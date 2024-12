Zhubnout jde, nová kampaň boří mýty o obezitě

Obezita není jen otázkou vzhledu – je to závažný zdravotní problém, který zasahuje do každodenního života, ovlivňuje fyzické i psychické zdraví a zvyšuje riziko vážných onemocnění. Mnoho lidí, kteří se rozhodnou s obezitou bojovat, však naráží na překážky. A to ať už v podobě nedostatku informací, neúspěšných pokusů o změnu nebo pocitu selhání. Právě pro ně vznikla nová kampaň Zhubnout jde, která pomáhá pochopit obezitu a nabízí praktické rady, jak ji účinně řešit.

Na webu zhubnoutjde.cz tak pacienti najdou nejen informace o obezitě a jejích zdravotních rizicích, ale také nástroje, které mohou usnadnit cestu za zdravějším životním stylem. Například BMI kalkulačka vám rychle pomůže zjistit, zda se nacházíte v pásmu nadváhy nebo obezity. Pro ty, kteří hledají důvod, proč začít, je tu sekce Motivátor, kde si pacient může vybrat z dvaceti nejčastějších důvodů ke zhubnutí.

Velkou inspirací mohou být i příběhy lidí, kteří se rozhodli vzít svůj život do vlastních rukou. Na webu se můžete seznámit například s Martou, která se díky změně stravování a pravidelnému pohybu dokázala zbavit nadbytečných kilogramů a získala zpět radost ze života.

Nejdůležitější součástí kampaně je však apel na odbornou péči. Obezita není jen otázkou pevné vůle nebo disciplíny. Je to komplexní problém, který vyžaduje spolupráci s lékaři. Vyhledání odborné pomoci je proto krokem, který může výrazně zvýšit vaše šance na úspěch.

Web a kampaň zhubnoutjde.cz, podporované společností ELI LILLY ČR, jsou určeny pro každého, kdo chce lépe porozumět svému tělu a najít cestu ke zdraví. Nabízí informace, které jsou srozumitelné a ověřené odborníky. Pokud se tedy snažíte zhubnout a narážíte na překážky, nevzdávejte to. Využijte dostupné nástroje a zjistěte, že zhubnout skutečně jde – stačí začít správně.