Ženská urologie už dávno není tabu. Co trápí ženy nejčastěji?

Urologie není jen mužská záležitost. I ženy trápí řada urologických potíží od zánětů až po inkontinenci. Lékařka urologické ambulance Kliniky AGEL PLUS MUDr. Lenka Šonská radí, jak pečovat o močové cesty, kdy je čas zajít k odborníkovi a proč by urologická prevence měla být pro ženy stejně přirozená jako návštěva gynekologa.

AGEL PLUS. | foto: Archiv Agel PlusShutterstock

Mnoho žen má pocit, že urologie je mužská záležitost. Proč se ale týká i žen a možná víc, než si myslíme?

Je to častý omyl. Urologie se týká nejen mužů, ale i žen čím dál víc. My ženy řešíme nejčastěji opakované záněty močových cest a únik moči – inkontinenci. Problém je, že se o těchto potížích často raději nemluví. Buď proto, že se považují za „běžné“, nebo se za ně ženy stydí.

MUDr. Lenka Šonská – lékařka urologické ambulance Kliniky AGEL PLUS

Co všechno dnes nabízí moderní urologie? Posunula se v posledních letech výrazně vpřed?

Jednoznačně. Dnešní urologie nabízí komfort, diskrétnost a rychlou diagnostiku. Mluvíme o špičkových přístrojích a minimálně invazivních metodách. Na Klinice AGEL PLUS máme vlastní laboratoře i možnou navazující péči pro naše klientky. Vše máme pod jednou střechou, bez zbytečného čekání mezi jednotlivými vyšetřeními. Samozřejmostí je mezioborová spolupráce hlavně s praktickými lékaři, gynekology a urogynekology.

Když mluvíte o péči „pod jednou střechou“, co to konkrétně znamená?

V AGEL PLUS jsme schopni vyřešit vše přímo na jednom místě. Naše klientky tak nemusí chodit po různých pracovištích, protože máme vlastní tým lékařů a koordinátorů zdravotní péče. Díky propojení specializací máme přehled o celkovém zdravotním stavu ženy a péče je mnohem účinnější. Navíc jak jsem již zmínila, máme vlastní laboratoř, proto výsledky jsou k dispozici bez prodlevy a můžeme jednat rychle.

Jak poznám, že bych měla vyhledat urologa? Kdy už to není jen „nepříjemnost“, ale něco, co bych neměla přehlížet?

Každý případ je specifický. Typickými signály mohou být například: pálení při močení, diskomfort v podbřišku, červená moč, únik moči, netypické noční chození na toaletu, opakující se záněty nebo tlak v podbřišku. Tyto symptomy mohou doprovázet také zvýšená teplota nebo pocit na zvracení. Většina těchto stavů má řešení, ale čím dřív přijdete, tím je léčba jednodušší. Ženy však bohužel často návštěvu odkládají, protože se za své potíže stydí nebo se bojí, že jejich potíže budou bagatelizovány.

MUDr. Lenka Šonská – rozhovor s lékařkou urologické ambulance kliniky AGEL PLUS.

V médiích čteme, že inkontinence není jen problém starších žen. Je to opravdu tak?

Rozhodně ano. Inkontinenci zažívají i ženy po porodu, při sportu, v přechodu, ale i ve stresových situacích. Může být krátkodobá nebo dlouhodobá. Klíčové je, aby se o ní otevřeně mluvilo, protože je to zdravotní problém jako každý jiný. A navíc pro ni existuje mnoho řešení, od fyzioterapie až po menší zákroky.

Čím dříve se řeší, tím větší je šance na zlepšení nebo úplné odstranění problému.

Liší se potíže, které řešíte u žen kolem třicítky, čtyřicítky a padesátky a případně jak? Dá se říct, co by měly ženy v těchto obdobích sledovat?

Ve 30 letech často řešíme infekce močových cest, potíže po porodu a první příznaky oslabeného pánevního dna. Ve 40 se začínají objevovat hormonální změny (perimenopauza), které ovlivňují pružnost tkání. Mohou se kombinovat s prvními příznaky urgentní inkontinence – tzv. hyperaktivního měchýře.

Od 50 let už čelíme následkům menopauzy, hormonální změny, zejména pokles estrogenu, ovlivňují kvalitu sliznic, svalů a vaziva v močových cestách a pánevním dnu. Nejčastěji to jsou chronické záněty, úniky moči a pokles pánevních struktur. Právě tématu ženského zdraví napříč generacemi se bude letos věnovat Sympozium AGEL, které proběhne 3. a 4. listopadu a nabídne pohled na ženské zdraví z různých odborných úhlů.

Proč je důležité řešit třeba právě zmíněnou inkontinenci, pokles pánevního dna nebo změny v menopauze co nejdříve, ideálně ještě před komplikacemi?

Protože v počátečních fázích jsou tyto potíže často velmi dobře ovlivnitelné. U stresové inkontinence a při poklesu pánevního dna může pomoci cílená fyzioterapie. U urgentní a smíšené inkontinence je možnost medikamentózní terapie, v menopauze zase možná hormonální terapie ve spolupráci s gynekology a urogynekology. Pokud žena přijde včas, může předejít situacím, kdy se může problém zhoršit a omezit ji ve všech oblastech života, od práce až po vztahy.

Co když se žena za své potíže stydí nebo má špatnou zkušenost z dřívějška?

To je bohužel i v dnešní době stále poměrně běžné. Proto na Klinice AGEL PLUS klademe důraz na individuální přístup ke každé klientce, která by se u nás měla cítit vyslyšená, respektována a v bezpečí.

Má smysl prevence? Můžeme urologickým potížím nějak předejít?

Rozhodně. Téma prevence u žen z pohledu urologie je často podceňované, protože se urologie u veřejnosti spojuje spíše s mužskými problémy (např. prostatou).

Základní doporučení jsou: pitný režim, zdravý životní styl, prevence infekcí a vhodné cvičení a intimní hygiena. Důležitá je ale určitě i pravidelná kontrola. Stejně jako chodíme na gynekologii, měli bychom vnímat i urologii jako běžnou součást péče o sebe a své zdraví.

Jaké mají urologické potíže vliv na psychiku a běžné fungování žen?

Velký a bohužel často podceňovaný. Žena se začne vyhýbat různým situacím, často omezí sport, cestování, kulturní vyžití a intimní život. A přitom mnohé problémy jsou jednoduše řešitelné, jen je třeba je řešit. Prevence má zásadní význam v každém aspektu našeho zdraví.

Autor: Klinika AGEL PLUS

