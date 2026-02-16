Pro koho je e-poukaz ideální

Zdravotnické pomůcky vyřídíte nově online díky ePoukazu

Komerční sdělení   14:00
ePoukaz ulehčí péči zejména těm, kteří zdravotnické pomůcky řeší pravidelně a dlouhodobě. Klasické papírové poukazy, cesty do lékárny a čekání ve frontách pomalu vymizí. Od ledna tohoto roku je elektronický poukaz na zdravotnické prostředky povinným standardem.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Zdravotnické pomůcky nově vyřídíte online díky e-poukazu. | foto: Archiv Lekarna.cz

V praxi to znamená, že se pacientům otevírá nová možnost – vyřídit předepsané zdravotnické pomůcky online, z pohodlí domova. Bez složité administrativy, bez cestování a se stejným odborným dohledem, na jaký jsou lidé zvyklí v kamenné lékárně. Bez obav, že by přišli o nárok na pomůcky nebo udělali chybu při výběru. „Nejtěžší je opustit zažitý zvyk papíru a osobní návštěvy lékárny,“ vysvětluje Mgr. Ondřej Pleskot z Lékárna.cz. Pro mnoho pacientů i pečujících je totiž největší výzvou samotná změna. Právě proto je celý proces navržen tak, aby byl srozumitelný i pro ty, kteří s online prostředím nemají zkušenosti – včetně seniorů nebo jejich blízkých. Každý krok je přehledný a v případě potřeby je k dispozici odborná pomoc lékárníka.

Jak e-poukaz funguje v praxi

Na lekarna.cz/epoukaz stačí zadat nebo naskenovat kód z elektronického poukazu vystaveného lékařem. Zákazník následně vidí pouze ty zdravotnické prostředky, které má skutečně předepsané a hrazené pojišťovnou – například inkontinenční pomůcky, ortézy nebo pomůcky pro pacienty se stomií. Nemůže tak omylem zvolit nesprávný typ nebo variantu. Pokud si není jistý výběrem, může se kdykoliv obrátit na lékárníka. Objednávka je pak doručena až domů.

Méně starostí, víc jistoty

První zkušenosti ukazují, že obavy z online vyřízení rychle mizí. „Lidé se bojí, že online přijdou o kontrolu. Ve skutečnosti je proces velmi přehledný a pod odborným dohledem. Jakmile si ho jednou vyzkouší, oceňují hlavně úsporu času a klid,“ doplňuje Pleskot. Pro mnoho lidí je rozhodující právě to, že mají vše vyřešené bez opakovaných návštěv výdejen.

Zdravotnické pomůcky nově vyřídíte online díky e-poukazu.

Pro koho je e-poukaz ideální

Elektronický poukaz tak není jen technickou změnou, ale praktickým krokem k dostupnější a pohodlnější péči – bez papírů a zbytečných cest. Ocení ho zejména:

• pacienti nad 60 let, kteří pravidelně čerpají zdravotnické pomůcky,
• pečující osoby (děti, partneři, rodinní příslušníci),
• pracovníci v sociální a zdravotní péči, kteří pomáhají s vyřizováním pomůcek.

Na www.lekarna.cz vám rádi pomůžeme se zdravím i zdravotní péčí - rychle, jednoduše a snadno. Průvodce zdravím „Trápí mě“ poradí s výběrem vhodných produktů. Naši lékárníci jsou vám k dispozici online. Nově si můžete poslechnout také podcast „Abyste se cítili dobře“ s tipy pro zdraví a prevenci – i na Spotify. A pokud nakupujete pravidelně, využijte věrnostní program Lékárna.cz PLUS se slevami a odměnami.

Zdravotnické pomůcky nově vyřídíte online díky e-poukazu.
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Itálie zklamání, Německo trapas. Které olympijské kolekce budily nejvíc emocí

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. Češi nastoupili na čtyřech...

Zahájení olympiády bylo již tradičně také o módě. Jak vidno, řada národů nástupové kolekce neřeší tak jako my, spokojila se s prostými bundami. Příjemná překvapení v podobě neotřelých oděvů si...

Vydělej peníze a dám ti semeno. Motivací k přihlášce do Výměny bylo dítě

Jako první se ve Výměně představila rodina z Hradenína ve středních Čechách....

Nová Výměna manželek se nesla ve znamení odlišných životních stylů. Zatímco jedna rodina žije uprostřed moravských vinohradů, druhá si užívá pohodlného života ve středních Čechách. Na první pohled...

Herečky, influenceři, kolegové. Tito slavní drží palce své lásce na olympiádě

Slavné sportovní páry, které jsou spolu na olympijských hrách

Na zimní olympiádu se letos společně vydalo nejméně šestnáct sportovních párů. Někteří soutěžili jako partneři, a někteří dokonce jako soupeři. Kromě toho tam jsou i tací, co mají za partnera VIP...

Lucie Výborná: Neúspěchů bylo v životě hodně, už je ale neberu úkorně

Premium
Lucie Výborná

Opustila rozhlas, ale ne samu sebe. Moderátorka Lucie Výborná vypráví, jak si musela položit otázku: A co já? Taky o komfortních zónách, ze kterých je potřeba vystupovat. O tichu antarktické pláně. O...

Horoskop pro každé znamení na 8. týden roku 2026

Ilustrační fotografie

Únor zdatně pádí! Jak se nám bude dařit v dalším pracovním týdnu podle hvězd? Býci, jestli pracujete na postupu v zaměstnání, budete úspěšní. Nezanedbávejte ale ani koníčky. Štíři, vy budete mít na...

Zdravotnické pomůcky vyřídíte nově online díky ePoukazu

Komerční sdělení
Zdravotnické pomůcky nově vyřídíte online díky e-poukazu.

ePoukaz ulehčí péči zejména těm, kteří zdravotnické pomůcky řeší pravidelně a dlouhodobě. Klasické papírové poukazy, cesty do lékárny a čekání ve frontách pomalu vymizí. Od ledna tohoto roku je...

16. února 2026

Stárnutí 2026: Důležitější je kvalita života než věk

Komerční sdělení
Stárnutí 2026: Naším cílem není pacientům přidávat roky života, ale život...

Zatímco se délka života v Česku prodlužuje, odborná debata se v posledních letech stále častěji zaměřuje na jinou otázku: jak dlouho jsou lidé schopni žít bez výrazných zdravotních omezení a s dobrou...

16. února 2026

Co dokáže kosmetika? Od těchto pomocníků čekejte skoro kouzla

Ilustrační fotografie

Kosmetika, to nejsou jen hezké, barevné kelímky, tuby a lahvičky na poličce. Je důležité vědět, jaké složky obsahují přípravky, které používáte, co umějí a jak je můžete využít ve prospěch zdraví a...

16. února 2026

Příběh Nikol: Mám pocit, že ve všem selhávám. Nedávám školu, život ani vztahy

Ilustrační snímek

Už nemůžu poslouchat ty řeči, jaké má dneska mladá generace možnosti a co vše může dokázat. Já sama to totiž vidím úplně naopak. Přijde mi, že jsou na nás vytvářeny hrozné tlaky a očekávání a my sami...

16. února 2026

Objímání jako lék. Sedm benefitů pro srdce, imunitu, spánek i psychiku

ilustrační snímek

Méně stresu, bolesti, ale i silnější imunitní systém nebo zdravější srdce. K tomu všemu může přispět objímání. Nejde jen o projev náklonnosti – fyzický dotek má zdravotní benefity, které potvrzuje...

16. února 2026

Ovládněte svůj výraz tváře, mimika na vás druhým mnohé prozradí

Ilustrační snímek

Pohled očí, drobný nebo široký úsměv, povytažené obočí, napětí svalů v obličeji… To všechno může dobře vypovídat o tom, jak se cítíte a co si myslíte. Umíte ovládat svou mimiku?

15. února 2026

Svah jako přehlídkové molo. Jak šel čas s módou v olympijské Cortině d’Ampezzo

Svahy obklopující malebnou Cortinu d’Ampezzo se hemží olympijskými lyžaři. Už...

Svahy obklopující malebnou Cortinu d’Ampezzo se hemží olympijskými lyžaři. Už podruhé. Zimní olympiáda se tu konala již v roce 1956. Natáčely se tu také známé filmy: Růžový panter a bondovka Jen pro...

15. února 2026

Horoskop pro každé znamení na 8. týden roku 2026

Ilustrační fotografie

Únor zdatně pádí! Jak se nám bude dařit v dalším pracovním týdnu podle hvězd? Býci, jestli pracujete na postupu v zaměstnání, budete úspěšní. Nezanedbávejte ale ani koníčky. Štíři, vy budete mít na...

14. února 2026

Herečky, influenceři, kolegové. Tito slavní drží palce své lásce na olympiádě

Slavné sportovní páry, které jsou spolu na olympijských hrách

Na zimní olympiádu se letos společně vydalo nejméně šestnáct sportovních párů. Někteří soutěžili jako partneři, a někteří dokonce jako soupeři. Kromě toho tam jsou i tací, co mají za partnera VIP...

14. února 2026

Probiotika a prebiotika: Jaký je rozdíl a proč fungují nejlépe společně?

Ilustrační fotografie

O probiotikách i prebiotikách se mluví často, rozdíl mezi nimi ale bývá nejasný. Přitom je jejich role v těle odlišná. K čemu slouží a proč dávají smysl hlavně společně?

14. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zdravý úsměv stojí za trochu námahy!

Komerční sdělení
Zdravý úsměv stojí za trochu námahy!

Vsadíme se, že na takovémhle kurzu jste ještě nebyla! A přitom je důležitější než jakýkoli jiný. Naučíte se na něm totiž jednu zásadní věc, které se věnujete odmalička dvakrát denně celý život....

13. února 2026

Bolí vás celé tělo a nikdo vám nevěří? Možná trpíte fibromyalgií

Ilustrační fotografie

Bolí vás svaly i klouby, jste neustále unavení a ani v noci si neodpočinete? Přidává se k tomu zapomínání, problém se soustředěním, citlivost na chlad, hluk nebo dotek? Možná trpíte fibromyalgií.

13. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.