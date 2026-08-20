Zmrzlina na břehu Lipna.

Léto u Lipna má svoje jistoty. Vodu, slunce, procházku po promenádě – a ideálně také zmrzlinu do ruky. V Cafe du Lac, růžové kavárně, která je součástí MOLO Lipno Residence, ale nevzniká jen jako rychlé osvěžení na cestu. Kromě zmrzliny tu hosté najdou také dortíky, kávu a čerstvé pečivo. Každá příchuť zmrzliny přitom začíná u výběru surovin a poctivé řemeslné výroby.
Když si dáte vanilkovou, najdete v ní pravou Bourbon vanilku z Madagaskaru, čerstvou smetanu a plnotučné mléko. Čokoládová stojí na 62% čokoládě Satilia Noire od Valrhony a kakau Michel Cluizel. A u ovocných sorbetů hraje hlavní roli samotné ovoce – čerstvé nebo v podobě kvalitních pyré Ponthier a Ravifruit vyráběných ze zralých plodů.
Výsledkem mají být především čisté a výrazné chutě. Vanilka má chutnat po vanilce, čokoláda po čokoládě a v ovocném sorbetu má být poznat ovoce, ze kterého vznikl.
„Výroba zmrzliny nás jednoduše baví. Můžeme si hrát s chutěmi, hledat ty nejlepší suroviny a pořád něco ladit. A právě tohle nadšení chceme dostat i do výsledku. Největší radost máme ve chvíli, kdy se k nám někdo pro svoji oblíbenou příchuť pravidelně vrací,“ říká David Šašek.
Zmrzlina, která vzniká přímo u Lipna
Za každou lžičkou je práce, která není na první pohled vidět – výběr ingrediencí, příprava jednotlivých základů, hledání správného poměru chutí i samotná výroba.
Právě jednoduchost je přitom často tou nejtěžší disciplínou. Pokud má zmrzlina stát na několika základních surovinách, o to více záleží na jejich kvalitě. Proto v Cafe du Lac saháme po ingrediencích, jejichž chuť může v hotové zmrzlině skutečně vyniknout.
Stejný přístup platí také pro sorbety. Jejich základem je ovoce a snaha zachovat co nejvíce jeho přirozené chuti. Výsledkem je lehčí osvěžení, které k létu na břehu Lipna patří stejně jako výhled na vodu.
Jeden kopeček, nebo raději dva?
Zmrzlina je pro nás zkrátka jedna z těch věcí, které mají být především radost. Radost ji vyrábět, vymýšlet nové chutě i sledovat, která příchuť se postupně stane tou, pro kterou se hosté vracejí.
A jestli jste naši zmrzlinu ještě neochutnali? Stačí se při příští návštěvě Lipna zastavit v Cafe du Lac. Třeba svoji oblíbenou příchuť teprve objevíte.