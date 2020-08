________________________________________________________



Přestěhovala jste se z Plzně do Prahy a pracovala jste jako bookerka v modelingové agentuře Elite Model Management. Popište nám svou práci a jak se stalo, že k vám postupně začaly chodit modelky pro radu ohledně pohybu.

V modelingové agentuře pracuji již třináct let, aktuálně jsem tam na zkrácený úvazek. To byl také důvod, proč jsem si v podstatě našla druhou práci, která je mi velmi blízká. Sportuji od dětství a výživa jde se sportem víceméně ruku v ruce – proto jsem si dodělala vzdělání. A kvůli tomu, že holky v agentuře potřebovaly pomoct držet míry, které jsou pro tento byznys potřebné, začala jsem s modelkami cvičit a radit jim. Mimo modelek mám již i klienty, kteří se v modelingu nepohybují, píšu jim výživové plány, a pokud mají zájem, společně i cvičíme.

Služeb výživového poradce jste v minulosti sama využila. Co vás vedlo k tomu, že jste se stala výživovou poradkyní?

Službu jsem využila jednou, byla to pro mě taková strojová zkušenost – přijít, dostat složku, ozveme se vám, jak vám je, přijďte zase. Nejsem fanda výživových doplňků. Nejenže jsem zaplatila za služby poradce, ale nechala jsem tam další dva tisíce za věci, které jsou „nezbytně nutné“, abyste zhubla. Mně primárně nešlo o zhubnutí, ale o to, najít cestu, jak se zdravě stravovat. Ta zkušenost pro mě byla dobrá v tom, že při mém rozhodnutí stát se sama výživovou poradkyní jsem si řekla, že přesně takhle nechci svou práci vést. Chtěla jsem jít cestou přirozenosti a aby klient měl pocit, že jsem tu jen pro něj. A to se mi doufám daří.

Poradíte čtenářkám, jak zdravě a dlouhodobě zhubnout?

Holky, ženy, dámy, nedržte diety. Jsou k ničemu a stejně se vám to vrátí jojo efektem. Zkuste si v hlavě nastavit, že chcete jíst všechno, že chcete toho jíst málo, chcete znát původ potravin a občas si dát i to vínečko (říkám občas). Neexperimentujte se svým tělem, se svým zdravím a uvidíte, že to půjde. Chvíli to trvá, ale věřte mi, že když najdete tu správnou cestu – střídmost, pravidelnost, pestrost stravy – tak to jde. Vždycky to jde, to bych vám chtěla poradit.

Co si máme představit pod slovem výživový poradce? Jak vlastně vypadá vaše práce?

Já si pod tím představuji to, co dělám, a to je dovést lidi na správnou cestu, co se týče jejich života a fungování v něm v optimálních podmínkách stravování. V podstatě vytvářím lidem jídelníčky na míru. Zohledňuji při tom, co mají či nemají rádi, zda jsou vegetariáni… Nepíšu jim věci, které jim nechutnají, ač jsou třeba zdravé. Je velmi důležité, když s předepsaným jídelníčkem skončí, aby v nastaveném trendu pokračovali dál. Udržuji s klienty kontakt, píšeme si, s některými i cvičím, jde o osobní vztah po určitou dobu. Poznám i klientovi strasti a starosti, což je důležité, aby mohl pracovat na tom, jak je odbourat, aby hubnutí bylo opravdu efektivní.

Prozradíte nám svůj oblíbený recept?

Výživově velmi hodnotné jídlo, které mám moc ráda, jsou krevety smažené na česneku a rostlinném oleji s pomerančovou šťávou. Zdroje krevet si u nás v Česku musí člověk pečlivě vybírat, ale jednou začas, i když jde o dražší pokrm, je to fakt lahůdka, kterou bych doporučila i vám, pokud ji neznáte.

