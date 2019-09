„Amálka si dokáže říct, co chce a protože miluju cestování a je mi celkem jedno, kam jedu, hlavně, že někam jedu, s radostí se jí přizpůsobím,“ říká Lucie. A co na to Amálka? „Mamka není jinak moc ovlivnitelná, ale na cestách je flegmatik, takže opravdu jdeme tam, kam chci já. Většinou chci vidět památky, zajímá mne totiž historie.“

archiv Slava Polunin





Hon po památkách to ovšem nebývá. I prohlídka Paříže se nesla v klidném, pohodovém duchu. Amelie, která tady byla potřetí, ale až teď vnímala město nad Seinou jinak, než když byla malá holčička, se uspokojila pohledem na Louvre, Notterdam a prošla si Montmartre, když už je její jméno spojeno s toutou pařížskou čtvrtí díky komedii Amélie z Montmartru. Lucie se pak vyžívala v procházce uličkami s malebnými zákoutími, které vedou mimo turistické trasy. Povinností byla i sklenka francouzského červeného a kávička. Dobré jídlo a víno si ale zatím víc dopřává s partnerem nebo synem. S ním byla v Paříži před třemi lety oslavit plnoletost. „Holčičí víkendy si užívám, ale se synem to bylo jiné. Vzala jsem ho sem na jeho osmnáctiny. Mikuláš je gurmán, a tak jsme ochutnávali všechno, co se dalo,“ vzpomíná herečka.

Návštěva Francie měla ještě jiný důvod. Lucie s Amálkou přijaly pozvání světově proslulého ruského umělce a klauna Slavy Polunina, kterého potkaly před časem v Budapešti. Byly se totiž podívat na jeho úspěšnou Snowshow, ze které byly nadšené. „Po představení jsme se s ním potkaly a okamžitě jsme se spřátelili. Slava zná totiž i několik umělců u nás, třeba Bolka Polívku, přátelil se s Borisem Hybnerem a dál se rád vídá s jeho dcerou Vandou. Navíc miluje český humor. Vyprávěla jsem mu mimo jiné, že jsem dostavěla dům, který zařizuji a také přemýšlím, jak zvelebím zahradu, a on nás pozval na své sídlo, že prý se třeba budu inspirovat. V tu chvíli jsem netušila, jak nekonečná ta inspirace bude. Jeho rezidence v La moulin Jaune má nepopsatelné kouzlo a styl. Je to hravé, bohémské, svobodné, má to fantazii. Miluju, když se jednou použité věci použijí znovu a jinak, než k čemu měly původně sloužit. Obdivovala jsem třeba ploty postavené z čarodějnických košťat, stará okna, kterými můžete procházet, protože slouží jako brány. Nadchl mě skleněný jídelní stůl, který stojí venku na zahradě a když člověk jí, vidí nebe, které se v něm odráží,“ vypočítává Lucie.

Amálku zaujal plovoucí dům a postel s motorem a také Akademie bláznů, kterou Slava založil a která sdružuje asi šedesát umělců, kteří sem jezdí vystupovat. „Každý musí projít určitými zkouškami, aby se akademikem mohl stát. Je to tady vážně skvělé. A nejlepší je, že to může vidět kdokoliv. Stačí přijet, koupit si lístek v takové dřevěné budce a jenom si užívat toho kouzelného světa,“ dodává Amálka.

Slava Polunin se jejich nadšením upřímně bavil. „Mám tady hodně ostrůvků různých designů a ony chtěly vidět úplně všechny. Všude chtěly být, všechno doslova prolézt, prostě si to pečlivě prohlédnout. Líbilo se jim toho hodně a teď asi budou nějakou dobu přemýšlet, co se jim líbilo nejvíc,“ konstatoval s úsměvem.

Do Prahy už brzy přijede sám slavný klaun. V březnu příštího roku představí v Divadle Hybernia svou poetickou Snowshow, která slaví úspěchy po celém světě. „Češi mají dobrý humor a baví mne, že jsou mezi vámi také rebelové. Moc se těším, až na jaře přijedu a českému publiku nabídnu svoji show,“ prohlásil při loučení Polunin.