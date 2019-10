_________________________________________________________

Existuje pár vyšetření, na které byste rozhodně neměla zapomínat a po padesátce podstoupit, abyste si své zdraví co nejdéle udržela.

Gynekologie

Ke gynekologovi by si měla jednou ročně zajít každá žena od svých 15 let. Jiné to není ani u žen po menopauze. Kromě běžného vyšetření pohlavních orgánů pohmatem a pomocí ultrazvuku a prohlídky prsů, by měl lékař provést i stěr z děložního čípku a následně provést cytologické vyšetření.

Požádejte svého gynekologa i o takzvaný HPV DNA test a trvejte na něm. Počítejte ale s tím, že si jej budete muset zaplatit. Test HPV DNA sice prozatím hrazen pojišťovnami není, ale investice se vám vyplatí. Na rozdíl od běžné cytologie totiž dokáže diagnostikovat infekci rizikovými typy lidského papilomaviru, které způsobují drtivou většinu nádorů děložního hrdla.

„Výsledek testu HPV DNA určuje riziko vzniku rakoviny děložního čípku mimořádně přesným způsobem. Negativní výsledek testu HPV DNA představuje informaci o velmi nízkém riziku rozvoje rakoviny a umožňuje prodloužení intervalu kontrolního testování na 3 až 5 let,“ vysvětluje prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.

Mamograf

Rakovina prsu je u žen v Česku také velice častým onkologickým onemocněním. Proto pojišťovna hradí ženám od 45 let vyšetření na mamografu jednou za dva roky. Pokud máte ve své rodinné anamnéze více případů rakoviny prsu, automaticky patříte do skupiny žen, které by měly chodit na vyšetření prsu jednou ročně od 25 let.

Jak to funguje? Praktický lékař nebo gynekolog vám vystaví žádanku do mamologického centra. Tam vám laborantka pomocí rentgenových paprsků prosvítí dvakrát prs v odlišné poloze a lékař poté ze snímků vyhodnotí, zda je vše v pořádku, nebo bude-li zapotřebí dalších vyšetření k odhalení nejasností či potvrzení přímo nádorového onemocnění.

Oční

Navštívit svého očního lékaře se dospělým doporučuje každé dva roky. „Preventivní prohlídka slouží nejen k případnému stanovení dioptrií, ale i k odhalení závažných očních chorob, které dlouho probíhají nepozorovaně a pacient si jich sám nevšimne, například zelený zákal. Pokud se v takovém případě léčba promešká, může být i pozdě,“ upozorňuje MUDr. Lucie Valešová, primářka Oční kliniky DuoVize Praha.

Stomatologie

To, jak vypadají vaše zuby, ovlivňuje vaše sebevědomí, komfort u jídla, ale i to, jak vás vnímá vaše okolí. Preventivní prohlídky u zubaře hradí pojišťovny dvakrát ročně. Tak toho využijte, ať neskončíte zbytečně předčasně s protézou. Lékař by vám na preventivní prohlídce měl zkontrolovat stav chrupu, sliznice i dásní.

Zaměřit se na zjišťování změn v dutině ústní, které by mohly signalizovat přednádorové či nádorové změny nebo jiná onemocnění. Také by vám měl odstranit zubní kámen, takže se nestyďte ho o to požádat. „V ideálním případě by vám lékař měl udělat během preventivní prohlídky i rentgenový snímek, aby odhalil případné skryté komplikace a onemocnění. A mohl tak například zabránit ztrátě zubu apod.,“ uvádí MDDr. Jaroslava Havelková.

Test okultního krvácení do stolice (TOKS)

Toto vyšetření asi nezní zrovna příjemné, ale je zcela bezbolestné a jednoduché, obnáší pouze odběr vzorku stolice. A ten můžete provést sama v klidu a pohodlí domova a pak ho jen odnést svému praktickému lékaři. Výsledky jsou rychlé, obvykle vám je lékař sdělí ihned.

Chemická analýza dokáže odhalit stopy krve, které běžně nemáte šanci vidět pouhým okem. Pozitivní výsledek může totiž signalizovat zhoubný nádor střev. Toto onemocnění je každý rok diagnostikováno téměř sto tisícům Čechů. Je to jedno z nejčastějších nádorových onemocnění u žen. TOKS se ženám mezi 50 a 55 lety doporučuje jednou ročně, poté jedenkrát za dva roky.