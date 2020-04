____________________________________________________

Emco letos slaví třicáté výročí. V roce 1990 společnost založil a později i uvedl na trh váš manžel Zdeněk Jahoda, letos vedení firmy převzal nejstarší syn Martin. Můžete čtenářkám vysvětlit, jak vznikl samotný název firmy?





Živě si tu situaci vybavuji. S tužkou a papírem v ruce jsme s mužem seděli na koberci v obýváku a vymýšleli název firmy, o které jsme ani přesně nevěděli, čím se bude zabývat. Bylo to v roce 1991. Chtělo to nějaký univerzální název. Navrhla jsem tehdy: „Co takhle eMco – jako Martin Company?“ (Vysvětlení: Martin, nejstarší syn, potenciální pokračovatel firmy, tehdy jedenáctiletý.) Tento název jsme pak i dlouho graficky používali v podobě s velkým M uprostřed.

Dlouhou dobu jste měla na starost design obalů a marketing. Grafický design se stejně jako móda řídí různými trendy. Kde jste čerpala inspiraci? A jak moc se design obalů od začátku změnil?

Firma Emco začínala před třiceti lety. Vše jsme se učili a dělali za pochodu, intuitivně a vlastní cestou. Chtělo to zapojit fantazii a kreativitu. Dnes už má vše systém a řád. Tehdy to byla jedna velká improvizace. Mně možná pomáhalo, že jsem celý život měla zájem i blízko k výtvarnému umění, módě, estetice a kreativitě. Vždy mě zajímala i architektura. Moje práce mě tak bavila. Inspiraci jsem hledala i v zahraničí, tehdy hlavně na západ od nás. Tamní trhy ukazovaly, kam se to bude u nás posouvat. Spolupracovala jsem tenkrát i se šikovným grafickým studiem. Marketing a design obalů prošel obrovským vývojem. Změnily se trendy, z výrazných, lesklých barev obalů a umělých materiálů jsme se přenesli k přírodním barvám i povrchům. Vše už je úplně jiné. Dnes by si zákazník lesklý, výrazně fialový obal dětských cereálií určitě nevybral.

Který produkt máte nejraději?

Je jich více, ale mám tři hlavní favority. Jsou to: Ovesná kaše natural, Lehké a křehké mysli s oříšky a sušenky Biskiti oříškové.

Nabízíte produkty bez přidaného cukru, ovesné super nápoje, zeleninové Mysli… Prozradíte nám, na co se ještě můžeme těšit?

Současný vývoj v Emcu sleduji už zpovzdálí. Syn Martin opravdu firmu převzal a od února 2020 ji řídí. Líbí se mi, jak vede oddělení marketingu a vývoj nových výrobků. Tady jsem úplně v klidu, protože v něm mám více než zdatného nástupce. Velmi mě těší pozitivní reakce spotřebitelů na Super mysli bez přidaného cukru. Mohu prozradit, že se na tento úspěch bude Emco snažit navázat například v kategorii kaší nebo sušenek.

Dnes provozujete jógové studio a staráte se o šest vnoučat, jak to děláte, že vypadáte tak dobře?

V seniorském věku jsem odešla z firmy a začala se plně věnovat své velké vášni a lásce – józe. Cvičím ji už více než patnáct let. Nejdříve jen pro sebe, pak po lektorských zkouškách i pro ostatní. Mám svoje jógové Body Studio na Praze 4 a tam vedu své jogíny sedmkrát týdně. Jógu miluji, protože přináší potěšení a užitek mně i všem, co se mnou cvičí. Díky ní se udržuji v dobré kondici, kterou podporuji i celoživotní snahou střídmě jíst, stále se hýbat a být aktivní. Pravidelně se s mužem vydáváme na pěti- až desetikilometrové túry, hrajeme golf… a hlavně, šest velice aktivních a čilých vnoučat mi nedovolí příliš odpočívat.