Zdravý úsměv stojí za trochu námahy!

Ráno a večer po dvou minutách, nikdy nevynechat, občas zajít na dentální hygienu. Základní principy péče o dutinu ústní známe všichni. Každodenní rutinu ale vykonáváme často spíš automaticky, než že bychom se soustředili na správnou techniku. Ta je přitom naprosto zásadní a její důležitost rozhodně není radno podceňovat. Protože jak známo, čistý zub se nekazí!
Proč je důležité čistit si zuby správně? Právě na tuto a spoustu dalších otázek získáte odpovědi v kurzu domácí péče o chrup a dutinu ústní pro veřejnost, který pořádá značka Curaprox v rámci svého školicího centra Curaden Czech s.r.o. Kurz probíhá v centru Prahy, trvá něco málo přes dvě hodiny, stojí 490 Kč a přihlásit se na něj můžete ZDE nebo přes QR kód
Kurz je rozdělen do dvou částí. V teoretické části se seznámíte s klíčovými principy orální hygieny, pochopíte, proč je správné čištění tak důležité, jak vybírat pomůcky a jakou techniku čištění zvolit. V praktické části si pak v malých skupinkách po dvou až třech osobách nacvičíte čištění přímo ve vlastních ústech pod vedením zkušených školitelů. Osvojíte si správnou techniku, odborník opraví vaše případné chyby, vysvětlí logiku pohybů a pomůže vám vybrat pomůcky, které vám opravdu sednou. Teprve po zvládnutí všech těchto kroků může čištění zubů jako prevence skutečně fungovat. Je ale ještě jeden důvod, proč je praktický nácvik péče naprosto zásadní – během něj si totiž vytvoříte zcela nový vztah k péči o své zuby. Uvědomíte si, že nejde jen o rutinu, ale o skutečnou investici do vlastního zdraví. Dnes už totiž víme, že ústní zdraví je propojeno se zdravím celého organismu. Jak? Celý den přece polykáme, a to i když nejíme. A právě tímhle způsobem se mohou bakterie z dutiny ústní dostat do trávicího i krevního oběhu a ovlivňovat imunitní systém. Péče o ústní dutinu tak dávno není jen otázkou estetiky a svěžího dechu, ale součást celkové péče o zdraví. A krásný úsměv je jen třešničkou na dortu!
Už od školky víme, že příčinou většiny potíží v dutině ústní je zubní plak. Ten je zapotřebí pravidelně a efektivně mechanicky rozrušovat, aby nestihl nebezpečně narůst. A to je náš každodenní úkol, kterého se musíme každá zhostit dvakrát denně, a to s velkou péčí a poctivostí. S „úklidem“ dutiny ústní nám pak jednou až dvakrát ročně pomůže i dentální hygienistka, která dokáže odborně odstranit nejen zbytky zubního plaku, ale i zubní kámen a pigmentace.
A jak by měl vypadat správný výběr zubního kartáčku?
Ty klasické od CURAPROX určitě znáte. Mají unikátní design, ergonomickou rukojeť, a především mimořádně velké množství jemných vláken. Díky tomu efektivně odstraňují plak bez dráždění dásní. Nejoblíbenější variantou je ultra měkký CS 5460, měkký CS 3960 a v případě potřeby můžete volit i tvrdší CS 1560. A pokud by vás zajímalo, co znamená číslo v názvu, pak jde o počet štětinek. Nabídka velikostí a variant je ale takřka nepřeberná!
Pokud potřebujete důkladnější péči, vyzkoušejte Hydrosonický kartáček EASY nebo variantu PRO. Čištění se díky pohybům kartáčku snadnější a intenzivnější. Vysoká frekvence pohybů štětin lépe odstraňuje plak, navíc čistí i mezi zuby a podél dásní. Výhodou je také nastavení režimu, který vám změří správnou délku péče o zuby.
Běžným kartáčkem se ale všude nedostanete a zubní plak je potřeba odstraňovat důkladně a systematicky i z mezizubních prostor. A právě mezizubní kartáčky nesmí v každodenní péči o zuby chybět. Ty od CURAPROXU mají jemné a odolně štětiny a v nabídce je velký výběr velikostí. Vhodná je řada Prime, máte-li mezi zuby větší mezery, pak vybírejte z řady Perio.
Na cestách pak využijete mimořádně praktický Curaprox Travel set v malé lehké krabičce, který se vejde do kabelky i batohu. Balení obsahuje dvoudílnou verzi zubního kartáčku, malou zubní pastu BE YOU Pure Happiness, 2 mezizubní kartáčky CPS Prime a handy držák na mezizubní kartáčky. Děti si pak do baťůžku mohou zabalit Curaprox Kids Travel Set.
Pokud si potrpíte na estetiku, vyberte si kartáček Curaprox CS 5460 z edice Dell’Arte, která je inspirovaná italskou renesanční komedií a maskami. Radsot vám udělá i novinka Curaprox CS 5460 z limitované edice Love, která oslavuje lásku, kreativitu a vášeň. Navrhla ji newyorská šperkařka Kia Schwaningerová, která se inspirovala zářivými barvami pravých drahokamů. S výraznými odstíny červené, oranžové a fialové zkrášlí letošní limitka každodenní čistící rutinu. Navíc je to ideální dárek k blížícímu se Valentýnovi. Všechny potřebné informace o nabídce kartáčků Curaprox najdete na www.curaprox.cz.