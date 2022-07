S kým máme tu čest?

Kateřina je televizní sportovní novinářka a bývalá atletka, která se věnovala víceboji. Asi největšího úspěchu dosáhla na Světové letní univerziádě 1999, účastnila se mistrovství Evropy i světa. Od roku 2009 moderuje v ČT sport, aktuálně Sportovní zprávy.

Jste maminka, moderátorka, vystudovala jste dvě vysoké školy. Jak vše stíháte? Máte také čas na sport?

Je to honička být jednička (směje se), ale chce to efektivně nakládat s časem a pořád plánovat. K mým studiím: ano, mám absolvovanou Fakultu tělesné výchovy a sportu i Fakultu sociálních věd, kde mě učil i Robert Záruba. Díky němu jsme já a Tomáš Jílek, který teď komentuje hokej a cyklistiku, šli pracovat do České televize.

Katko, jak se žena jako vy dostane ke golfu?

Byla to v podstatě náhoda. V rámci atletického soustředění na Mallorce jsme se potkali s českými golfisty a jejich trenér Ondřej Trupl nám nabídl si vyzkoušet odpálit pár balónků směrem do moře. Bylo to super. A jelikož jsem soutěživý typ, začali jsme se s Ondrou hecovat. Ten pocit, když dobře odpálíte míček, mne získal.

Čím vás golf „dostal“?

Golf je víc než sport, učí přesnosti, strategickému myšlení, soustředění a i zklidnění se. Vyžaduje také koordinaci hlavy a těla. Do zhruba dvouvteřinového švihu holí s úderem do míče se zapojuje sedmnáct svalových skupin. Je to skvělá zábava v přírodě, na nádherně zelených hřištích, u které já osobně především hlavně relaxuju. Mám ještě pokračovat? (směje se)

O golfu se často hovoří jako o rodinné aktivitě či sportu pro všechny. Jak je to ve vašem případě? Zapojujte rodinu a společně trávíte golfový čas?

Golf je jistě vhodný pro rodinu, jen ta naše má aktivit mnoho. Golf je doufám další level. Těším se, až s mými kluky postavíme flight. Ráda bych se golfu věnovala více, ale mám dva syny, kteří potřebují můj čas zatím jinde než na golfu. O to více si hru užívám, když se vše sejde a mohu vyrazit.

Co byste doporučila ženám, které chtějí s golfem začít?

Neváhejte. Pokud se vám golf líbí, běžte a prostě ho zkuste, nebojte se. Golf vám umožní zažít báječné momenty a jako bonus - poznáte nové přátele.

