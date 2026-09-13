Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Po padesátce neviditelná? Právě tehdy mají ženy začít myslet na sebe


Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Celý život byly oporou pro děti, partnery i kolegy. Když konečně přichází čas myslet víc na sebe, mnoho žen zjišťuje, že se pro okolí staly téměř neviditelnými. Co s tím?

Desítky let dávaly přednost potřebám druhých. Vychovávaly děti, chodily do zaměstnání, staraly se o domácnost a často pomáhaly také svým rodičům nebo partnerům. Na vlastní zdraví, odpočinek nebo zájmy nezbýval čas.

Když se kolem padesátky každodenní kolotoč alespoň trochu zpomalí, mnohé ženy si poprvé uvědomí, jak dlouho žily hlavně pro ostatní a jak málo prostoru dávaly samy sobě. Často až tehdy zjistí, že vlastně ani nevědí, co je baví, co by chtěly dělat nebo o čem kdysi snily, než jejich život začaly určovat především potřeby rodiny, domácnosti a zaměstnání.

Není pozdě na život

Najednou už není potřeba vozit děti na kroužky, kontrolovat domácí úkoly nebo organizovat každý den podle potřeb rodiny. Objevuje se čas, který dříve neexistoval. A právě tehdy si ženy uvědomí, že vlastně ani přesně nevědí, jak žít dál. Možná by bylo dobré se vrátit ke koníčkům, které zůstaly roky stranou, naučit se něco nového, cestovat, více se hýbat nebo jen bez výčitek strávit odpoledne podle vlastních představ.

Aktuální číslo

Rytmus života

Předplatné můžete objednávat zde

Není to projev sobectví, ale přirozený krok v životní etapě, kdy už žena nemusí být pro všechny k dispozici od rána do večera. Může si tak konečně začít budovat život, ve kterém nebude jen pečovat o druhé, ale dopřeje stejnou pozornost také sama sobě.

Jenže změnit zažité návyky nebývá snadné. Ženy, které byly celý život zvyklé pečovat především o druhé, často mívají výčitky, když udělají něco jen pro sebe. Přitom právě kolem padesátky se mohou začít ozývat zdravotní potíže spojené s přirozenými změnami organismu, které připomenou, že vlastní potřeby není možné donekonečna odkládat.

Druhá polovina života proto nemusí znamenat útlum. Naopak může být obdobím, kdy žena přestane být neviditelná alespoň sama pro sebe a zjistí, že má před sebou ještě mnoho let, které může prožít podle svých představ a přání.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Úsporná princezna Anna. V 76 letech obléká šaty, které nosila v osmnácti

Princezna Anna v letech 2026 a 1969

„Nakupujte ve vlastním šatníku,“ říká jedno ještě ne zcela okřídlené přísloví. Britská princezna Anna to dělala dlouho předtím, než to bylo cool. Udržitelného přístupu k módě se drží i dnes. Protože...

Odešli příliš brzy. Hvězdy, kterým náhlá smrt ukončila zářnou kariéru

Zrovna když jejich sláva prudce stoupala, přišly tyto hvězdy o životy.

Bleskový vzestup a nečekaný pád. Nahlédněte do osudů světových talentovaných hvězd, jejichž slibně rozjetou kariéru krutě utnula náhlá smrt. V galerii připomínáme ikony, které odešly na vrcholu sil,...

Jak dětem otrávit školu a vzít sebevědomí? Tyto rodičovské věty jsou jako jed

ilustrační snímek

Začátek školního roku znamená nejen zvýšené požadavky na rodinný rozpočet, ale s příchodem září také v mnohých rodinách stoupá tlak na výkon, nervy se dávají na pochod a otcové a matky školáků se...

Ženich couvl. Nevěsta oslavila svatbu v Toskánsku se třiceti hosty sama

Ženich ji týden před svatbou opustil. Nevěsta přesto odjela do Itálie a vdávala...

Osmnáct měsíců plánovala Katherine Jonesová vysněnou svatbu v Toskánsku. Týden před obřadem ale přišel zlom, který měl celý plán pohřbít. Ženich se rozhodl, že se ženit nebude. Místo rušení letenek,...

V 68 letech řádí v korzetu a krajkovém negližé. Letošní léto patří Madonně

Madonna během červnového koncertu na Times Square vystoupila v odvážném modelu.

Popové hvězdě Madonně táhne na sedmdesát, s přibývajícím věkem však rozhodně nezpomaluje. Naopak. Nové album, lifting obličeje a vztah s výrazně mladším partnerem jako by jí vlily do žil novou mízu a...

Po padesátce neviditelná? Právě tehdy mají ženy začít myslet na sebe

Ilustrační snímek

Celý život byly oporou pro děti, partnery i kolegy. Když konečně přichází čas myslet víc na sebe, mnoho žen zjišťuje, že se pro okolí staly téměř neviditelnými. Co s tím?

13. září 2026

Únava, která nepřechází, může být varováním. Kdy už nejde jen o vyčerpání

ilustrační snímek

Cítí ji čas od času každý. Když ale únava přetrvává delší dobu, objevuje se bez zjevné příčiny a nepomáhá ani dostatek odpočinku, může upozorňovat na zdravotní problém.

13. září 2026

Knížecí cesta: místo pro podzimní wellness retreat s výhledem na Lipno

Komerční sdělení
Místo pro podzimní wellness retreat s výhledem na Lipno.

Podzim na Šumavě má zvláštní atmosféru. Lesy se zbarvují do teplých odstínů, vzduch je čistý a hladina lipenské nádrže působí jako tiché zrcadlo, v němž se odráží podzimní obloha.

12. září 2026

Globální dopad zubního kazu

Komerční sdělení
510 milionů dětí a jeden opomíjený zdravotní problém: globální dopad zubního...

S návratem dětí do škol upozorňují údaje Světové zdravotnické organizace na zdravotní problém, který se dotýká rodin po celém světě. Odhaduje se, že zubní kaz postihuje 510 milionů dětí v jejich...

12. září 2026

Ženich couvl. Nevěsta oslavila svatbu v Toskánsku se třiceti hosty sama

Ženich ji týden před svatbou opustil. Nevěsta přesto odjela do Itálie a vdávala...

Osmnáct měsíců plánovala Katherine Jonesová vysněnou svatbu v Toskánsku. Týden před obřadem ale přišel zlom, který měl celý plán pohřbít. Ženich se rozhodl, že se ženit nebude. Místo rušení letenek,...

12. září 2026

Bolí vás záda ze sezení? Fyzioterapeutka radí, co během dne změnit

Ilustrační fotografie

Bolí vás po dni u počítače záda nebo máte ztuhlý krk? Problém nemusí být v tom, že sedíte „špatně“, ale že v jedné poloze zůstáváte příliš dlouho. Fyzioterapeutka Lenka Vojtovič radí, jak sezení...

12. září 2026

Horoskop pro všechna znamení na 38. týden roku 2026

Ilustrační foto

Září je v plném proudu, jak se nám bude podle hvězd dařit v následujícím týdnu? Býci, získáte větší nadhled nad svými vztahy, tak si vylaďte partnerství, rodičovství i kamarády. Štíři, na všechny...

12. září 2026

Charismatický šansoniér GAROU se vrací do Prahy

Komerční sdělení
Charismatický šansoniér GAROU se vrací do Prahy .

Kanadský zpěvák GAROU vystoupí se svou kapelou v rámci evropského tour „The Best of“ na jediném koncertě v České republice, a to 2. 10. 2026 v Kongresovém centru Praha.

11. září 2026

Barva plná lesku: Garnier Olia má novou beauty posilu

Komerční sdělení
Barva plná lesku: Garnier Olia má novou beauty posilu.

Toužíte po intenzivní barvě, hebkých vlasech a oslnivém lesku? Garnier Olia spojuje sílu květinových olejů s barvením bez amoniaku. A teď přidává novinku Olia Gloss pro rychlé oživení barvy.

11. září 2026

Hrdá na své křivky. Vyneste své plné tvary v kouscích, které budou slušet

Ilustrační snímek

Mnoho žen bere při oblékání plnější postavu jako výzvu. Styl ale s velikostí nesouvisí. Osvojte si jednoduché tipy, díky kterým se budete cítit pohodlně, sebevědomě a šik, radí stylistka Veronika...

11. září 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

V 68 letech řádí v korzetu a krajkovém negližé. Letošní léto patří Madonně

Madonna během červnového koncertu na Times Square vystoupila v odvážném modelu.

Popové hvězdě Madonně táhne na sedmdesát, s přibývajícím věkem však rozhodně nezpomaluje. Naopak. Nové album, lifting obličeje a vztah s výrazně mladším partnerem jako by jí vlily do žil novou mízu a...

11. září 2026

„Spočítej mi to“ je špatně. Učitel ukazuje, jak má dítě používat umělou inteligenci

Premium
Daniel Pražák učí přírodopis, dějepis a focení na veřejné základní škole. Školí...

Umělá inteligence mění školu, ale učitele podle pedagoga nenahradí. Pakliže tedy nebudou dětem pouze přeříkávat učebnice. Jak učit s AI děti? Klíčové je učit je ověřovat, přemýšlet, nebát se chyb...

11. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet