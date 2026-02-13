Zdravý úsměv stojí za trochu námahy!

Komerční sdělení   14:00
Vsadíme se, že na takovémhle kurzu jste ještě nebyla! A přitom je důležitější než jakýkoli jiný. Naučíte se na něm totiž jednu zásadní věc, které se věnujete odmalička dvakrát denně celý život. Správně, jde o kurz péče o zuby a dásně. Protože správné čištění zubů ovlivňuje nejen zdraví našich úst, ale celého těla!

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Zdravý úsměv stojí za trochu námahy! | foto: Archiv Curaprox

Pravidelně ráno a večer, nikdy nevynechat, občas zajít na dentální hygienu. Základní principy péče o dutinu ústní známe všichni. Každodenní rutinu ale vykonáváme často spíš automaticky, než že bychom se soustředili na správnou techniku. Ta je přitom naprosto zásadní a její důležitost rozhodně není radno podceňovat. Protože jak známo, čistý zub se nekazí!

Zdravý úsměv stojí za trochu námahy!

Proč je důležité čistit si zuby správně? Právě na tuto a spoustu dalších otázek získáte odpovědi v kurzu domácí péče o zuby a dutinu ústní pro veřejnost, který pořádá značka Curaprox v rámci svého školicího centra Curaden Czech s.r.o. Kurz probíhá v centru Prahy, trvá něco málo přes dvě hodiny, stojí 490 Kč a přihlásit se na něj můžete na linku nebo přes QR kód

QR cod

Kurz je rozdělen do dvou částí. V teoretické části se seznámíte s klíčovými principy orální hygieny, pochopíte, proč je správné čištění tak důležité, jak vybírat pomůcky a jakou techniku čištění zvolit. V praktické části si pak v malých skupinkách po dvou až třech osobách nacvičíte čištění přímo ve vlastních ústech pod vedením zkušených školitelů. Osvojíte si správnou techniku, odborník opraví vaše případné chyby, vysvětlí logiku pohybů a pomůže vám vybrat pomůcky, které vám opravdu sednou. Teprve po zvládnutí všech těchto kroků může čištění zubů jako prevence skutečně fungovat.

Zdravý úsměv stojí za trochu námahy!

Kurz je důležitý ještě z jednoho důvodu – během něj si totiž vytvoříte zcela nový vztah k péči o své zuby. Uvědomíte si, že nejde jen o rutinu, ale o skutečnou investici do vlastního zdraví. Dnes už totiž víme, že ústní zdraví je propojeno se zdravím celého organismu. Jak? Pokud si kvalitně nečistíme zuby, může dojít ke vzniku chronického zánětu a tím pádem k dlouhodobému působení různých negativních mechanismů. Péče o ústní dutinu tak dávno není jen otázkou estetiky a svěžího dechu, ale součást celkové péče o zdraví. A krásný úsměv je jen třešničkou na dortu!

Zdravý úsměv stojí za trochu námahy!
Zdravý úsměv stojí za trochu námahy!
Zdravý úsměv stojí za trochu námahy!

Už od školky víme, že příčinou většiny potíží v dutině ústní je zubní plak. Ten je zapotřebí pravidelně a efektivně mechanicky rozrušovat, aby nestihl nebezpečně narůst. A to je náš každodenní úkol, kterého bychom se měly každá zhostit dvakrát denně, a to s velkou péčí a důkladností. Odborné odstranění zbytků zubního plaku, ale i zubního kamene a pigmentací zajistí při pravidelných návštěvách dentální hygienistka.

Zdravý úsměv stojí za trochu námahy!

A jak by měl vypadat správný výběr zubního kartáčku?

Ty klasické od CURAPROX určitě znáte. Mají unikátní design, ergonomickou rukojeť, a především mimořádně velké množství jemných vláken. Díky tomu efektivně odstraňují plak bez dráždění dásní. Nejoblíbenější variantou je ultra měkký CS 5460 a měkký CS 3960. A pokud by vás zajímalo, co znamená číslo v názvu, pak jde o počet vláken. Nabídka velikostí a variant je ale takřka nepřeberná!

Zdravý úsměv stojí za trochu námahy!

Pokud potřebujete důkladnější péči, vyzkoušejte Hydrosonický kartáček EASY nebo variantu PRO. Čištění se díky pohybům kartáčku snadnější a intenzivnější. Vysoká frekvence pohybů vláken lépe odstraňuje plak a navíc čistí i podél dásní.

Zdravý úsměv stojí za trochu námahy!
Zdravý úsměv stojí za trochu námahy!
Zdravý úsměv stojí za trochu námahy!

Běžným kartáčkem se ale všude nedostanete a zubní plak je potřeba odstraňovat důkladně a systematicky i z mezizubních prostor. A právě mezizubní kartáčky nesmí v každodenní péči o zuby chybět. Ty od CURAPROXU mají jemná a odolná vlákna a v nabídce je velký výběr velikostí. Vhodná je řada Prime, máte-li mezi zuby větší mezery, pak vybírejte z řady Perio.

Zdravý úsměv stojí za trochu námahy!

Na cestách pak využijete mimořádně praktický Curaprox Travel set v malé lehké krabičce, který se vejde do kabelky i batohu. Balení obsahuje dvoudílnou verzi zubního kartáčku, malou zubní pastu BE YOU Pure Happiness, 2 mezizubní kartáčky CPS Prime a handy držák na mezizubní kartáčky. Děti si pak do baťůžku mohou zabalit Curaprox Kids Travel Set.

Zdravý úsměv stojí za trochu námahy!
Zdravý úsměv stojí za trochu námahy!
Zdravý úsměv stojí za trochu námahy!
Zdravý úsměv stojí za trochu námahy!

Pokud si potrpíte na estetiku, vyberte si kartáček Curaprox CS 5460 z edice Dell’Arte, která je inspirovaná italskou renesanční komedií a maskami. Radost vám udělá i novinka Curaprox CS 5460 z limitované edice Love, která oslavuje lásku, kreativitu a vášeň. Navrhla ji newyorská šperkařka Kia Schwaningerová, která se inspirovala zářivými barvami pravých drahokamů. S výraznými odstíny červené, oranžové a fialové zkrášlí letošní limitka každodenní čistící rutinu. Navíc je to ideální dárek k blížícímu se Valentýnovi.

Zdravý úsměv stojí za trochu námahy!

Všechny potřebné informace o nabídce kartáčků Curaprox najdete na www.curaprox.cz.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Itálie zklamání, Německo trapas. Které olympijské kolekce budily nejvíc emocí

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. Češi nastoupili na čtyřech...

Zahájení olympiády bylo již tradičně také o módě. Jak vidno, řada národů nástupové kolekce neřeší tak jako my, spokojila se s prostými bundami. Příjemná překvapení v podobě neotřelých oděvů si...

Vydělej peníze a dám ti semeno. Motivací k přihlášce do Výměny bylo dítě

Jako první se ve Výměně představila rodina z Hradenína ve středních Čechách....

Nová Výměna manželek se nesla ve znamení odlišných životních stylů. Zatímco jedna rodina žije uprostřed moravských vinohradů, druhá si užívá pohodlného života ve středních Čechách. Na první pohled...

Příliš štíhlé celebrity. Za extrémním hubnutím jsou často injekce

Některé osobnosti jsou štíhlé až příliš a jejich fanoušci o ně mají strach.

V minulosti se mluvilo o jejich kilech navíc a doporučovali jim hubnutí. Dnes jsou štíhlé příliš a pro změnu jim radí, aby se najedly. Řeč je o slavných osobnostech, které za sebou mají výraznou...

Potraviny, které nastartují metabolismus a pomohou s hubnutím

Ilustrační snímek

Metabolismus je často zmiňovaný pojem, zejména v souvislosti s hubnutím a zdravím. Mnoho lidí touží po „rychlejším metabolismu“, který by usnadnil spalování kalorií a podpořil vitalitu. Ačkoli jeho...

Lucie Výborná: Neúspěchů bylo v životě hodně, už je ale neberu úkorně

Premium
Lucie Výborná

Opustila rozhlas, ale ne samu sebe. Moderátorka Lucie Výborná vypráví, jak si musela položit otázku: A co já? Taky o komfortních zónách, ze kterých je potřeba vystupovat. O tichu antarktické pláně. O...

Zdravý úsměv stojí za trochu námahy!

Komerční sdělení
Zdravý úsměv stojí za trochu námahy!

Vsadíme se, že na takovémhle kurzu jste ještě nebyla! A přitom je důležitější než jakýkoli jiný. Naučíte se na něm totiž jednu zásadní věc, které se věnujete odmalička dvakrát denně celý život....

13. února 2026

Bolí vás celé tělo a nikdo vám nevěří? Možná trpíte fibromyalgií

Ilustrační fotografie

Bolí vás svaly i klouby, jste neustále unavení a ani v noci si neodpočinete? Přidává se k tomu zapomínání, problém se soustředěním, citlivost na chlad, hluk nebo dotek? Možná trpíte fibromyalgií.

13. února 2026

Býky omámí vášně, Lvy romantika. Valentýnský horoskop pro každé znamení

Ilustrační snímek

Letos na Valentýna se na nebi sejde z hlediska lásky poměrně nesourodá parta. Ve vztazích to může být trochu výbušné, zejména pokud s námi ten druhý nechce držet krok. Planeta lásky Venuše bude v...

13. února 2026

Buďte svůdná, slaví se Valentýn. V těchto kouscích zaručeně okouzlíte

Sexy spodní prádlo

Valentýn je ideální chvílí zazářit a obléknout si odvahu, ženskost i špetku hravosti. Správný outfit podtrhne vaši osobnost, probudí smysly a promění večer v nezapomenutelný zážitek.

13. února 2026

Nová výstava: Temná lyrika Jaroslava Valečky

Komerční sdělení
Nová výstava: Temná lyrika Jaroslava Valečky přináší do Prahy obrazy plné...

Česká galerie moderního umění otevírá novou výstavu Jaroslav Valečka: Temná lyrika. Do centra Prahy míří soubor obrazů, které vycházejí z krajiny severních Čech a proměňují ji v osobní, místy snový a...

12. února 2026

Nádech, výdech, vzpomínka. Co se v těle děje, když vám něco voní

Vůně dokáže proměnit atmosféru celého domova během několika minut.

Tipnete si, kolik vůní jsme zhruba schopni rozeznat? Člověk prý umí rozlišit i miliony vůní a ženy mají až o dvacet procent jemnější čich než muži.

12. února 2026

Protahujete se správně? Vědci vyvrátili sedm mýtů o strečinku

ilustrační snímek

Protahování je neodmyslitelnou součástí tréninku – ať už vyrážíte do posilovny, nebo třeba běhat. Jenže je opředené spoustu pověr a nejasností. Je lepší strečink před cvičením, nebo po něm? Opravdu...

12. února 2026

Vydělej peníze a dám ti semeno. Motivací k přihlášce do Výměny bylo dítě

Jako první se ve Výměně představila rodina z Hradenína ve středních Čechách....

Nová Výměna manželek se nesla ve znamení odlišných životních stylů. Zatímco jedna rodina žije uprostřed moravských vinohradů, druhá si užívá pohodlného života ve středních Čechách. Na první pohled...

12. února 2026

Večer plný nečekaných chuťových kombinací?

Chuť, která mění okamžik v zážitek

Jídlo má moc spojovat lidi i emoce. Patrik Gémeš představil originální večer, v němž se netradiční chuťové kombinace inspirované příchutěmi VEEV ONE X promítly do autorské kuchyně i atmosféry, která...

11. února 2026

Když slavíte výjimečný rok, zasloužíte si výjimečné místo

Komerční sdělení
Valentýn v Tančícím domě: Když slavíte výjimečný rok, zasloužíte si výjimečné...

První společné bydlení? Deset let spolu? Třicáté výročí svatby? Některé roky nejsou „jen další v řadě“, jsou to životní milníky. Momenty, kdy si uvědomíte, že příběh, který spolu píšete, stojí za to...

11. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kosmetika ve stylu hygge. Cílem je vypadat dokonale odpočatě

Béžová je jednou z barev, jež hrají prim ve skandinávském stylu reprezentovaném...

Jak nejlépe dokázat okolnímu světu, že je vám hej? Tak, že budete vypadat odpočatě. Hydratovaná a jemná pleť a make-up pod taktovkou přirozenosti k tomu směřují. Vyzkoušejte hygge trendy.

11. února 2026

Když stres nikdy nekončí, ani odpočinek nepomáhá. Co s tím?

Ilustrační fotografie

Stres se stal běžnou součástí našich životů. Nepřichází už jen ve vypjatých situacích, ale doprovází nás nenápadně každý den – v práci, doma, ve vztazích i ve chvílích, kdy bychom si měli odpočinout....

11. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.