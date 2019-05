BRIE

Ušlechtilý sýr s krémovou texturou a jemnou máslovou chutí nadchne každého, kdo si potrpí na lahodné plísňové sýry. Tučný měkký sýr z kravského mléka s bílou plísní na povrchu si nejlépe vychutnáte s křupavou francouzskou bagetou a kvalitním vínem. Chuť sýru vynikne v kombinaci s ovocem (např. meloun, či bobulové ovoce), ořechy a lehkými svěžími víny (mohou být i šumivá). Než budete sýr brie servírovat, nechejte při pokojové teplotě rozvinout jeho chuť a vůni. Tento sýr přesně vystihuje úsloví, že v jednoduchosti je krása, a proto chuť brie vynikne v jednoduchých kombinacích.

Brie s ovocem a ořechy:



Suroviny:

• Le rustique Brie

• talíř čerstvé směsi ovoce (meloun, hrušky, jablka a bobulovité ovoce)

• mix natural kešu a vlašských ořechů

• čerstvá křupavá francouzská bageta

• lehké svěží víno

Servírování: Sýr před servírováním nechte přizpůsobit pokojové teplotě, aby se rozvinula chuť a vůně. Měkké sýry jako Brie se nejlépe krájí pomocí nože s profilovaným ostřím (nůž má otvory a je zakončen „vidličkou“).



FETA

Sýr feta rozhodně nemůžete srovnávat s balkánským sýrem, feta totiž potěší i hosty, kteří špatně snáší kravské mléko. Pro výrobu originálního sýra je výchozí surovinou mléko od koz a ovcí, jejichž stáda se pasou v severním a středním Řecku. Ve výrobku by měl poměr mléka ovčího činit min. 70 % a kozího 30 %. Feta je ideální pro přípravu omelet, jako náplň do slaných koláčů a pirohů, salátů, nebo pro přípravu pizzy, jejíž recept můžete vyzkoušet níže.



Mediterranean pizza:

Suroviny

• 1 předpřipravené těsto na pizzu

• 1 šálek pesto omáčky

• 1 šálek zelených paprik

• 1 šálek cherry rajčat

• 1 šálek hub

• ½ šálku řeckých oliv Kalamata

• 115 g strouhané fety Dodoni

• 115 g směsi sýrů Mozzarella, Asiago a Provolone

• olivový olej, sůl a pepř na dochucení

Postup: Předehřejte troubu na maximum. Olej rozetřete na předpřipravený těstový základ. Na těsto naneste rovnoměrně pesto, ale vynechejte okraje pizzi. Poklaďte olivy a nakrájenou směs rajčat, hub a paprik. Posypte směsí sýrů a osolte/opepřete dle chuti. Teplotu stáhněte na 200 stupňů a pečte 14-17 minut. Po vytažení z trouby nechte krátce vychladnout na mřížce a podávejte.

HALLOUMI

Sýr Halloumi vnese do menu závan Středomoří, protože jeho domovinou je Kypr. Podle originální receptury vzniká směsí kozího a ovčího mléka, která je dochucena sušenými mátovými listy. Halloumi je velmi hutný, má pevnou strukturu a při zahřívání spíše tvrdne, místo aby tál, jako je tomu u jiných sýrů. Zajímavostí je, že po ugrilování při skusu sýr vrže. Variant, jak lze halloumi připravit, je celá řada. Můžete ho nakrájet na plátky, podávat s olivami a bylinkami ochuceným zeleninovým salátkem, servírovat ho lze i opečený na olivovém oleji a dochutit ho pouze citronovou šťávou a mletým pepřem.



Citronové krevety s grilovaným halloumi a tymiánem:

Ingredience:

- 80 ml olivového oleje

- 1 cibule

- 2 stroužky česneku

- 1 červená paprika

- 1 žlutá paprika

- 500 g krevet

- 225 g Dodoni Halloumi

- 40 ml ouza

- šťáva z 1 citronu

- kůra z 1 chemicky neošetřeného citronu

- ½ lžičky čerstvého tymiánu

- sůl, mletý pepř

- celozrnné pečivo (4-5 plátků)

Postup: Umyjeme a nakrájíme papriky na proužky. Krevety necháme před úpravou okapat v cedníku. Na hluboké pánvi rozpálíme olivový olej a osmažíme cibulku doměkka, přibližně po dobu 2-3 minut. Poté přidáme roztlučený česnek a osmahneme, dokud česnek nepustí své aroma. Přidáme papriky, osolíme, opepříme a opékáme 5-6 minut do změknutí zeleniny. Nakonec přidáme krevety, opět osolíme, opepříme a smažíme další 2-3 minuty. Směs přendáme do nahřáté kovové misky, aby zůstala teplá. Na rozpálený gril dáme na kostičky nakrájený sýr halloumi napíchnutý na špejli a pečeme ze dvou stran, aby sýr získal lehce zlatavou barvu. Do použité pánve od přípravy zeleniny přidáme ouzo počkáme na odpaření alkoholu, poté přidáme šťávu z citronu, citronovou kůru a tymián. Deglazováním získáme sós. Nakonec přidáme ugrilovaný sýr Dodoni Halloumi a mícháme pár minut, aby sýr převzal část chuti sósu. Krevety se zeleninou a sýr se sósem propojíme a podáváme s plátky pečiva.