Otázky na tělo

Martine, co považuješ za svůj profesní úspěch, kterého si nejvíce ceníš?

Vybudování mezinárodní produkční společnosti, která ročně realizuje více než 200 eventů ve 22+ zemích světa. Za další profesní úspěch považuji založení dvou hudebních vydavatelství Follow The Rabbit records a Prodigious records. Úspěchem také je, že velká světová jména aktivně využívají mých služeb v rámci artist managementu, bookingu a marketingu (viz DJ Mag TOP100). Mé pořady z největších světových eventů v Miami, Ibize, Amsterdamu a mnoha dalších zemích vysílala například i česká TV Óčko. V rámci globálního hudebního průmyslu, ve kterém působím řadu let, neměřím úspěch dle velikosti produkce akcí či lokality ani typu eventu, ale dle procesu samotného. Hudební průmysl je kreativní činnost se spoustou kreativních lidí. Pracovním úspěchem, kterého si ve svém životě cením nejvíce, je globální network a spolupráce se spoustou zajímavých lidí.

Je pravdou, že jsi napomohl kariéře Jirky Procházky včetně vstupu do Paradigm Sports, jedné z největších sport management agentur na světě?

Jiří Procházka je sportovec, který měl svou kariéru nastartovanou již dávno před tím, než mě jeho český PR tým, konkrétně Matěj Kretík a Jiří Stábla, požádal o pomoc při hledání sponzorů v rámci marketingu na globálním trhu, na němž jsem díky svým globálním aktivitám dlouho působil. Po delším jednání s jednou z největších sportovních agentur, která zastupuje jména jako Conor McGregor nebo Israel Adesanya a spoustu dalších špičkových sportovců nejen z oblasti bojových sportů – ParadigmSports.com, se mi podařilo Jirku společně s viceprezidentem Paradigm Sports Timem Simpsonem umístit do seznamu mezi nejlepší MMA zápasníky světa. Od této doby jsem působil cca rok a půl jako Jirkův marketingový konzultant přímo pod Paradigm Sports. Celé to pro mě byla obrovská výzva, jelikož v této době (roky 2020 a 2021) jsem měl z důvodu restrikcí covid-19 prakticky zastavený celý můj globální business v rámci hudebního průmyslu.

Jaký je tvůj vztah k hudbě a co tě vedlo k myšlence založení hudební platformy VOD epic+? V čem dle tebe spočívá výjimečnost a jak bys jednoduše projekt charakterizoval?

Hudba patří neodmyslitelně k mému životu a nerozděluji ji dle žánru. Hudba je pro mě uměním, které spojuje lidi po celém světě, a to bez ohledu na pohlaví, barvu kůže, náboženství či sexuální orientaci. Je to moment, kdy lidé mohou zapomenout na běžné strasti života a mohou si jednoduše užít chvíli, kdy jsou všichni na jedné vlně. V hudebním průmyslu se pohybuji cca 20 let a to jako pořadatel akcí nebo člověk, který produkuje vlastní hudební televizní pořady, např v televizi Óčko – Epic Ibiza, Epic Miami (https://www.instagram.com/epicproduction.us/). Touto VOD platformou bychom chtěli komunikovat aktuální dění v hudebním průmyslu na globální úrovni.

Hlavní motivací bylo to, že žádná obdobná platforma na světě neexistuje. Chtěli bychom spojovat lidi, kteří nemají možnost se dostat na Ibizu či jakékoliv oblíbené světové festivaly. Chystáme se všem těmto lidem přinést festivaly, clubové akce, rozhovory, záznamy, dokumenty, živé přenosy a přiblížit tak zákulisí hudebního průmyslu, jak ho lidé neznají, na jejich mobilní zařízení, chytré televize, herní konzole atd. Epic+ se zároveň připravuje i jako velký globální marketingový nástroj (marketplace), který pomůže umělcům, festivalům a clubům, hotelům a cestovním agenturám propagovat brandy navázané na jejich aktivity v rámci globální komunikace.

Michal Popov

Michale, co považuješ za svůj profesní úspěch, kterého si nejvíce ceníš?

Za svůj velký úspěch, který mě posunul nejvíce a vykopnul nový směr mého fungování ve světě business developmentu, obchodu, online a offline marketingu, považuji projekt MenuCesko.cz/MenuPraha.cz. S mým tehdejším obchodním partnerem jsme jej vytvořili doslova na koleni a dokázali se bez prostředků postavit gigantovi, jako je společnost Zomato, a vybojovávat pozici v online české HORECA scéně. Od té doby jsem fungoval ve více projektech v oblasti mezinárodního obchodu, zdravotnictví a velkých komerčních realit, které ale bohužel všechny zastavil covid-19. Touto cestou jsem si utvrdil své zaměření na business development a projektové řízení, které teď chci využít na globální úrovni v rámci platformy epic+.

Jaký je tvůj vztah k hudbě a co tě vedlo k myšlence založení hudební platformy VOD epic+?

Hudba je pro mě celoživotní vášni, kdy jsem se od 4 let dostal přes klavír, kytaru, první rockovou kapelu až k DJingu a moderování. Jako každý zapálený DJ jsem snil o vlastní hudební tvorbě a nasvíceném pódiu před tisíci nadšených fanoušků. Z této myšlenky postupně sešlo, když jsem v průběhu let získával úspěchy na poli businessu, kterému jsem nakonec dal přednost. Láska k hudbě mě ale nikdy neopustila. Teď už ale mám spíš chuť stát v pozadí celého dění a užívat si nepozorovaně show. Platforma epic+ je spojením věcí a aktivit, které mám v životě nejraději. Těmi jsou mezinárodní network, business development a globální hudební scéna. Pro mě je epic+ dalším krokem ke zkrácení vzdálenosti na světě. K platformě epic+ jsem se dostal díky spolupráci s Martinem Hlochem, kdy jsem se náhodou ocitl na schůzce s Martinem a Lukášem Hniličkou (HYBRID Company), který s myšlenkou přišel v rámci Martinových aktivit s televizí Óčko.

V čem dle tebe spočívá výjimečnost a jak bys jednoduše projekt charakterizoval?

Sám jsem se léta snažil sledovat světové festivaly jako Tomorrowland či Ultra Music Festival. Bohužel množství dostupného kvalitního obsahu na internetu je silně omezené a podívat se na kvalitní záznamy clubů na Ibize nebo oficiální streamy většiny světových festivalů je skoro nereálné. Může se zdát, že to vše najdete na YouTube… Rychle ale zjistíte, že kromě pár oficiálních přenosů největších světových festivalů jsou na YT jen nekvalitní záznamy z telefonu někoho z publika. Epic+ jako první přinesl každému milovníkovi elektronické hudební scény kvalitní živý přenos, záznam, rozhovor, dokument a spoustu dalšího video hudebního obsahu do každého chytrého zařízení, které mají dnes lidé k dispozici.

Martine, Michale, jaké jsou vaše vize a ambice do budoucna?

Je možné váš projekt podpořit a stát se součástí?

Naší hlavní ambici je vybudování celosvětové platformy změřené na hudební průmysl a tu rozvíjet do celé škály obchodních aktivit, kterým se s Martinem věnujeme. Epic+ je platforma pro lidi a rozhodli jsme se dát příležitost široké veřejnosti stát se součástí platformy a podílet se na její tvorbě v rámci investic a s tím souvisejících benefitů.

