně vylidňují kanceláře a já mám klid k formulování myšlenek pro strategické projekty nebo třeba k psaní textů. Domů chodím kolem šesté hodiny večer .