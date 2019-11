Perte chytře

Dejte si pozor na počet otáček za minutu při odstřeďování. Půjde-li o číslici do 1200, prádlo nebude tolik pomačkané. Do určité míry ho pomáhá vyrovnat také pára. Stačí, když je prací cyklus zakončen párou; už to vám zaručí, že skladů a ohybů na prádle bude zhruba o třetinu méně.

Používání kvalitních pracích prostředků je samozřejmostí, bez nich prádlo nevyperete, ale žehlení neovlivní. To dokáže jen aviváž. Obsahuje totiž molekuly, které textilní vlákna během pracího procesu obalí a tím ho zjemní. Potom je měkčí na omak a žehlička po něm dobře klouže. Zkrátit dobu žehlení na minimum pomáhají také sušičky.

Důkladně protřepejte

Dát na sušák zmačkané prádlo? Kdo to kdy viděl? Každý kousek poctivě protřepejte, ručníky, ubrusy nebo povlečení vytahejte za protilehlé rohy. Čím dokonaleji prádlo před sušením vyrovnáte, tím více práce si následně ušetříte. Oblečení před věšením obraťte naruby, ostatně pokud má potisky nebo výšivky, měly jste to udělat před praním, a kolíčky dávejte na místo švů. Halenky, košile a trička je lepší rovnou pověsit na ramínko.

Vyberte si sušák

Pořiďte si stabilního pomocníka. Budete-li sušit i venku, měl by být z materiálů odolných rozmarům počasí. Vybírejte také podle délky a množství šňůr. „Při nákupu nepodceňte ani malé detaily, jakými jsou například ochrany rohů základny, které zabraňují poškození podlahy, nebo možnost sklápění bočnic. To oceníte při zavěšování delších kusů. Důležitý je i vhodný rozestup šňůr pro optimální cirkulaci vzduchu,“ radí Martina Jirovcová ze společnosti Leifheit.

A tohle víte? Kvalitní parní stanice zvládne vyrovnat několik vrstev najednou, například složené povlečení stačí přežehlit jen z jedné strany.



Když potřebujete vyrovnat pár kusů, nemusíte kvůli tomu vyndávat žehličku a prkno. Pomůže napařovač oděvů, který oceníte i na dovolené nebo na služební cestě.



Žehlete ideálně pohybem nahoru a dolů, „točení v kruhu“ by mohlo textilie nenávratně poškodit.



Pokud využíváte při žehlení sílu páry, nechte po práci vyrovnané textilie asi hodinu „odpočívat“, až pak je srovnejte do skříní.



Musíte-li u žehličky postupně nastavovat teplotu s ohledem na druh tkanin, začínejte od těch, které potřebují nejnižší teplotu (žehlička se snáze zahřívá, než chladne).



Jak se vyvarovat lesklých ploch? Žehlete textilie zásadně z rubu.

Funkce vertikální žehlení napovídá, že se žehličkou lze pracovat i „na stojáka“ (snadná úprava pověšených záclon či třeba oblečení na ramínku).

Používejte parní generátory

Žehliček je v obchodě mraky, jak si vybrat? Z pohledu praktickou žehličku samotného žehlení je zásadní funkce páry, kterou disponují napařovací žehličky a parní stanice neboli parní generátory.

Zajímejte se o parní výkon, který označuje sílu trvalého výstupu páry, a parní ráz, což je parní šok, kdy vzniká několikanásobně větší množství páry než při standardním napařování (oceníte při žehlení nepoddajných a hodně pomačkaných tkanin). Čím vyšší údaj, tím snazší práce.

Pokud žehlíte více než dvě až tři hodiny týdně, vyplatí se vám výkonnější parní stanice, ušetří vám čas. Některé modely jsou vybavené speciální technologií, která zaručuje optimální nastavení teplot a páry pro všechny druhy látek, takže je nemusíte předem třídit.

Spolehněte se na vychytané prkno

Žehlicí prkno musí mít dostatečně velkou plochu a místo na odkládání žehličky. Dále si ověřte, zda lze výškově nastavit. Musí vám sednout.

Podstatné je, abyste se při práci nehrbily a zbytečně nekrčily ani nenatahovaly ruce. Hodí se i snímatelný potah a kdo žehlí mnoho košil a halenek, ocení také rukávník. Usnadnit samotné žehlení pomáhá nafukovací prkno s integrovaným ventilátorem.

„Ten při žehlení změní povrch prkna ve vzduchový polštář, který odvede kus práce za vás. Což znamená, že svrchní stranu žehlíte vy, spodní vrstvu se postará žehlicí prkno – odráží páru a teplotu zpět,“ vysvětluje Martina Jirovcová, jak tahle technická vychytávka funguje.