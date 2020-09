________________________________________________________

Jednoduchá otázka. Proč jóga?

Jóga mi změnila život, dovedla mě k poznání svého těla i sebe samé. Zní to jako klišé, ale až díky józe jsem začala objevovat, kdo jsem a proč jsem tady. Přivedla mě k mnohým vědomostem, které mi pomáhají žít kvalitní a smysluplný život, udržovat tělo a mysl zdravou. Začala jsem s jógou pouze za účelem protažení těla po sportu a moc mě to nebavilo. První pocítění kouzla jógy nastalo až po dvou letech díky výjimečné lektorce na studijním pobytu ve Švédsku a rok poté, co mi jóga pomohla překonat složitější životní období.



Založila jste vlastní studio Namastery, nebála jste se, že neuspějete?

Vůbec jsem nad touto otázkou nepřemýšlela. V době, kdy tato myšlenka vznikla, jsem cítila velký pocit vděčnosti a obrovskou touhu sdílet vlastní zkušenosti. Záměr byl vyslán a věci se děly samy. Byla to rychlost! Když jsem studio otevírala, neměla jsem ani web, ani rezervační systém, ani profi kasu, žádnou výpočetní techniku… Všechno se dodělávalo „za běhu“. Obrovské dík mé mamince a jejímu manželovi za podporu!



Ve vašem studiu máte v nabídce lekce Ballet a Yoga Barre. Čím se odlišují od klasické jógy?

Barre je pohybová disciplína, která se odehrává u baletní tyče. Zjednodušeně jde o kombinaci pilates, baletu (tance) a protažení. Tento pohybový styl nás natolik baví, že jsme jej rozvinuli do tří různých stylů: Ballet Barre, Yoga Barre a Barre Body, z nichž poslední dva jsou naše vlastní tvorba. Stejně jako nabízíme různé styly jógy pro různé typy lidí, nabízíme nyní i různé druhy barre s různými zaměřeními (kardio & protažení, tanec & emoce, posílené a rehabilitace). Více zde.



Jak si udržujete postavu vy?

Zejména jídelníčkem a cvičením. Přemýšlím nad jídlem jako palivem a výživou pro mé tělo. Díky józe jsem se naučila komunikovat a spolupracovat se svým tělem, nyní mě baví rozvíjet jeho potenciál funkčním tréninkem a kombinovat to s jógou.

Které jogíny sledujete?

Z českých jogínů sleduji převážně ty, kteří spolupracují s Namastery – tedy ty, ke kterým mám speciální pouto. Ze zahraničních jogínů mám moc ráda a sleduji například @zgunga @ericablitz. Musím však přiznat, že většina mé inspirace pochází ze zahraničí a nejógových účtů.