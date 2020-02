Rameno je velmi snadno zranitelné, což je na jednu stranu dobře. Bolest totiž funguje jako určitá záchranná brzda, která nás zastaví v momentě, kdy se životem řítíme nebezpečnou rychlostí a se spoustou nadbytečné zátěže.

Kabelka není batoh

Na fyzické úrovni bývá nejčastější příčinou bolesti ramen jejich přetěžování. Myslete na to, až si zase příště vyrazíte do fitka s cílem shodit kila a budete si chtít dát pořádně do těla.

Nebo ve chvíli, kdy se cestou domů z práce zastavíte ještě pro nákup a vláčíte pak na rameni objemnou a těžkou tašku, které se už ani nedá říkat kabelka. Jistě, je to velmi praktické, ale zaděláte si tím na dost nepříjemné problémy. A za to vám to přece nestojí.

Takže k sobě buďte trochu laskavější, nákupy nechte na víkend nebo jimi pověřte někoho z rodiny (případně si aspoň pro tenhle účel pořiďte kvalitní batoh či tašku na kolečkách) a každý den si vyčleňte nejméně 15 minut na několik ozdravných cviků.

Práce a rodina až na druhém místě

Bolest v ramenou je také jedním ze způsobů, kterým k nám promlouvá naše duše. Z hlediska psychosomatiky představují ramena naši schopnost radovat se ze života. Takový ten (pro mnohé z nás už dávno zapomenutý) pocit, že svět kolem je fajn a pořád je na něm co obdivovat.

Domácí pomoc při „zmrzlém rameni“ Syndrom „zmrzlého ramene“ je hodně nepříjemná polízanice, kdy člověk cítí velmi intenzivní bolest jak v klidu, tak při pohybu. Pohyblivost ramene je omezena prakticky ve všech směrech. Při tomto problému můžete vyzkoušet následující cvik: Snažte se točit rukou tak, jako byste objížděli po povrchu obří koule, která leží vedle vás. Cvičte pomalu, třikrát každou rukou, a je důležité, aby se točila nejen paže, ale také ruka, jako by dlaň jela po povrchu koule. Od bolesti ramen vám pomůže i kroužení rameny dozadu a dopředu, kterým se ramena uvolní. Krční páteř a ramena vám může uvolnit ale i někdo blízký tahy vedenými shora dolů, aby se lymfa rozproudila směrem do těla.



Ruku na srdce, kdy naposledy jste se zasmála z plných plic či strávila příjemně uvolněné odpoledne při svých oblíbených aktivitách a s lidmi, kteří jsou „vaší krevní skupinou“? Nemáte pocit, že na svých ramenou nesete až příliš těžká břemena, která vás zatěžují a táhnou k zemi? Nebo jste typ člověka, který o všem zbytečně moc přemýšlí a zveličuje každou maličkost?

Přestože emoce nejsou hmatatelné, pokud je jich přespříliš a vy nemáte možnost je nějakým vhodným způsobem ventilovat, usazují se vám potom na ramenou. Zapřemýšlejte o tom, jestli se až nezdravě neobětujete práci nebo rodině, takže vám pak nezbývá téměř žádný osobní prostor.

Příčiny, proč vás bolí ramena, můžou být různé, nikdy ale neuděláte chybu, pokud začnete nejdřív u sebe.