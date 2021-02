Značka Barbie® již mnoho let reprezentuje rozmanitost světa, bojuje s předsudky a boří hranice.



Nově tyto hranice prolamuje prostřednictvím řady Fashionista, jež zahrnuje Kena na invalidním vozíku, Kena s česacími vlasy ve stylu afro a Barbie se světlejší pokožkou s vitiligem. Od svého vzniku představila Barbie více než 175 vzhledů a nabízí dívkám výběr z různých odstínů pleti, barvy očí, barvy a textury vlasů, typů těla a módy. V roce 2021 navíc uvádí na trh nové obaly, které souzní s myšlenkou udržitelnosti, kde obal slouží jako taška na uschování panenky nebo různých drobností.



„Díky tomuto ocenění víme, že jdeme správným směrem a že je Barbie relevantnější než kdy dříve. Přebíráme velkou odpovědnost za to ukázat dětem svět kolem takový, jaký je a víme, že když si děti hrají s panenkami s různými tóny pleti, typy vlasů, schopnostmi atd. přináší jim to mnoho pozitiv. Jsme hrdí na to, že s nejnovější řadou Barbie Fashionistas můžeme nabídnout ještě širší škálu rozmanitých možností, takže se v naší řadě panenek pozná ještě více dětí.” - Lisa McKnight, Senior Vice President a Globalní vedoucí pro Barbie a panenky, Mattel