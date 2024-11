Zima je tady. Buďte aktivní a nechte se hýčkat!

Když už za aktivní dovolenou, tak do nádherných destinací. | foto: Archiv Falkensteiner Hotels & Residences

Welcome home, tak zní heslo vyhlášené (rodinné) hotelové skupiny. Projevuje se nejen nadstandardní kvalitou, ale také individuálním (stejně rodinným) přístupem. Sídlí v těch nejlepších lokacích, z prostorných pokojů užíváte panoramatické výhledy na přírodní krásy kolem vás.

Nabízejí vlastní lyžařské půjčovny i concierge, kde vám sestaví speciální scénář jen pro vás, včetně dětí.

Všechny hotely jsou vybaveny vynikajícími Acquapura Spa wellnes zónami s vyhřívanými venkovními bazény i saunami. Navíc si můžete přiobjednat jógu, masáže či kosmetiku. A v kuchyni dostanete rozsáhlé menu, ať už „sportovní“ nebo až degustační, pocházející z místních zdrojů, pochopitelně vždy skvěle spárované s vinným lístkem.

Pětihvězdový Falkensteiner Hotel Kronplatz najdete přímo v Rieschachu/Riscone, jen pár kroků od dolní stanice lanovky v Čechy nejoblíbenějším ski resortu v celé Itálii. V erbu má napsáno „Od milovníků hor pro milovníky hor…“ Na jeho architektonickém designu se podílel známý Matteo Thun, člen šlechtického rodu se silným českým vlivem. Zdejší kuchyně má charakter 7 summits, inspirována horskými regiony. Hotel patří do skupiny elitních hotelů Leading Hotels Of The World.

Jen o kus dál v Ehrenburgu/Casteldarne leží Falkensteiner Family Resort Lido, jeden z nejluxusnějších alpských rodinných resortů. Po rozsáhlé rekonstrukci před dvěma lety vykvetl do krásy v místě, kde stával první rodinný penzión původem jihotyrolské rodiny Falkensteinerů.

Jejich další Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia nabízí nástup do lyžařského areálu v korutanském Nassfeldu. V období předávání vlády ročních období můžete dole v údolí vyrazit na kole, nebo se i vykoupat a nahoře na horské terase už lyžovat. Ve vrchní pasáži regionu sídlí Falkensteiner Hotel Sonnenalpe. Až k němu do výšky 1500 metrů dojedete i v zimě pohodlně autem a jste rovnou na sjezdovce. Navíc s plnou penzí, slevami na skipasy, hlídáním dětí ve Falky Landu i vyhřívaným venkovním bazénem. A mimochodem ta zmíněná sjezdovka je nejdelší osvětlená v celých Alpách.

Také Falkensteiner Hotel Cristallo Katschberg vás pozve do výšky nad český vrchol Sněžky (skiareál je 1640-2200 metrů). Nabízí rozšířený servis pro celé aktivní rodiny, kromě lyžování ve dne i za tmy také sáňkování, výlety na sněžnicích nebo jízda na saních s koňským povozem.

Ještě o něco širší služby najdete hned vedle ve Falkensteiner Club Funimation Katschberg, rodinném hotelu se čtyřmi hvězdami. Zdejší wellness zóna má 2000 m2 a dětská herna s hlídáním 1000 m2.

O kus blíže můžete vyrazit do rakouského Falkensteiner Hotelu Schladming, z jehož oken vyhlížíte přímo na sjezdovku Planai, dějiště nejdivočejšího nočního slalomu světového poháru alpských lyžařů. Slyžovat tady můžete 230 km sjezdovek a třeba pouť přes čtyři zdejší vrcholy (na sjezdovkách, jistě!) je skvělou celodenní motivací. Letošní skiopening obstará koncert hvězd Stinga, Bryana Adamse a Micka Hucknalla. A v případě sněhové nouze máte na dosah unikátní ledovec Dachstein, kde se lyžuje už na podzim, nebo se tam můžete vydat aspoň do Ledového paláce.

A jen těsně za českou hranicí u Lipna v Bad Leonfeldenu najdete Falkensteiner Genuss & Wohlfühlhotel Mühlviertel. Hotel vás přivítá novým konceptem well-being all-inclusive, který jde daleko za kulinářskou oblast a zaručuje bezstarostný zážitek z dovolené ve všech hotelových oblastech. Nabízí třeba vyhřívané venkovní bazény, kde se plave i při svíčkách, lázeňskou zahradu, dále sauny a hammamy. Hotel je jen pro dospělé, děti jsou vítány ve věku od 14 let. Příjemný bonus tvoří čerstvý vzduch klimatických lázních Bad Leonfelden, který nabíjí smysly a nechává prostor pro klid a aktivní vyžití v souladu s přírodou. Odsud se vyráží lyžovat do nejvýš položeného rakouského nealpského areálu Hochficht s českým personálem. Anebo na běžky do hornorakouského/ pošumavského areálu Český les se 78 kilometry nachystaných tratí.

Vyberte si z naší nabídky hotel na míru pro vás a vaše blízké a pokud váháte, máme pro vás skvělou nabídku na Black Friday. Ušetřete až 35% na rezervaci s akcí Falkensteiner Black Friday a zarezervujte si svojí vysněnou zimní dovolenou od 28. 11. do 2. 12 .2024.

Tak šup šup, namasírujte si nožky a vyrazte!