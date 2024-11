Zažijte kouzelné Vánoce v Centru Černý Most

Centrum Černý Most letos přináší kouzlo Vánoc v podobě nezapomenutelného zážitku inspirovaného nadčasovým příběhem Malého prince, který okouzluje generace malých i velkých. Vánoční program zahájí v sobotu 16. listopadu jedinečná Lední show, která návštěvníky přenese do světa plného fantazie. Ve stejný den začne také výstava výtvarnice Elišky Podzimkové, která návštěvníky provede kouzelným světem Malého prince. Unikátní výstava bude v Centru Černý Most k vidění až do konce roku. Závěrem show vystoupí zpěvák Adam Mišík, který vánoční písní podtrhne sváteční atmosféru a popřeje všem krásný adventní čas.