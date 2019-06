1. Vylepšete svoji domácí atmosféru – a zažívejte spolu radost.



2. Nebrzděte dětem jejich chuť do života.

3. Když výchovně usměrňujete své dítě, ujistěte se, že je ve stavu, kdy vás může opravdu poslouchat.

4. Když Vaše dítě nedělá to, co chcete, ptejte se sami sebe: „Nechce to, nebo to nedokáže?“

5. Nelžete svým dětem.

6. Podívejte se na dítě tak, aby ve Vašem výrazu zachytilo, že ho máte rádi a že jste na ně hrdí.

7. Když šlápnete vedle, omluvte se.

8. Používejte co nejméně „běžného“ domácího násilí.

9. Nechte své dítě vyplakat.

10. Věnujte pozornost „žraločí hudbě“ ve Vaší hlavě.

Další tipy a odpovědi najdete v aktuálním čísle Žena a Život.