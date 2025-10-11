Zažijte nealkoholické osvěžení s novinkami Bohemian Zero

S radostí vám představujeme nejnovější přírůstky do rodiny nápojů Bohemian – nealkoholickou řadu Bohemian Zero. Nové produkty přinášejí autentický zážitek, který si můžete vychutnat bez kapky alkoholu. Díky důmyslnému složení nabízí každý doušek těchto novinek osvěžující chuť a vtáhne vás do světa bohatých a rozmanitých nápojových lahůdek. Bohemian Zero je skvělou volbou pro ty, kdo hledají moderní nealkoholický nápoj, který se hodí pro každou příležitost.

foto: Archiv Premier Wines & Spirits

Bohemian Zero přichází ve dvou unikátních variantách: ORIGinAL a PinK. Obě varianty si zachovávají charakteristickou vůni a chuť, která je typická pro výrobky značky Bohemian.

Nápoje řady Bohemian Zero jsou ideální pro mixologii, která jim umožňuje plně rozvinout jejich unikátní chuťové profily. Nejlépe si Bohemian Zero ORIGinAL nebo Bohemian Zero PinK vychutnáte ve spojení s prémiovým tonikem a ledem. Doporučený poměr pro míchání je 1:5, při něm totiž nejlépe vyniknou chuťové tóny Bohemian Zero. Bezalkoholické drinky jsou skvělou volbou pro všechny, kdo si chtějí dopřát bohémský zážitek s každým douškem, aniž by přitom konzumovali alkohol.

Zažijte nealkoholické osvěžení s novinkami Bohemian Zero.

Český výrobce prémiových destilátů a likérů Bohemian dlouhodobě usiluje o to přinášet na trh produkty, které respektují tradice a přírodu a zároveň nabízejí inovativní přístup. Řada Bohemian Zero není výjimkou – je důkazem toho, že i bez alkoholu lze vytvořit nápoj, jenž je stejně bohatý na chuťové zážitky jako jeho alkoholické protějšky. Tímto krokem se značka Bohemian snaží oslovit širší publikum a nabídnout kvalitní alternativu prémiových nápojů pro všechny.

Zamilujte si Bohemian Zero a pozvěte do svého života osvěžení, které vás přenese do voňavého světa české přírody. Tento nápoj je důkazem, že nemusíte obětovat kvalitu a chuť, pokud nechcete pít alkohol. Vydejte se na cestu po české louce s lahodným nealko drinkem z Bohemian Zero.

Produkty řady Bohemian Zero lze zakoupit na webu www.1er.cz za cenu 279 Kč.

