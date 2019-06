Projasněte úsměv



Obrazně i doslovně. S pozitivním přístupem a s nadhledem zvládnete každý problém okolo svatby snáz. A aby váš úsměv stál doopravdy za to, dopřejte si dentální hygienu doplněnou šetrným bělením zubů. Věděli jste, že přirozená barva a odstín našich zubů jsou předurčeny? Dobrou zprávou je, že pigmentové skvrny jdou většinou odstranit. „Pokud chceme změnit pigment našich zubů, tak je v první řadě důležitá dentální hygiena s pískováním. Případně potom bělení za pomoci kvalitních bělících přípravků. Pasty mohou mít bělicí účinek, ale nelze je porovnávat s klasickou bělicí metodou za pomoci peroxidu vodíku. Bělicí pastu proto doporučujeme spíše k udržení dlouhodobějšího efektu po řádném bělení zubu,“ říká MDDr. Ondřej Šrámek z Dentální kliniky Hradčanská. Obě zubní péče zaberou zhruba hodinu vašeho času, ale váš úsměv opravdu prokoukne a budete se cítit přitažlivější.





Dolaďte své křivky

Sen každé nevěsty je cítit se krásná. S tím samozřejmě souvisí, že se každá nevěsta snaží do svatby zhubnout pár kil. Zapoměňte na drastické diety, dlouhodobě efektivnější a z hlediska zdraví vhodnější je krabičkové stravování. Menu je sestaveno výživovým specialistou, tak aby splňovalo optimální nutriční a kalorické požadavky. „Krabičková dieta se řadí mezi jednu z nejúčinnějších diet, protože u ní nehrozí tzv. jo-jo efekt. Tělo zkrátka dostává jídlo v pravidelných intervalech a porcích, které jsou nutričně vyvážené. Díky krabičkám máte příjem kalorií pod kontrolou a odpadne jejich složité počítání. Při této dietě jíte pokrmy připravené z běžných potravin, nejedná se o alternativní stravu v prášku. Snažíme se neustále přicházet s novými recepty, aby krabičkové stravování bylo co nejchutnější a nejpestřejší,“ říká Mgr. Kateřina Šimková nutriční specialistka Zdravého stravování.



Předveďte bezchybnou pleť

Ačkoliv většina nevěst se ve svatební den svěří do péče vizážistky, která jí vytvoří profesionální make-up, není na škodu mít kvalitní základ v podobě čisté a hladké pleti bez kazů. Nezapomeňte si dopřát kůži i další pravidelnou péči zvenčí během posledních měsíců před svatbou. Jak na to? Pravidelně odstraňujte zbytky odumřelé kůže pomocí peelingu. Abrazivní části zbaví pokožku odumřelých buněk a nečistot a ta bude moci lépe dýchat a snáze se regenerovat. Absencí této péče si způsobíte ucpávání pórů a vytvoříte prostor pro podráždění pokožky a pro vznik zánětlivých míst. Pro citlivé a účinné čistění obličejových pasáží můžete využít služeb kosmetičky, která vám odborně pleť vyčistí. Další krokem je dostatečná hydratace pokožky celého těla, ať už prostřednictvím hydratačních sprchových gelů, tělových mlék nebo krémů. Navíc na dobře udržované a vyživované pokožce lépe vynikne i případné opálení, které si dopřejete. Nezapomeňte však používat opalovací kosmetiku a přípravky po opalování. Dočervena spálená nevěsta by poutala více pozornosti, než by vám bylo příjemné.

Hoďte se do pohody

Svatební den je dozajista dnem výjimečným a každá nevěsta na něj chce mít co nejkrásnější vzpomínky. Svatební přípravy a stres by však neměly být příčinou partnerských neshod a dusné atmosféry, která bude obklopovat nevěstu s ženichem několik měsíců. Dost budoucích ženichů se nejednou podělilo o stísněné pocity během svatebních příprav, kdy se jejich partnerka proměnila v nesnesitelnou a vystresovanou osobu, se kterou se nedalo vyjít. Nesnažte se zavděčit svému okolí, ale myslete na sebe a svého partnera. Během hektických příprav si s partnerem udělejte čas sami na sebe a vyrazte do kina, na večeři nebo relaxujte jen tak doma. Téma svatby během těchto chvil hoďte za hlavu a plně vychutnejte čas strávený ve dvou.