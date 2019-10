Na ženy je dnes vyvíjen ohromný tlak, a tak mají pocit, že musí soupeřit s muži a být vždy silné. Nebojte se přiznat před ostatními a hlavně sama před sebou, že na něco nestačíte, nevíte si rady a potřebujete pomoct.

Projevte svoje emoce, ať už jsou radostné, nebo smutné. V mužích probudíte ochranitelský instinkt, ženy k vám pocítí vděčnost; mnohdy to mají stejně, jen se bojí ukázat, co cítí. Přestaňte se zkrátka stydět za to, že jste ženou. Velmi se vám uleví.

Tancujte

Tancem se krásně odreagujete, zformujete tělo a zbavíte se stresu. Rytmická salsa, břišní tance nebo styl inspirovaný Madonnou zvaný vogue vyburcují vaši ženskou smyslnost na maximum. Uvolněte se, rozhoupejte boky a nechte se unést rytmem.

„Skrze hudbu se dají dobře ventilovat pocity, od radosti, štěstí a sex-appealu až po strach, vztek a smutek. Hudba je mocná a každá melodie symbolizuje nějakou energii, kterou lze skrze pohyby vyjádřit,“ říká tanečnice Martina Drašarová, která ve studiu Dance Perfect vyučuje reggaeton a mix latinskoamerických tanců.

„Každá žena může začít s jakýmkoliv stylem, který ji bude bavit. Ať už se chce naučit tancovat jako Beyoncé nebo se pohybovat ladně jako baletka, ideální je najít si kurz pro začátečníky s dobrým lektorem a chodit pravidelně alespoň dvakrát týdně,” doporučuje tanečnice.

Něco vytvořte

Kreativita je jedním z hlavních principů ženské energie. Je jedno, jestli si budete kreslit, zapíšete se na kurz keramiky, ušijete si plátěnou tašku na nákup nebo upečete dort. Zapomeňte na svoje vlastní předsudky, že nejste zručná, vypněte na chvíli hlavu a jen si užívejte manuální práci, která tentokrát nebude v tom, že umyjete nádobí. Podívejte se třeba na kurzy Naučmese.cz. Určitě tam objevíte něco kreativního, co by vás bavilo.

Oblékejte se jako žena

Pánský styl je trendy a nesmírně pohodlný. Ale také jste si všimla, že když si na sebe vezmete šaty nebo pěkné střevíčky, chováte se více žensky a muži jsou k vám zdvořilejší? Nemusíte se ale nutit do nošení podpatků, pokud si na nich nejste jistá. Důležité je, abyste se v oblečení cítila dobře a zároveň přitažlivě žensky.

„Nepodléhejte bezhlavě posledním módním trendům. Nechte se jimi pouze inspirovat a bedlivě si z nich vybírejte. Kouzlo tkví ve vystavění osobitého stylu, který je nadčasový a hlavně vystihuje vás jako osobnost,“ radí osobní stylistka Irena Vokrojová. „Pochopte vlastní postavu. Každá si zasloužíme být krásná. Proto outfit stavte na svých přednostech, a případné nedostatky naopak potlačujte.“

Podle stylistky je praktické si sestavit funkční základní šatník, do kterého můžete vždy sáhnout a jednoduše dané kousky kombinovat pro různé příležitosti: „Zároveň se ani nebojte být výjimečná a vyčnívat z davu. Outfit vyneste sebevědomě a budete vypadat skvěle.“

Cvičte pánevní dno

Ženskost sídlí, nepřekvapivě, v ženských orgánech. Mějte ty svoje ráda! Skvělým způsobem, jak objevit tajemství svého lůna a probudit ženskou energii, je cvičení pánevního dna. Ale pozor, nejedná se o známé Kegelovy cviky.

„Důležité je napojení na svou vlastní intuici a na svoje tělo,“ říká lektorka jógy Jana King Kochánková, která v poslední době vede zejména semináře zaměřené na pánevní dno. „Cviky pánevního dna fungují jako prevence proti chorobám, které se v pánvi nacházejí. Podporují plodnost, přirozené početí a porod. Může to být také jeden ze způsobů léčby inkontinence,“ vysvětluje lektorka přezdívaná Koko, která vyučuje metodu 3 x 3 podle Renaty Sahani.

„Nejdůležitější je, že se žena napojí na sebe, na svoji jemnost, křehkost, cykličnost, sílu a ženskost. Pracuje se na fyzické rovině, emocionální a energetické.“