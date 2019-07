Slon

Vaší nejsilnější stránkou je schopnost koncentrace a síla, s jakou si jdete za svými cíli. Jakmile si něco vezmete do hlavy, nezastavíte se, dokud toho nedosáhnete. Všechno ostatní musí jít stranou. Velmi důležitá je pro vás rodina a blízcí přátelé. K chybám druhých dokážete být velkorysí - nemáte problém odpustit, ve skutečnosti ale, stejně jako slon, nikdy nezapomenete a zůstanete ostražití.

Vlk

Jste neustále v pohybu. Milujete dobrodružství a nové výzvy a vaše nadšení pro život je až obdivuhodné. Lačníte po nových zážitcích a lidech, se kterými je můžete podniknout, jste ozdobou každé společnosti a osobou, kterou chce mít každý ve svém týmu. Navenek můžete působit lehkovážně, velmi ale ctíte rodinné vazby a vůči svým nejbližším máte silně ochranitelské sklony a nedáte na ně dopustit.

Tygr

Jste silné osobnosti s vlastními názory. Nechybí vám sebevědomí, vášeň a smysl pro dobrodružství. Máte rádi společnost a patřičně si jí užíváte, umíte ale i pořádně zabrat v práci. Vás je všude plno, do konfliktů jdete po hlavě, jste majetničtí a rádi si děláte, co chcete. Občas však máte tendenci sklouzávat k sobectví a bezohlednosti. Když se naučíte krotit svou osobitost a naslouchat druhým, sklidíte obdiv širokého okolí.

Panda

Přijímáte všechno, co vám život přinese, a příliš nedáte na rady ostatních. Jste přesvědčeni o tom, že sami dobře víte, co je pro vás nejlepší. Jste zkrátka velcí individualisté a rádi si děláte věci po svém. Nemáte problém vystačit si sami se sebou, a to klidně i na dovolené, společností dobrých přátel ale nepohrdnete. Ze všeho nejvíc milujete spojení dobré společnosti a dobrého jídla, jste hotoví požitkáři.

Delfín

Na lidi, kteří vás neznají, můžete zpočátku působit působit chladně a odtažitě, je to ale jen tím, že si zkrátka žijete a ve svém světě vlastních myšlenek. Jste velmi inteligentní a rádi se vzděláváte. Vaše znalosti jsou obdivuhodné, jste jako chodící encyklopedie a na vše znáte odpověď. Nade vše milujete svou rodinu, převážně pak její mladší členy, díky své bezbřehé fantazii to skvěle umíte s malými dětmi a ony vás zbožňují.

Had

Tenhle tvor je typický svým převlékáním kůže a to je do jisté míry charakteristické i pro vás. V povaze máte ochranitelské sklony, rádi ale lidmi i manipulujete. Nejlépe je vám někde v pozadí, kde můžete na vše dohlížet a fungovat jako strážce pořádku. Často se také jinak chováte mezi svými blízkými a jinak v cizí společnosti. Lidé - hadi velmi potřebují partnera, důležité je pro vás mít úzký a důvěrný vztah s druhým člověkem.

Pes

Jste dobří kamarádi, bezproblémoví spolupracovníci a věrní partneři, nápomocní, ochotní, oblíbení, poctivost sama. Rádi hodně mluvíte, milujete společnost a nemáte problém se přizpůsobovat. Ctíte zákony i autority, jste skromní, šetřiví a rozumní a vaším životním snem je mít velkou rodinu s kupou dětí, které byste mohli chránit. Ovšem pozor, ne každý to s vámi myslí stejně dobře jako vy s ním, hrozí vám využívání.

Kočka

Toužíte po nezávislosti, neradi se přizpůsobujete a neděláte kompromisy. Málokdy se s někým radíte o důležitých věcech - rozhodujete se sami a většinou se nemýlíte. Velmi důležitý je pro vás vzhled a vlastní styl, milujete luxus, flirt i drobné neřesti, dokážete se ale přizpůsobit i nepříznivé době. Máte hodně známých, ale jen málo blízkých přátel. Neradi se vážete, ve vztazích i v povolání, ideální je pro vás práce na „volné noze“.



Orel

Bystrá mysl, výborné pozorovací schopnosti, statečnost, přesnost a důstojnost, přesně to vás charakterizuje. Dokážete moudře využívat příležitostí, které vám život přinese, a s lehkostí zdoláváte i těžké chvíle. Jste velmi rozvážní a věříte ve své schopnosti, to vám pomáhá posunovat se v životě dál. Morálka a čest je vám nade vše, jste věrným přítelem i skvělým rodičem, občas vám ale může chybět sebereflexe.

Kůň

Vaší silnou stránkou je píle a vytrvalost. Máte pevnou vůli i charakter, ovšem velmi těžko navazujete nové vztahy, jste totiž přehnaně podezíraví a stále očekáváte zradu. Když si o někom utvoříte představu, neměníte ji. Jste uzavření a často i patetičtí a přecitlivělí. Pokud ale někoho máte rádi, stojíte při něm, ať se děje cokoliv. Míváte problém smířit se s dospělostí svých potomků a stále jim zasahujete do života.