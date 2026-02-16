V praxi to znamená, že se pacientům otevírá nová možnost – vyřídit předepsané zdravotnické pomůcky online, z pohodlí domova. Bez složité administrativy, bez cestování a se stejným odborným dohledem, na jaký jsou lidé zvyklí v kamenné lékárně. Bez obav, že by přišli o nárok na pomůcky nebo udělali chybu při výběru. „Nejtěžší je opustit zažitý zvyk papíru a osobní návštěvy lékárny,“ vysvětluje Mgr. Ondřej Pleskot z Lékárna.cz. Pro mnoho pacientů i pečujících je totiž největší výzvou samotná změna. Právě proto je celý proces navržen tak, aby byl srozumitelný i pro ty, kteří s online prostředím nemají zkušenosti – včetně seniorů nebo jejich blízkých. Každý krok je přehledný a v případě potřeby je k dispozici odborná pomoc lékárníka.
Jak e-poukaz funguje v praxi
Na lekarna.cz/epoukaz stačí zadat nebo naskenovat kód z elektronického poukazu vystaveného lékařem. Zákazník následně vidí pouze ty zdravotnické prostředky, které má skutečně předepsané a hrazené pojišťovnou – například inkontinenční pomůcky, ortézy nebo pomůcky pro pacienty se stomií. Nemůže tak omylem zvolit nesprávný typ nebo variantu. Pokud si není jistý výběrem, může se kdykoliv obrátit na lékárníka. Objednávka je pak doručena až domů.
Méně starostí, víc jistoty
První zkušenosti ukazují, že obavy z online vyřízení rychle mizí. „Lidé se bojí, že online přijdou o kontrolu. Ve skutečnosti je proces velmi přehledný a pod odborným dohledem. Jakmile si ho jednou vyzkouší, oceňují hlavně úsporu času a klid,“ doplňuje Pleskot. Pro mnoho lidí je rozhodující právě to, že mají vše vyřešené bez opakovaných návštěv výdejen.
Pro koho je e-poukaz ideální
Elektronický poukaz tak není jen technickou změnou, ale praktickým krokem k dostupnější a pohodlnější péči – bez papírů a zbytečných cest. Ocení ho zejména:
• pacienti nad 60 let, kteří pravidelně čerpají zdravotnické pomůcky,
• pečující osoby (děti, partneři, rodinní příslušníci),
• pracovníci v sociální a zdravotní péči, kteří pomáhají s vyřizováním pomůcek.
