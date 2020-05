___________________________________________________________

Firmu Zdravé stravování vedete spolu s manželem, povězte nám, jak jste se k nápadu zdravých krabiček dostali?

K zájmu o zdravou výživu mě v úplných začátcích přivedla nemoc mojí maminky. Naučila jsem se vařit a začala se zajímat o to, jak moc strava dokáže ovlivnit naše zdraví. Po skončení gymnázia jsem pak neváhala a přihlásila se na obor výživa člověka na lékařské fakultě v Brně. Jako čerstvý absolvent jsem měla v plánu nabrat další zkušenosti někde v nemocnici nebo nutriční poradně, ale vše se událo tak nějak jinak. U kamarádky jsem se shodou okolností setkala s krabičkovou dietou, pomocí které měla zhubnout. Autor té krabičkové diety neměl o zdravé výživě nejmenší tušení. Pro vaši představu se dieta skládala z nějaké buchty z mraženého polotovaru, mléčného dezertu plného cukru a smažených rybích prstů. Tak jsem si řekla, že bych to svedla určitě líp, a začala navrhovat první redukční jídelníčky svým kamarádkám. Zjistila jsem, že mě tato práce naplňuje, a začala se jí věnovat profesionálně. Dlouho jsem dělala vše sama – přijala jsem objednávku, navrhla jídelníček, dojela pro suroviny, navařila, zabalila a dovezla klientovi. Pak to začalo být neúnosné. Musela jsem najmout lidi a nastavit procesy, jinak bych jen těžko mohla firmu rozvíjet. Právě tehdy jsem potkala svého budoucího manžela. Vzal si na starosti personální, logistické a provozní věci, abych se mohla plně soustředit na sestavování jídelníčků, vedení nutričního týmu a kuchařů. Po dvanácti letech jsem tak schopna nabídnout více než deset základních stravovacích programů a každý den zajistit dovoz až dvaceti tisíc porcí jídla téměř po celé České republice. Našimi zákazníky nejsou jen lidé snažící se zredukovat svoji hmotnost, ale také maminky, časově vytížení lidé, sportovci, vegani či senioři.

Jak jste na tom se zdravou stravou vy? Máte také krabičky?

Naštěstí o mně neplatí úsloví o kovářově kobyle, co chodí bosa. Osobně miluji jídla se špaldou, ryby a těstoviny, zdravý jídelníček mi nedělá potíže. Je to i hodně o přístupu. Zdravý jídelníček by neměl být o striktních zákazech a hladovění, ale o pestrosti jídelníčku a o tom, aby náš energetický výdej byl vždy vyšší než příjem. Měli bychom si užívat rozmanitost, chutě a vůně, jaké nám strava nabízí.



Určitě během týdne jím naše krabičky. Má to víc důvodů. Zaprvé: musím mít přehled o reálné kvalitě uvařeného jídla a programy na sobě testuji; zadruhé: ráda vím, co jím, a jsem v tomto ohledu vybíravá; zatřetí: je to nesmírně praktické. Ať jste doma, či na cestách, nemusíte se starat o vhodnou skladbu jídla. Doma se pak o vaření s manželem dělíme – podle času a nálady. Navíc, což mnoho maminek zná, máme doma dva malé vybíravé jazýčky, tak tomu musíme vaření přizpůsobit. Asi před měsícem jsem zjistila, že mi začínají být kalhoty těsnější, naordinovala jsem si proto náš čtrnáctidenní program Protein Extra pro nastartování metabolismu a svižnější redukci hmotnosti a teď střídavě jedu program Bez masa a Fit+.

Aktuální situace (hodně stresu, home office, více jídla, méně sportu) může pro spoustu lidí znamenat změnu váhy, doporučíte čtenářkám, jak si v této těžké chvíli udržet váhu?

„Kovidová doba“ dává zabrat nám všem. Pokud jste na home office či s dětmi doma, nevytvářejte si nadměrné zásoby jídla. Stresové situace a „volnější“ režim mnoho lidí řeší přejídáním, protože to u nich vyvolává příjemné pocity uspokojení a pohody. Ve velkých zásobách se navíc skrývá mnoho pokušení. Pravidlem číslo jedna tedy je udržet si režim a svému energetickému výdeji přizpůsobit příjem. Jezte v pravidelných časových intervalech, a pokud máte méně pohybu, množství jídla tomu přizpůsobte. Snažte se vyhnout kalorickým jídlům. Jestliže vám to čas dovolí, vařte si doma a snažte se neodbývat. Místo abyste točily dokola brambory, těstoviny a rýži, zkuste rozšířit jídla o špaldu, bulgur, fazole, čočku, kuskus, hrách, cizrnu, kamut, quinou a podobně. Zařazením zeleniny a ovoce dodáte organismu vitaminy, minerální látky a vlákninu, která posílí vaši imunitu. Ačkoli stále platí nějaká omezení pohybu, vynasnažte se tělu dopřát pohyb. Na internetu najdete řadu videí, jak si zacvičit doma, nebo vyrazte na vycházku či delší výlet do přírody.

Prozraďte nám svůj oblíbený zdravý recept.

Ráda snídám vejce a miluji avokádo. Mojí nejoblíbenější snídaní, kterou nic nepřekoná, je ztracené vejce, uzený losos, celozrnná bagetka a avokádo, které nakrájím na malé kousky, ochutím limetkou, drceným pepřem a solí. K obědu si ráda dopřeju různé saláty. Jeden recept přikládám.

Suroviny: 180 g mražených zelených sójových bobů, 2 g chilli, 60 g čerstvého baby špenátu, 60 g pak choi, 15 g zázvoru nakrájeného na nudličky, 30 g červené papriky, 40 g řepkového oleje, 15 g sójové omáčky (less salt), 3,5 g jablečného octa, 25 ml rýžového vína, 5 g plátků česneku, 10 g řepkového oleje, bílý sezam na ozdobení.

Postup:

V páře povolíme mražené sójové boby. Při nižší teplotě orestujeme na oleji zázvor nakrájený na jemné nudličky, přidáme chilli a boby a restujeme s paprikou na skus. Následně přidáme nakrájené pak choi a na závěr čerstvý špenát (nechat jen zavadnout). Zakápneme sójovou omáčkou se sníženým obsahem soli a jablečným octem. Na druhou pánev vlijeme rýžové víno a přidáme plátky česneku. Víno necháme odpařit, na závěr přidáme trošku oleje a česnek orestujeme. Salát servírujeme s restovaným česnekem navrchu a dozdobíme sezamem.

Snad každá žena někdy řešila hubnutí a vyzkoušela nezdravé diety. Jak na zdravé hubnutí?

Základem je vyhnout se jednostranně zaměřeným dietám a hladovění. Pro organismus to není zdravé, takové hubnutí není trvalé a hlavně se nedá dlouhodobě vydržet. Pro zdravé zhubnutí tělo potřebuje hlavní živiny, což jsou kvalitní bílkoviny, tuky i sacharidy. Právě pestrost surovin nám zaručí dostatek vitaminů, minerálních látek a vlákniny. Naučte se co, v jakém množství a podobě jíst. Je nesmysl vyřazovat z jídelníčku třeba pečivo či těstoviny. Jen sáhněte po celozrnné variantě. Hodně lidí opomíjí zeleninu a ovoce. Přitom by denní dávka měla činit pět porcí velikosti hrsti, nejlépe ke každému jídlu. Poměr zeleniny a ovoce by měl být čtyři ku jedné. Zelenina navíc doplní i vodu a vlákninu, která zvýší pocit nasycení a napomůže správnému trávení – za předpokladu dostatečnéhopitného režimu. Nechtějme zázraky ihned. Pozvolné a zdravé hubnutí představuje snížení tělesné hmotnosti přibližně o půl kilogramu za týden.